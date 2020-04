Honor Blackman: James Bonds Partnerin „Pussy Galore“ ist tot

Das wird Sie auch interessieren





Honor Blackman, bekannt geworden durch ihre Rolle als Pussy Galore im James-Bond-Film „Goldfinger“ von 1964, ist tot. Sie wurde 94 Jahre alt und starb, wie es sich aus dem Statement ihrer Angehörigen herauslesen lässt, nicht an den Folgen des Corona-Virus.

„It’s with great sadness that we have to announce the death of Honor Blackman aged 94. She died peacefully of natural causes at her home in Lewes, Sussex, surrounded by her family. She was much loved and will be greatly missed by her two children Barnaby and Lottie, and grandchildren Daisy, Oscar, Olive and Toby.“

Ab den frühen 1960er-Jahren wurde Blackman in der Serie „The Avengers“ an der Seite von Patric Macnee bekannt. Für den dritten Bond-Film verließ sie die „Avengers“, was sie stets bereute: „Die Serie stieg gerade von Schwarzweiß auf Farbe um und wurde interessant“. Fun Fact: Ihre Nachfolgerin als „Avenger“, Diana Rigg, wurde später selbst Bond-Girl, in „Im Auftrag Ihrer Majestät“ von 1969.

Regisseur Edgar Wright betrauerte sie nach Bekanntwerden ihres Todes als „ultimatives Bond-Girl“. Honor Blackman war tatsächlich ein Bond-Girl, das ihresgleichen suchte. Sie beherrschte filmreife Martial Arts und schleuderte den vier Jahre jüngeren Sean Connery in „Goldfinger“ durch den Heuschuppen. Sie war im Film Pilotin und hatte 007 im Griff. Eine Bond-Darstellerin der Neuzeit, im Jahr 1964. Auch in der Popkultur ist die Figur angekommen. Dem Charakter zu Ehren benannten Jon Spencer, Neil Hagerty, Bob Bert und Cristina Martinez 1985 ihre Band „Pussy Galore“.