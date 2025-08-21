Ohne Einwanderer gibt es kein Burger-Business mehr

Es gibt kaum ein Lebensmittel, das bekannter – oder amerikanischer – ist als der Cheeseburger. Er ist ein Grundnahrungsmittel der Fast-Food-Kultur und von Grillpartys im Garten, wird Soldaten als Verpflegung ausgegeben und Präsidenten auf Silbertabletts serviert. Politiker nutzen ihn als Symbol für Überfluss, Nostalgie und sogar Patriotismus. Seine Bestandteile – Rindfleisch, Käse, Salat, Tomaten, Zwiebeln, Brötchen – sind so vertraut, dass man kaum daran denkt, dass sie angebaut, gezüchtet oder transportiert werden müssen.

Amerikaner verzehren schätzungsweise 50 Milliarden Burger pro Jahr. Zusammen stehen diese Milliarden von Burgern für ein riesiges System, das sich über Tausende von Kilometern erstreckt und Millionen von Arbeitsmigranten umfasst, von denen die meisten nie in der Werbung zu sehen sind.

Um zu verstehen, wie abhängig die amerikanische Landwirtschaft von Arbeitskräften mit Migrationshintergrund ist, muss man nur die Zutaten eines Cheeseburgers betrachten: Zwiebeln aus Idaho, Salat aus Arizona, Rindfleisch aus Mastbetrieben in Kansas, Käse aus Molkereien in Wisconsin.

Komplette Burger-Produktion von Zuwanderern abhängig

Jede Zutat gibt einen Einblick in die Menschen, die sie anbauen, verarbeiten und liefern – und in die Einwanderungspolitik, die dieses System zu zerstören droht.

„Immer mehr unserer Landwirte stehen in Bezug auf Arbeitskräfte vor dem Nadelstich“, sagt James O’Neill von der American Business Immigration Coalition. „Es gibt keinen Bereich der Landwirtschaft, der derzeit nicht vom Arbeitskräftemangel betroffen ist.“ Er fügt hinzu: „Wenn die Hälfte der Arbeitskräfte wegfällt, sinkt die Produktion um die Hälfte. Das Angebot halbiert sich, aber die Nachfrage bleibt gleich.“

Latino-Einwanderer stellen die Mehrheit der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte in den USA. Bundesdaten aus den Jahren 2021 bis 2022 zeigen, dass fast sieben von zehn Landarbeitern außerhalb des Landes geboren wurden und etwa 42 Prozent ohne legale Arbeitserlaubnis arbeiteten.

Gleichzeitig haben die von der Landwirtschaft abhängigen Bezirke bei den letzten Wahlen Donald Trump, dessen Einwanderungsagenda umfassende Abschiebungen vorsieht, mit überwältigender Mehrheit unterstützt. Im April unterzeichnete Trump eine Reihe von Durchführungsverordnungen, die lokale Behörden zur Zusammenarbeit mit den Einwanderungsbehörden des Bundes verpflichten.

Einer der ersten Bereiche, auf den die Regierung ihr Augenmerk gerichtet hat, ist die Landwirtschaft. Das Heimatschutzministerium hat mit groß angelegten Razzien an Arbeitsstätten, darunter auch auf landwirtschaftlichen Flächen, begonnen, was viele Landarbeiter dazu veranlasst hat, zu Hause zu bleiben. Das Ergebnis ist ein System, das unter Druck steht. Oder, wie Shay Myers, einer der größten Zwiebelbauern des Landes, es ausdrückt: „Ohne Einwanderer können wir in diesem Land keine Lebensmittel anbauen. Punkt.“

Zwiebeln

Aus der Luft sieht Myers‘ Owyhee Produce – ein weitläufiger Zwiebelbetrieb in Idaho – wie ein Flickenteppich aus staubigen Rechtecken aus: mehr als 1.600 Acres Zwiebeln, gesäumt von Tropfschläuchen. Auf dem Boden ist es ein Tanz der Präzision und Koordination: Lastwagen fahren rückwärts an Förderbänder heran, automatische Sortiermaschinen summen im Lagerhaus, und eine Belegschaft von 150 Arbeitern, fast alle Einwanderer, ist über die Farm verteilt.

Myers ist kein stiller Landwirt. Auf TikTok, wo er fast 700.000 Follower hat, veröffentlicht er unverfälschte Videos in Baseballkappe und Flanellhemd, in denen er die Einwanderungspolitik so direkt kritisiert wie einen Sturm am Horizont.

