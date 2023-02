Linda Ronstadt: Durch „The Last Of Us“ erlebt „Long, Long Time“ enormen Hype

In „The Last Of Us“ geht es um eine Apokalypse, um Zombies und die Liebe. Doch aktuell sticht vor allem eine Ballade in der Serie besonders hervor: „Long, Long Time“ von Linda Ronstadt. Das Lied der 76-Jährigen verleiht der dritten Episode nicht nur ihren Namen, sondern wird gleich dreimal eingespielt – in unterschiedlichen Variationen, passend zu drei Szenarien.

Die Fans scheint das zu begeistern: Die Streams des Lieds sind seit der Episodenpremiere um 4900 Prozent im Vergleich zur Vorwoche gestiegen, wie Spotify auf Twitter vermeldet. Zuvor geschah das durch besagte Serie bereits mit einem Song von Depeche Mode – nach der Veröffentlichung der Pilotfolge am 16. Januar 2023 landete „Never Let Me Down Again“ in den Trends.

Spotify: Neue Streamingrekorde durch die Verwendung alter Songs

In dem Posting von Spotify heißt es, dass der Anstieg der Streaming-Zahlen im Zeitraum von einer Stunde zwischen 23 und 24 Uhr Eastern Standard Time (sechs Stunden hinter unserer Zeit) stattfand. Das könnte bedeuten, dass die Zahlen direkt mit dem Erscheinen der neuen Fernsehfolge korrelieren.

Oh, so all our hearts were breaking last night… 🍓 #TheLastOfUs pic.twitter.com/upTiav0MLw — Spotify News (@SpotifyNews) January 30, 2023

Wie „Long, Long Time“ die Gefühle in der Episode unterstreicht

In dem Song geht es um Liebe, Einsamkeit, Sehnsucht. Dadurch unterstreicht er die gefühlvollen Szenen, ist der Schlüssel zum Verständnis der :Charaktere Bill und Frank, Überlebende einer Apokalypse. Frank setzt sich an ein Klavier und entdeckt ein Linda-Ronstadt-Songbook. Dadurch kommen sich die beiden trotz der katastrophalen Umstände nahe und verbringen eine intensive Zeit miteinander. Ebenso ist der Song in den Szenen mit Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) zu hören.

Hier zwei Versionen des Lieds:

Wie „NME“ berichtet, wurde die Song-Auswahl vom ausführenden Produzenten und Regisseur Craig Mazin getroffen, allerdings erst, nachdem sein Freund Seth Rudetsky es vorgeschlagen hatte.

Im Gespräch mit „Variety“ sagt Mazin: „Ich konnte beim besten Willen nicht den richtigen Song finden. Ich habe es immer wieder versucht, und dann habe ich meinem Freund Seth Rudetsky geschrieben.“ Rudetsky ist Moderator von „Sirius XM on Broadway“. Mazin habe ihm gesagt: „Hier sind alle Dinge, die ich brauche, und zwei Sekunden später: ‚Linda Ronstadt, ‚Long, Long Time‘. Ich dachte nur, das ist es!“

Mehr über die neue Serie: „The Last Of Us“

Die HBO-Serie basiert auf dem gleichnamigen Survial-Horror-Computerspiel. In neun Episoden wird die Geschichte von Joel Miller erzählt, dessen Auftrag, die 14-jährige Ellie aus einer Stadt in eine Quarantänezone der postapokalyptischen Welt zu schmuggeln, schief geht. Das Abenteuer spielt im Jahr 2023, nachdem eine Pilzmutation bereits über die Hälfte der Menschheit in Monster und Zombies verwandelt hat.