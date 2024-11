„Game of Thrones“: George R.R. Martin deutet Rückkehr von Maisie Williams an

George R.R. Martin hat Andeutungen dazu gemacht, dass Maisie Williams wieder in kommenden „Game of Thrones“-Projekten zu sehen sein könnte. Die britische Schauspielerin war acht Staffeln lang als Arya Stark in der von 2011 bis 2019 laufenden „HBO“-Erfolgsserie zu sehen.

Freundschaftliches oder geschäftliches Mittagessen?

In seinem Blog „Not a Blog“ berichtete Martin von einer Reise nach London im August. Dabei klapperte der 78-Jährige alle möglichen Touristen-Spots wie das London Eye ab. Zum Ende hin schrieb er fast nebenbei über ein kleines Treffen mit Williams: „Wir haben uns auch mit Maisie Williams zum Pizza- und Pastaessen getroffen und über … na ja, nein, darauf sollte man sich besser nicht einlassen, ich will nichts beschreien. Aber es könnte so viel Spaß machen.“

Natürlich fragen sich Journalist:innen und Fans nun, über was die beiden geredet haben. Schließlich fällt die Erwähnung ihres kleinen Mittagessens ausgerechnet in den Zeitraum, in dem angeblich mehrere neue Werke im Zusammenhang mit dem Fantasy-Epos in Planung sind. Damit heizt der Autor der Buchreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ – auf der „Game of Thrones“ basiert – Gerüchte um ein kommendes Film-Spin-off weiter an, das Warner Bros. angeblich plant … und in dem Williams eine Rolle spielen könnte.

Die Schauspielerin hat sich selbst bisher nicht zu den Gerüchten geäußert.

Neues Serien-Spin-off kommt 2025

Während die konkrete Umsetzung eines Spielfilms noch in den Sternen steht, veröffentlichte der YouTube-Kanal von „HBO Max“ am 11. November den ersten kleinen Teaser der 2025 erscheinenden Serie „A Knight Of The Seven Kingdoms“.

Der Ausschnitt zu „A Knight Of The Seven Kingdoms“ ab Minute 1:31:

Die Serie soll aus sechs Episoden bestehen und eine Adaption von Martins Novelle „The Hedge Knight“ darstellen, die etwa 100 Jahre vor den Ereignissen von „Game Of Thrones“ und 100 Jahre nach „House Of The Dragon“ anzusiedeln ist. Der irische Schauspieler Peter Claffey spielt darin die Figur Ser Duncan The Tall – ein verarmter Knappen, der zum Ritter werden möchte. Am Drehbuch des Ablegers war unter anderem die ehemalige Autorin von „House of the Dragon“, Ira Parker, beteiligt.