„Es gibt niemanden in unserem Betrieb, der nicht braun ist“, sagt er. „Vor fünfzehn Jahren waren Traktorfahrer pensionierte weiße Männer oder der Besitzer selbst. Heute? Sie kommen alle aus Mexiko. Alle.“

Seine Farm produziert jährlich rund 200 Millionen Zwiebeln – genug, um 10,5 Millionen Menschen zu versorgen. Das entspricht etwa fünf Prozent des gesamten Zwiebelverbrauchs in den USA. Wenn in Ihrem Burger eine Zwiebelscheibe liegt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie aus Myers‘ Schuppen stammt.

Zu denen, die das möglich gemacht haben, gehört Veronica, 31. Sie kam als Kleinkind aus Mexiko in die Vereinigten Staaten und begann mit 18 Jahren, auf der Farm zu arbeiten, als sie bereits Mutter eines Kindes war. In den nächsten zehn Jahren lernte sie, Maschinen zu bedienen, Lieferungen zu verwalten und schließlich ganze Betriebe zu leiten. „Es waren lange Arbeitszeiten, sechs Tage die Woche“, sagt sie. „Und ich hatte damals schon drei Kinder.“

Aber der Druck, den sie verspürt, ist nicht nur beruflicher Natur. Veronicas Einwanderungsstatus ist weiterhin ungewiss. „Ich bin seit meinem zweiten Lebensjahr hier“, sagt sie. „Ich komme aus Mexiko, aber ich kenne Mexiko nicht. Wir haben dort kein Zuhause. Wir haben dort nichts.“

Allgemeiner gesagt, so sagt sie, würden Massenabschiebungen eine riesige Lücke im Nahrungsmittelsystem hinterlassen. „Das wäre eine Katastrophe“, sagt sie. „Ich glaube nicht, dass es Menschen geben wird, die die Arbeit der Einwanderer übernehmen wollen. Es wird einfach nicht genug Menschen geben, die bereit sind, diese Arbeit zu machen und alle zu ernähren.“

Käse

Antonio kam 2008 zum ersten Mal in die Vereinigten Staaten, nachdem er ohne Papiere die Grenze überquert hatte, verzweifelt auf der Suche nach Arbeit. Auf einer Milchfarm in Wisconsin arbeitete er fast ohne Unterbrechung – er sagt, er habe in zwei Jahren nicht mehr als drei Tage frei gehabt – und schickte Geld nach Hause, um seine Familie in Mexiko zu unterstützen. Schließlich kehrte er nach Hause zurück. Aber die wirtschaftliche Instabilität trieb ihn dazu, es erneut zu versuchen. Dieses Mal reiste er legal mit einem Touristenvisum zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen ein.

Als das Visum ablief, blieben sie. „Wir haben uns hier ein Leben aufgebaut“, sagt er. „Wir mussten es tun.“ Heute leitet Antonio den täglichen Betrieb einer Milchfarm in Wisconsin. Er begann als Melker, wechselte dann in die Tierpflege, Wartung und schließlich ins Management. Sein Tag beginnt um 5 Uhr morgens, wenn er sich bei der Nachtschicht abmeldet, Aufgaben verteilt und kranke Tiere versorgt.

Mittlerweile leitet er ein Team, dessen Mitglieder laut eigenen Angaben größtenteils eine ähnliche Geschichte haben wie er. „Nur wenige sind hier geboren“, sagt er. „Die anderen sind wie ich – Menschen, die versuchen zu überleben.“ Die Zahlen belegen dies: Einem Bericht der University of Wisconsin-Madison aus dem Jahr 2023 zufolge sind 70 Prozent aller Beschäftigten in der Milchwirtschaft in Wisconsin ohne Papiere.

Auf seiner Farm arbeitet Hans Breitenmoser, dessen Familienbetrieb pro Woche fünf Sattelschlepperladungen Milch produziert – ein Großteil davon wird zu Käse und Scheibenkäse für die Gastronomie verarbeitet –, in gutem Glauben.

„Wenn jemand auf meine Farm kommt, legt er seine Papiere vor“, sagt er. „Und als Arbeitgeber bin ich verpflichtet, diese Papiere zu überprüfen und davon auszugehen, dass sie echt sind.“ Aber er weiß auch, dass viele Landarbeiter wahrscheinlich ohne legalen Aufenthaltsstatus leben. „Das versteht jeder.“

Beef

Jeff Georges Mastbetrieb in Finney County, Kansas, produziert jährlich 100.000 Rinder oder mehr als 55 Millionen Pfund Rindfleisch. Darin enthalten ist auch das Hackfleisch, das in Fastfood-Ketten, Schulkantinen und privaten Küchen im ganzen Land zu finden ist.

