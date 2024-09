Linda Ronstadt: „Trump ist ein Vergewaltiger“

Donald Trump bereitet sich darauf vor, am Donnerstag (12. September 2024) für eine Wahlkampfveranstaltung in der Linda Ronstadt Music Hall nach Arizona zurückzukehren. Linda Ronstadt kritisiert Trump nun für seine „giftige Politik, seinen Hass auf Frauen, Einwanderer und People of Color, seine Kriminalität, Unehrlichkeit und Ignoranz“.

In den sozialen Medien beklagte sich Ronstadt am Mittwoch über Trumps bevorstehende Kundgebung in ihrer Heimatstadt Tucson. Die Halle, in der er spricht, trägt ihren Namen. „Ich würde es vorziehen, diese traurige Tatsache zu ignorieren. Aber da das Gebäude meinen Namen trägt, muss ich etwas sagen“, schrieb sie.

Ronstadt auf Instagram:

„Es macht mich traurig zu sehen, dass der ehemalige Präsident seine Hass-Show nach Tucson bringt, eine Stadt mit tiefen mexikanisch-amerikanischen Wurzeln und einem fröhlichen, toleranten Geist.“

Ronstadt: Kein Vergeben oder Vergessen des Herzschmerzes

Die Sängerin prangerte an, dass die Trump-Administration „systematisch Migrantenfamilien, die an der Südgrenze der USA Asyl suchen, auseinanderreißt“. Und fügte hinzu: „Es gibt kein Vergeben oder Vergessen des Herzschmerzes, den er verursacht hat.“

„Trump kandidierte zuerst für das Amt des Präsidenten und warnte vor Vergewaltigern, die aus Mexiko kommen“, fuhr sie fort. „Ich mache mir Sorgen, dass der Vergewaltiger nicht ins Weiße Haus kommt.“

Ronstadt kündigte außerdem an, dass sie „mit Stolz“ für Vizepräsidentin Kamala Harris und ihren Kandidaten, den Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, stimmen werde. Wobei sie auch eine Anspielung auf die berüchtigte Bemerkung von Trumps Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance über „kinderlose Katzenfrauen“ machte.

„P.S. an J.D. Vance“, schrieb die Sängerin neben einem Foto ihrer Katze. „Ich habe zwei adoptierte Kinder in Tucson als alleinerziehende Mutter großgezogen. Sie sind beide erwachsen und leben in ihren eigenen Häusern. Ich lebe mit einer Katze. Bin ich eine halbe kinderlose Katzenlady, weil ich unverheiratet bin und meine Kinder nicht zur Welt gebracht habe? Nennt mich, wie ihr wollt, aber diese Katzenlady wird im November voller Stolz für @kamalaharris und @timwalz stimmen.“

„Childless Cat Lady“

Ronstadt erinnert an die Unterstützung von Taylor Swift für Harris und Walz nach der Präsidentschaftsdebatte am Dienstag, bei der Trump eindeutig besiegt wurde. Swift lobte die Vizepräsidentin als „besonnene, begabte Führungspersönlichkeit“.

Und fügte hinzu: „Wir können in diesem Land so viel mehr erreichen, wenn wir von der Ruhe und nicht vom Chaos geleitet werden.“ Der Popstar unterzeichnete ihren Beitrag mit „Taylor Swift“ und „Childless Cat Lady“.