Hollywood-Ikone Angela Lansbury mit 96 Jahren gestorben

Die britische Schauspielerin Angela Lansbury ist tot. Sie starb im Alter von 96 Jahren friedlich im Schlaf, wie ihre Familie mitteilte. Lansbury begann ihre Hollywoodkarriere schon in den 40er-Jahren im „Goldenen Zeitalter“ von Hollywood. International wurde sie vor allem durch ihre Hauptrolle in der US-Krimiserie „Mord ist ihr Hobby“ bekannt.

„Die Kinder von Dame Angela Lansbury sind betrübt, mitzuteilen, dass ihre Mutter in ihrem Zuhause in Los Angeles heute, am Dienstag, den 11. Oktober 2022, um 1:30 Uhr nachts friedlich im Schlaf gestorben ist, nur fünf Tage vor ihren 97. Geburtstag“, teilte die Familie mit.

Lansbury wurde 1925 in London geboren. Ihre Schauspielkarriere begann sie in New York, wohin sie nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs mit ihrer Mutter gezogen war. Auch wenn sie zunächst vor allem Nebenrollen spielte, erhielt sie schon für ihre ersten Filme Oscarnominierungen: Für ihre Auftritte im Thriller „Gaslight“ (deutsch: „Das Haus der Lady Alquist“) (1940) und „Das Bildnis des Dorian Gray“ (1945) wurde sie jeweils als beste Nebendarstellerin nominiert. 1966 bekam sie die Hauptrolle im Broadway-Musical „Mame“.

In „Mord ist ihr Hobby“ (1984-1996) spielte Lansbury die Krimiautorin Jessica Fletcher, die in ihrer Freizeit in Kriminalfällen ermittelt. In den Neunzigern hatte sie Sprechrollen in der englischen Originalfassung der Zeichentrickfilme „Die Schöne und das Biest“ (1991) und „Anastasia“ (1997). Auch im hohen Alter blieb sie als Schauspielerin aktiv: Einen letzten Cameo-Auftritt hat sie 2022 in Rian Johnsons Krimi-Fortsetzung „Knives Out: Glass Onion“.