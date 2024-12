Neues Album mit unveröffentlichter Musik von Holger Czukay

Etwas mehr als eine Stunde Sound-Material aus dem Archiv von Holger Czukay findet sich auf „Gvoon – Brennung 1“, das am 28. Mörz via Grönland erscheint.

Aufgenommen wurden die Tracks des CAN-Mitbegründers in den 1990er Jahren, als er in Köln mit jüngeren Techno-Produzenten zusammenarbeitete, die ihm neue Musiktechnologien beibrachten. Ans Tageslicht kam ein Teil der Stücke aber erst 20 Jahre später, als der Künstler Arthur Schmidt (bekannt als Gvoon) sie als Soundtrack für eine Kunstinstallation im Stile eines Verhörraums übernahm.

Schmidts Erzählungen über seine Zeit in ostdeutschen Gefängnissen hatten Czukay überhaupt erst dazu inspiriert, die Tracks aufzunehmen. Die Musik wurde nun von Dirk Dresselhaus zu Ehren des verstorbenen Czukay, der im kommenden März 87 Jahre alt geworden wäre, gemastert.

Holger Czukay (1938–2017) ist als Mitbegründer von CAN ein Pionier der experimentellen Musik. Als Bassist und Klangtüftler prägte er die Musik der 1970er Jahre mit seiner innovativen Nutzung von Tonbandcollagen und Sampling-Techniken. Nach CAN setzte er mit Solowerken wie „Movies“ und „On the Way to the Peak of Normal“ neue Maßstäbe in der Avantgarde-Musik.

In seinen letzten Jahren lebte Czukay zurückgezogen im ehemaligem CAN-Studio in Köln-Weilerswist, wo er 2017 unter tragischen Umständen starb.