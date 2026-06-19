Was Sie vor „House of the Dragon“ Staffel 3 wissen müssen

Von allen Fantasywelten in Film, Fernsehen und Literatur ist keine brutaler als Westeros. Das Leben ist billig, Worte sind Wind, Söhne ermorden ihre Väter ohne jede Reue, und wer an etwas so Abstraktes wie Ehre glaubt, endet meist an der Spitze eines Schwertes – oder in den Klauen eines Drachen.

In seiner zweiten Staffel wagte HBO mit „House of the Dragon“ jedoch die Frage, ob es wirklich so sein muss. Ist es möglich, das Spiel der Throne zu gewinnen, ohne seine Feinde reihenweise abzuschlachten? Was passiert, wenn die mächtigsten Figuren der Sieben Königslande auf sanfte Macht setzen?

200 Jahre vor den Ereignissen von „Game of Thrones“ angesiedelt, zeichnete Staffel 1 der Prequel-Serie von Ryan J. Condal und George R.R. Martin den wachsenden Riss innerhalb des allmächtigen, durchgängig blonden und durch und durch inzestuösen Targaryen-Clans nach. Da kein männlicher Thronfolger existierte, ernannte König Viserys I. seine Tochter Rhaenyra zu seiner Nachfolgerin auf dem Eisernen Thron. Die Lage wurde heikel, als er und seine zweite Frau Alicent Hightower einen Sohn namens Aegon zur Welt brachten. Erschwerend kommt hinzu, dass Rhaenyra und Alicent einst unzertrennliche Kindheitsfreundinnen waren – lange bevor Alicent Viserys heiratete.

Der Krieg beginnt

Am Ende jener ersten Staffel war Viserys tot und Aegon saß dank zahlreicher Intrigen und eines folgenschweren Missverständnisses auf dem Eisernen Thron. Gemeinsam mit ihrem ehrgeizigen Onkel und Ehemann Daemon sowie ihren Kindern floh Rhaenyra nach Drachenstein, um den nächsten Schritt zu planen. Das Finale gipfelte im Tod von Rhaenyras Sohn Lucerys – getötet von Alicents Sohn Aemond und dessen riesigem Drachen. Mit beiden Seiten im offenen Konflikt stand Westeros am Rand eines gnadenlosen Bürgerkriegs.

Staffel 2 war in gewisser Weise ruhiger, setzte aber die Einsätze für Staffel 3 ins Unermessliche – die am 21. Juni Premiere feiert. Da nun zwei Jahre vergangen sind, seit wir zuletzt mit den Targaryens auf Tuchfühlung gingen, sei es verziehen, wenn die Details etwas verschwommen sind. Hier ist ein Überblick über den aktuellen Stand der wichtigsten Figuren.

Rhaenyra Targaryen

Die Auftaktepisode von Staffel 2 zeigte die verbannte Königin (Emma D’Arcy) still um den Tod ihres Sohnes trauernd. Anders als eine gewisse Mutter der Drachen ist Rhaenyra nicht der Typ, der Trauer in Gemetzel verwandelt. Dennoch wird sie zur Schuldigen erklärt, als ihr der brutale Mord an Aegons kleinem Sohn Jaehaerys angelastet wird – obwohl Daemon (Matt Smith) dafür verantwortlich ist. Entschlossen, weitere Tode zu verhindern, schleicht sich Rhaenyra nach Königsmund, um sich mit Alicent (Olivia Cooke) zu beraten; doch beide müssen eingestehen, dass es zu spät ist, die Kriegsglocken wieder zum Schweigen zu bringen.

Anschließend widmet sich Rhaenyra der dringlichen Aufgabe, weitere Drachenreiter für ihre Sache zu gewinnen. Doch als die feuerspeienden Echsen jeden Edelmann, den man zu ihnen schickt, kurz und klein rösten, erkennt die Königin, dass ihre schuppigen Kinder nur jene akzeptieren, in deren Adern Drachenblut fließt. Nach einer Suche nach jedem Targaryen-Bastard im Süden findet sie sich mit einem Trio rauer Kleinleute wieder, die vielleicht verlässliche Verbündete sind – oder auch nicht. Doch da sie diese Drachen-Massenvernichtungswaffen auf ihrer Seite braucht, kann sie nicht wählerisch sein.

