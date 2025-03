Hoch lebe der Aufstieg des weiblichen Rockstars-Biopic

Anfang dieser Woche gab A24 bekannt , dass die mit Spannung erwartete Ronnie Spector -Filmbiografie mit Zendaya in der Hauptrolle von Barry Jenkins inszeniert wird. Der Film mit dem Titel „Be My Baby“ (natürlich) basiert auf Spectors Memoiren „Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness, or, My Life as a Fabulous Ronette“ aus dem Jahr 1990. Die Legende der Girlgroup wählte Zendaya persönlich aus, um sie kurz vor ihrem Tod im Jahr 2022 zu spielen. „Danke, dass du dein Leben mit mir geteilt hast. Ich könnte stundenlang deinen Geschichten zuhören“, schrieb Zendaya damals in einer Hommage. „Ich hoffe, ich mache dich stolz.“

Be My Baby ist nur eines von mehreren viel diskutierten Biopics über Musikerinnen, die derzeit in Arbeit sind. Es gibt auch den lang versprochene Janis Joplin Film mit Shailene Woodley in der Hauptrolle. Sowie einen Linda- Ronstadt-Film , in dem Selena Gomez die Powerhouse-Sängerin spielen wird. Und einen weiteren, in dem Lizzo die bahnbrechende Gitarristin Sister Rosetta Tharpe spielen wird.

Diese Filme folgen einer Reihe erfolgreicher männlicher Biopics. Am offensichtlichsten der Bob-Dylan-Film A Complete Unknown aus dem letzten Jahr, der unter anderem für Hauptdarsteller Timothée Chalamet Oscar-Nominierungen einbrachte. Aber auch der Film „Bohemian Rhapsody “, für den Rami Malek tatsächlich einen Oscar gewann. Und nicht zu vergessen die jüngsten Filme, die die Lebensgeschichten von Elvis , Elton John , Bob Marley , Mötley Crüe und Robbie Williams als Schimpanse aus irgendeinem Grund dramatisierten. Es wird erfrischend sein zu sehen, dass Musikerinnen in Hollywood die gleiche Behandlung erfahren.

„Für Janis ist das so wichtig“

Die Produktion dieser Filme dauert bekanntlich Jahre. Und oft scheitern Projekte an den Verwicklungen mit den Nachlässen der Musiker und den Musikrechten. Im Dezember 2024 klopfte Woodley auf das Holz von Jimmy Fallons Schreibtisch, um die Chancen für den Joplin-Film nicht zu verderben. „Wir arbeiten jetzt seit sieben Jahren daran“, sagte sie dem Fernsehmoderator. „Sie ist so eine tolle Frau, Mann. Sie hat wirklich auf einzigartige Weise Licht in diese Welt gebracht.“

Das Joplin-Projekt, das von Woodley produziert und von Temple Hill Entertainment unterstützt wird, wurde im vergangenen September in einer Pressemitteilung der California Film Commission bekannt gegeben, die dem Film eine Steuergutschrift gewährt. „[Es ist] ein unglaubliches Geschenk für diesen Film, weil wir tatsächlich in Kalifornien drehen können. Was heutzutage selten vorkommt“, sagte Woodley. „Und für Janis ist das so wichtig.“ Es ist jedoch noch unklar, ob der Joplin-Nachlass beteiligt ist.

„Ich kann überhaupt nichts singen! Weihnachtslieder? Was soll ich denn singen?“

Wenn dies der Fall ist, wird Woodley ihre eigenen Vocals im Film singen. Sie sprach mit Fallon über die Zusammenarbeit mit Linda Perry, die als Musikproduzentin des Films fungiert. „Sie hat mich wirklich dazu gedrängt, herauszufinden, wie ich meine eigene Stimme finden kann“, sagte Woodley. „‚Ich kann nicht wie Janis singen‘, und sie hat mich in viele unangenehme Situationen gebracht. ‚Stell dich hier bei diesem Date vor.‘ Eine riesige leere Lagerhalle mit einer kompletten Band. Und sie sagt: „Viel Spaß! Sing ein paar Lieder!“ Ich so: „Ich kann überhaupt nichts singen! Weihnachtslieder? Was soll ich denn singen?“

Gomez war unglaublich beschäftigt. Sie nahm Alben mit ihrem Verlobten Benny Blanco auf. Spielte in einer erfolgreichen Comedy-Serie auf Hulu. Und trat in einem Oscar-prämierten (und umstrittenen ) Netflix-Film auf. Im November 2024 bestätigte sie jedoch in einem Interview mit Vanity Fair , dass der Ronstadt-Film noch in Arbeit sei. „Das passiert immer noch, obwohl ich nicht sicher bin, wann“, sagte sie und fügte hinzu, dass sie Ronstadt getroffen und „zwei Bücher gelesen“ habe. Vermutlich ihre Memoiren „Simple Dreams“ aus dem Jahr 2013 und „Feels Like Home: A Song for the Sonoran Borderlands“ aus dem Jahr 2022.

„Ich fand sie einfach so [faszinierend]“, sagte Gomez. „Sie hatte eine so interessante Sicht auf Musik und das Leben. Und das habe ich wirklich bewundert. Sie hätte nie wirklich so erfolgreich sein müssen. Sie war bereit, verschiedene Dinge auszuprobieren. Aber es gibt einen Grund, warum es Zeit braucht. Wir wollen sicherstellen, dass es gut wird.“

David O. Russell soll Regie führen

Wie Zendaya und „Be My Baby“ ist auch das Ronstadt-Projekt genehmigt. Wobei der langjährige Manager der Sängerin, John Boylan, und James Keach (der 2019 den Dokumentarfilm „ Linda Ronstadt : The Sound of My Voice“ produzierte) als Co-Produzenten unter Vertrag stehen. David O. Russell soll Regie führen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Projekte über Joplin und Ronstadt dem Beispiel von Be My Baby folgen. Und sich auf einen einzelnen Moment in der Saga der Musikerin konzentrieren, anstatt eine erschöpfende Lebensgeschichte von Anfang bis Ende zu erzählen.

