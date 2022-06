▶ nächstes Bild

Kings Of Leon - Forest Stage Copyright: © Dieter Jakob

Ein großartiges Festivalwochenende ist zu Ende – hier gibt es die schönsten Konzertmomente vom Sonntag beim Hurricane Festival 2022. Mit dabei: The Hives, Thees Uhlmann und Band, Rise Against, Bring Me The Horizon, Kings of Leon, Kontra K und viele mehr.