Brennende Frage für Staffel 3: Mit den Heeren beider Seiten im Vormarsch und Drachen in der Luft – kann Rhaenyra ihrer Verpflichtung treu bleiben, das Blutvergießen zu minimieren? Bei so viel Feuerkraft und derart hohen Einsätzen scheinen Massenverluste kaum vermeidbar.

Daemon Targaryen

Viserys‘ jüngerer Bruder besitzt keinen legitimen Anspruch auf den Eisernen Thron – aber wann hat das einen Targaryen je aufgehalten? Verärgert über Rhaenyra und gierig nach Macht, fliegt Daemon nach Harrenhal, um sich die Loyalität der Flussmänner zu sichern – nominell für seine Frau, in Wahrheit für sich selbst. Er lernt schnell, dass man in einem verfluchten, von Geistern heimgesuchten Schloss selten bekommt, was man plant. Jede Nacht plagen ihn Visionen, in denen er ganz normale Dinge tut: Rhaenyra köpfen, mit seiner Mutter schlafen, vom Geist des Viserys (Paddy Considine) besucht werden.

Der Prinzgemahl hat es auch schwer, die Flussmänner auf seine Seite zu ziehen; offenbar will niemand dem Mann die Treue schwören, der seinen eigenen Enkel ermordete. Mit der widerwilligen Hilfe von Oscar Tully (Archie Barns), dem jugendlichen Lord der Flussgebiete, bringt er schließlich seine Armee zusammen. Kurz vor seinem Marsch auf Königsmund reißt ihn der Dreiäugige Rabe in eine Vision der Dinge, die kommen werden – Feuer, Blut, Weiße Wanderer, Daenerys Targaryen. Es ist genau die Erschütterung seines Egos, die er braucht, um zu erkennen, dass er nur ein winziger Teil einer viel größeren Geschichte ist. Und als Rhaenyra eintrifft, um ihn zur Rede zu stellen, zögert er keinen Moment, das Knie zu beugen.

Brennende Frage für Staffel 3: Wie jeder weiß, der schon mal auf einem psychedelischen Trip unterwegs war, trägt einen die Erleuchtung nur so weit. Sollte Daemon als Erster in die Rote Festung einziehen – kann er sich wirklich zurückhalten, seinen Hintern auf den Eisernen Thron zu setzen?

Alicent Hightower

Die Königinmutter mag den Krieg ins Rollen gebracht haben, aber sie ist die Letzte, die ihn führen will. Anders als ihre beste Feindin Rhaenyra wollte Alicent das Spiel der Throne nie spielen. Im Laufe von Staffel 2 erkennt sie, dass es in Wirklichkeit das Spiel ist, das sie gespielt hat – seit ihr intriganter Vater Otto (Rhys Ifans) sie zwang, einen Mann zu heiraten, der doppelt so alt war wie sie.

Sobald Aegon (Tom Glynn-Carney) König wird, hat sie noch weniger Macht als zuvor: Ihr ältester Sohn ist ein kindischer, selbstsüchtiger Taugenichts ohne jedes Interesse daran, das Reich zu regieren. Und als Aemond (Ewan Mitchell) seinen Bruder brutal verstümmelt, ist das für Alicent der letzte Tropfen. Sie will nur noch im Wald verschwinden und nie wieder an die Thronfolge denken.

Ohne etwas zu verlieren taucht sie vor Rhaenyras Tür auf und bietet an, einen blutlosen Umsturz zu inszenieren – im Tausch gegen ihre Freiheit. Die beiden teilen einen bittersüßen Austausch, der offenlegt, wie sehr sie sich gegenseitig verletzt haben und wie sehr sie einander trotzdem noch lieben. Alicent bittet Rhaenyra, mit ihr zu fliehen, doch hier trennen sich ihre Wege: Für die eine ist Herrschaft ein Käfig; für die andere eine Pflicht. Als Rhaenyra erklärt, dass ihre Thronbesteigung Aegons Hinrichtung bedeuten würde, stimmt Alicent widerstrebend zu. Es ist der letzte Ausweg einer verzweifelten Frau – aber auch ein Zeichen, dass diese Freundschaft vielleicht dicker ist als Blut.

