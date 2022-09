„Knives Out 2: Glass Onion“ – Netflix veröffentlicht Teaser zu Krimi-Fortsetzung

Daniel Craig als Detektiv in einem Krimi à la Miss Marple – was nach mehr als zehn Jahren als James Bond abwegig schien, schlug 2019 mit „Knives Out – Mord ist Familiensache“ ein wie eine Bombe. Es dauerte nicht lange, bis Rufe nach einer Fortsetzung laut wurden und Netflix sich die Rechte sicherte. Jetzt hat der Streamingdienst den ersten Teaser für den zweiten Teil veröffentlicht.

Wieder ließ sich Regisseur Rian Johnson beim Filmtitel von einem Song inspirieren. Nach Radiohead („Knives Out“) sind es diesmal die Beatles mit „Glass Onion“ vom „White Album“. Im ersten Teil drehte sich alles um die Familie des schrulligen Krimiautors Harlan Thrombey. Diesmal muss Craigs Detektiv Benoit Blanc auf einer griechischen Insel inmitten der Reichen und Schönen ermitteln.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

Wie schon der Vorgänger, in dem unter anderem Ana de Armas und Chris Evans mitspielten, ist auch „Glass Onion“ ein wahres Schaulaufen an Stars. Außer Craig sind Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson und Dave Bautista mit von der Partie.

Der Film erscheint am 23. Dezember auf Netflix. Kinoliebhaber haben aber auch die Chance, ihn vorher in ausgewählten Kinos zu schauen. Der genau Starttermin dafür ist aber noch nicht bekannt.