Die Anlage selbst ist riesig – eher industriell als ländlich. Reihen von Pferchen erstrecken sich über mehrere Hektar, gesäumt von langen Futtertrögen und Zufahrtswegen. Wasserwagen rollen an mit Silage gestapelten Bunkern vorbei.

„Dieser Prozess läuft sieben Tage die Woche“, sagt George. „Es spielt keine Rolle, ob Ostern oder Weihnachten ist. Hier auf der Anlage ist immer jemand.“

Von den 52 Mitarbeitern sind 44 Einwanderer. Sie erscheinen um 4:30 Uhr morgens, treiben die Tiere in die Ställe, überwachen die Fütterung, kontrollieren die Wasserversorgung und versorgen kranke Tiere.

Nach der Mast werden die meisten Rinder zu nahe gelegenen Fleischverarbeitungsbetrieben transportiert, wo sie geschlachtet, sortiert und für den nationalen Vertrieb verpackt werden. Auch diese Betriebe sind auf Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund angewiesen. George schätzt, dass bis zu 85 Prozent der Arbeitskräfte in der Rindfleischindustrie von Kansas aus Einwanderern mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus bestehen.

Insgesamt exportiert Kansas jedes Jahr Rindfleisch im Wert von fast 2 Milliarden US-Dollar. Doch trotz der Größe der Branche – oder vielleicht gerade deswegen, wie Matt Teagarden, Leiter der Kansas Livestock Association, sagt – ist der Arbeitskräftereservoir knapp. „Es gibt keinen Spielraum bei den Arbeitskräften“, sagt er. Mastbetriebe, Molkereien, Fleischverarbeitungsbetriebe sowie Öl- und Gasunternehmen greifen alle auf denselben Arbeitskräftepool zurück, was zu einem ständigen „Handel“ mit Arbeitskräften führt, wie er es nennt. Die Folgen einer Massenabschiebung oder von Visabeschränkungen wären laut Teagarden schnell spürbar und weitreichend. „Wir können Arbeitskräfte importieren oder mehr Lebensmittel importieren“, sagt er. „Das ist die Wahl, vor der wir stehen.“

Salat

In Yuma, Arizona, leitet Kristen Smith Eshaya einen weitläufigen Romana-Anbau. Auf ihrer Farm werden rund 2.000 Acres Gemüse angebaut. Von Oktober bis März stammt fast der gesamte in den USA konsumierte Romana aus den Wüstenfeldern dieser Region.

Jede 30 Hektar große Parzelle ist eine eigene, schnell arbeitende Maschine: Traktoren formen Beete, Bewässerungsteams regeln den Wasserfluss aus Wüstenkanälen, und Feldarbeiter gehen Reihe für Reihe entlang, um zu jäten, Unkraut zu entfernen und zu ernten. Eine einzige 30-köpfige Crew kann ein Feld an einem Tag bearbeiten. Allein das Jäten erfordert Schnelligkeit und Erfahrung. Die meisten Arbeiter von Eshaya sind Latinos – einige sind in den USA geboren, andere kommen aus Mexiko über die Grenze. Viele haben ein befristetes H-2A-Visum. „Sie müssen schnell schauen und wissen, welche Pflanze gesünder aussieht, und dann die andere mit einer Hacke herausnehmen“, sagt Eshaya. „Das ist qualifizierte Arbeit.“

Eshaya fügt hinzu: „Alle beobachten uns. Wenn Razzien stattfinden und die Leute nicht mehr zur Arbeit kommen, können wir sie nicht ersetzen.“

Mehr zum Thema „Wir wollen sie nicht“: Trump verschärft Vorgehen gegen ausländische Staatsbürger

Brötchen

Das Brötchen mag bei Cheeseburgern eher eine Nebensache sein, aber es wird oft industriell hergestellt. Im ganzen Land produzieren Großbäckereien und Tiefkühlkostfabriken täglich Millionen von Hamburgerbrötchen für Fast-Food-Lieferanten und Supermarktketten. Diese Betriebe sind stark auf Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund angewiesen: In der US-amerikanischen Lebensmittelindustrie machen Migranten fast 34 Prozent der Beschäftigten in gewerblichen Bäckereien aus.

Tomaten

Die Farm der Familie Briana Giampaoli in Kalifornien produziert jährlich 45 Millionen Pfund Tomaten. Angesichts des Mangels an lokalen Arbeitskräften und steigender Kosten für Gastarbeitervisa hängt laut Giampaoli die Zukunft der amerikanischen Landwirtschaft von einer Einwanderungsreform ab. Ohne diese Reform werden Farmen in vierter Generation wie die ihre nicht überleben können.