Brennende Frage für Staffel 3: Als Alicent ihren Wunsch gesteht, in der Stille des Vergessens zu verschwinden, antwortet Rhaenyra: „Du sprichst wie aus einem fernen Traum.“ Sollte Rhaenyra an die Macht gelangen – wäre es tatsächlich möglich, ihre alte Freundin ziehen zu lassen, oder werden die Vasallen der neuen Königin Vergeltung fordern?

Aegon, Aemond und Helaena

Aegon mag ein betrunkener, frauenfeindlicher Narr sein, aber Aemond ist ein durch und durch skrupelloser Schurke. Während eines Gefechts mit Rhaenyras Kräften nutzt Aemond das Chaos der Schlacht, um seinen Bruder auszuschalten – er tötet dessen Drachen und lässt Aegon schwer versehrt zurück. Zurück in der Roten Festung überredet Aemond den Kleinen Rat, ihn zum Prinzregenten zu ernennen, und beginnt, auf dem größten Drachen Westeros‘ das Land zu verwüsten.

Unterdessen liegt Aegon bettlägerig und in Qualen. Mit seiner geflohenen Mutter und seinem Bruder, der nur darauf wartet, ihn im Schlaf zu töten, ist sein einziger Verbündeter der verschlagene Meister der Flüsterer, Larys Strong (Matthew Needham). Der König steht am Rand des Suizids, doch Larys hält dagegen: Seine Geschichte sei noch nicht zu Ende. Er müsse nur in Braavos abwarten, während Rhaenyra und Aemond sich gegenseitig zerfleischen. Wenn der Rauch sich verzogen hat, kann er als Retter zurückkehren und seine Krone zurückfordern.

Alicents seltsame, sanftmütige Tochter Helaena (Phia Saban) will mit dem ganzen Drama wie gehabt nichts zu tun haben. Die unmögliche Wahl, die ihr früh in der Staffel aufgezwungen wird – welches ihrer beiden Kinder sterben soll –, hat sie noch weiter von der Realität entfremdet. Das schärft jedoch ihre Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken. Und wie Kassandra will niemand davon hören – schon gar nicht, als sie Aemond prophezeit, er sei dem Tod geweiht und Aegon werde den Thron letztlich zurückgewinnen. Dazu kommt noch ihre Drachenstute Dreamfyre, die sie sich weigert in die Schlacht zu reiten, egal wie sehr Aemond ihr Leben bedroht.

Brennende Fragen für Staffel 3: Trotz seiner rücksichtslosen Entschlossenheit ist Aemond als König schwer zu verkaufen. Selbst wenn er Rhaenyras Kräfte besiegt – wie lange werden die Bürger des Reiches seine hemmungslose Grausamkeit dulden? Aegon hat zwar erfolgreich Westeros verlassen, aber kann er in seiner tiefen Verzweiflung wirklich lange genug durchhalten, um den Krieg auszusitzen? Und schließlich: Helaena scheint nicht mehr lange für diese Welt zu sein. Alicent fleht ihre Tochter an, mit ihr ins Exil zu gehen, doch Helaena scheint es gleichgültig zu sein, ob sie lebt oder stirbt. Wird sie den kommenden Krieg überstehen?

Corlys Velaryon

Die Meeresschlange (Steve Toussaint) war seit Anbeginn Rhaenyras treuester Verbündeter; doch der plötzliche Tod seiner geliebten Frau Rhaenys (Eve Best) trifft ihn wie ein Schlag. Zu Ehren ihres Opfers willigt er ein, Hand der Königin zu werden, und stärkt Rhaenyra den Rücken, wann immer ihre Vasallen ihr Urteil in Frage stellen. Als der aus einfachen Verhältnissen stammende Schiffbauer Addam aus Hull (Clinton Liberty) zum Drachenreiter wird, muss Corlys sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass Addam und sein Bruder Alyn (Abubakar Salim) seine unehelichen Söhne sind. Als Corlys Letzteren zu seinem Ersten Offizier macht, rechnet Alyn mit seinem Vater ab, weil dieser ihn und seinen Bruder in Armut zurückgelassen hat.

