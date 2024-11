Vic Flick: Gitarrist des „James Bond“-Theme ist tot

Seinen Namen kannten wenige, doch eine von ihm gespielte Melodie ist weltberühmt. Nun ist Gitarrist Vic Flick verstorben.

1962 schuf der Musiker ein Riff, das Filmfans bis heute verfolgt. Vic Flick ist der Gitarrist, der hinter der berühmten „James Bond“-Theme steckt, das bis heute in Blockbustern der Agentenreihe verwendet wird. Ursprünglich entstand sie auf einer Clifford Essex Paragon für „James Bond – 007 jagt Dr. No“, dem ersten Film der Reihe.

Bewegte Karriere

Der Musiker wurde 1937 als Victor Harold Flick in der englischen Grafschaft Surrey geboren. Erste Erfolge feierte er mit der Bob Cort Skiffle Group, später war er mit den John Barry Seven in Fernsehsendungen vertreten. Über Bandleader John Barry gelangte Flick zur „James Bond“-Produktion. Die Produzenten beauftragten Barry, das von Monty Norman komponierte musikalische Thema neu zu arrangieren. Barry holte seine Band mit ins Boot und schob im Arrangement später eine Gitarrenmelodie von Vic Flick in den Fokus.

Vic Flicks Signature-Sound

Der Gitarrist war für seinen schweren Sound bekannt. Bereits vor „James Bond“ stellten die John Barry Seven dies mit „Zapata“ unter Beweis, das Flick komponiert hatte. Der Gitarrist selbst nannte dem Magazin „Guitar Player“ für seinen Twang-Sound einmal folgende Elemente als notwendig: sein Plektrum, eine Packung Zigaretten, um Tonabnehmer und Saiten näher zusammenzubringen, einen Vox-Verstärker sowie Orchestermikrofone.

Neben dem „James Bond“-Theme war Vic Flick in der Reihe unter anderem noch im „Goldfinger“-Titeltrack zu hören. Ferner spielte er Gitarre für Peter And Gordons „A World Without Love“, Tom Jones’ „It’s Not Unusual“ und „What’s New Pussycat“ sowie in „Ringo’s Theme“ im Beatles-Film „A Hard Day’s Night“. Außerdem trat er unter anderem mit den Bee Gees, Eric Clapton und Nancy Sinatra auf.

Seiner Familie zufolge litt Flick die letzten Jahre seines Lebens an Alzheimer. Er wurde 87 Jahre alt.