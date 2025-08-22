Wie starb Hulk Hogan? Tochter zweifelt Todesursache an

Der Tod von Hulk Hogan ist seit dieser Woche Grund für heftige Spekulationen. Bisher war klar, dass der Wrestler und Filmstar den Folgen eines Herzinfarkts erlegen ist. Seine Tochter Brooke vermutet nun aber, dass mehr dahintersteckt.

In einer langen Erklärung auf ihrem Instagram-Account behauptete sie, dass es Aufnahmen von Polizeikameras und Aufzeichnungen von Sanitätern gebe, die ein anderes Bild zeichneten als das, was der Öffentlichkeit bisher zur Verfügung stand.

„Ich habe zu 100 % seriöse Anrufe von Fachleuten erhalten – von Polizeibeamten bis hin zu Krankenschwestern –, die angeblich am Tag seines Todes bei meinem Vater waren und mir gesagt haben, dass ich die Bodycam-Aufnahmen sehen und die Dokumentation der Rettungskräfte beschaffen muss, weil sie angeblich Informationen enthalten, die möglicherweise genug Licht ins Dunkel bringen könnten, um die bisherige Darstellung zu ändern“, schrieb Brooke Hogan.

Polizei ermittelt im Todesfall Hulk Hogan

Zugleich bestätigte sie in dem Post, dass es zahlreiche Fachleute gebe, die sie seitdem kontaktierten und von einer anderen Wahrheit überzeugt seien. Weil sie selbst aber wenig ausrichten könne (da die Frau ihres Vaters, Sky Daily, die „Regeln“ festlege), könne sie derzeit nicht mehr tun, als auf die Ungereimtheiten hinzuweisen.Brooke hatte sich in den letzten Jahren von ihrem Vater entfremdet und sich sogar aus dem Testament streichen lassen.

„TMZ“ veröffentlichte unterdessen Informationen aus einem Polizeibericht. Darin heißt es, dass ein Ergotherapeut, der in Hogans Haus in Florida anwesend war, als dieser keine Luft mehr bekam, den Beamten mitteilte, dass ein Chirurg bei einer kürzlich durchgeführten Operation Hogans Zwerchfellnerv „durchtrennt“ habe. Er ist für die Atmung lebensnotwendig.

Am Tag von Hogans Tod, dem 24. Juli, versuchten Rettungssanitäter 30 Minuten lang, den Wrestler wiederzubeleben. Er kam anschließend in ein Krankenhaus, wo er für tot erklärt wurde. Was mit Hogans Leichnam passiert ist, scheint derzeit unklar. Während Brooke eine Autopsie forderte, gibt es keine weiteren Informationen, ob er bereits eingeäschert wurde.

„TMZ“ berichtet, dass es Bodycam-Aufnahmen von Polizisten gebe, welche die Behauptung des Therapeuten bestätigten. Auch gab es von Sky Daily eine Bestätigung für den medizinischen Vorfall bei der OP Hogans.

Inzwischen wird auch in alle Richtungen ermittelt. Die Polizei von Clearwater schrieb in einer Erklärung: „Wir stehen in Kontakt mit Familienangehörigen, darunter seinem Sohn Nick und seiner Tochter Brooke. Die Besonderheit dieses Falls erfordert es, dass wir mehrere Zeugen befragen und medizinische Unterlagen von verschiedenen Stellen einholen, und unsere Ermittler arbeiten weiterhin daran. All dies braucht Zeit.”