Brennende Frage für Staffel 3: In den vergangenen zwei Staffeln hat die Meeresschlange seine beiden Kinder und seine Frau verloren. Da ihm nur noch seine Enkelinnen als Familie bleiben – wird er Addam und Alyn als wahre Söhne anerkennen?

Jacaerys Velaryon

Rhaenyras ältester Sohn (Harry Collett) verbringt den Großteil von Staffel 2 schmollend – was man ihm kaum verdenken kann. Nicht nur ist sein Bruder tot, seine Mutter holt auch noch Targaryen-Bastarde ins Boot, ohne sich damit auseinanderzusetzen, dass er selbst einer ist. Rhaenyra versichert ihm, dass ihre neu ernannten Drachenreiter nicht versuchen werden, seinen Platz als Thronfolger zu beanspruchen, doch er bleibt skeptisch. Nach einem klärenden Gespräch mit seiner Frau/Cousine/Halbschwester Baela (Bethany Antonia) ordnet sich Jace jedoch ein und hilft dabei, dass die „Armee der Bastarde“ seiner Mutter in Reih und Glied bleibt.

Brennende Frage für Staffel 3: Jaces Befürchtungen, was die aufstrebenden Drachenreiter mit ihrer neu gewonnenen Macht anstellen könnten – vor allem der grobe, respektlose Ulf (Tom Bennett) –, sind nicht aus der Luft gegriffen. Wird Ulf Rhaenyra den Rücken kehren und Jaces schlimmste Ahnungen bestätigen?

Tyland Lannister

Eine der größten Schwächen von „House of the Dragon“ ist, dass die Serie – anders als „Game of Thrones“ – keinen Funken Humor besitzt. Bis auf Meister der Schiffe Tyland (Jefferson Hall), der sich unverhofft in einer Actionkomödie wiederfindet, nachdem Aemond ihn nach Tyrosh schickt, um die gefürchtete Triarchie zu rekrutieren. Doch als Botschafter in Essos gelten eigene Regeln – weshalb Tyland am Ende mit Sharako Lohar (Abigail Thorn) im Schlamm ringt. Die Befehlshaberin der Triarchie-Flotte, eine Frau, willigt nur dann in seine Bedingungen ein, wenn er sie im Kampf bezwingt. Ob er auch zugestimmt hat, mit Lohars Frauen Kinder zu zeugen, bleibt offen – aber die Grünen haben jedenfalls eine brandneue Flotte.

Brennende Frage für Staffel 3: Unter Lohars chaotischem Einfluss – wird Tyland seine standhaften, auf Casterlystein geprägten Werte über Bord werfen und vollständig aufgehen? Man hofft es sehr.

Westeros am Scheideweg

Am Ende von Staffel 2 sind alle Figuren auf dem Cyvasse-Brett positioniert: die drei neuen Drachenreiter der Schwarzen; Daemon und die Flussmänner; die Schiffe der Meeresschlange; Tyland und die Triarchie-Flotte; diverse Lannisters, Starks und Hightowers; sowie Aegon und Larys auf dem Weg nach Essos. Das Finale wirft außerdem noch ein paar Joker ins Spiel: Baelas Schwester Rhaena (Phoebe Campbell), die nach tagelanger Suche endlich einen eigenen Drachen findet; und Otto Hightower, verbannt und gefangen. Die Musik schwillt an bei zwei parallelen Einstellungen von Rhaenyra und Alicent, die von der Größe ihrer Aufgaben überragt werden, während sie in eine ungewisse Zukunft starren.

Brennende Frage für Staffel 3: Wie werden die Sieben Königslande aussehen, wenn sich der Staub gelegt hat? Nur der Dreiäugige Rabe weiß es.