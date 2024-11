Hurricane & Southside: The Prodigy, Apache 207, Deftones & mehr dabei

Das Hurricane Festival in Scheeßel und das Southside Festival in Neuhausen ob Eck gehen vom 20. bis 22. Juni 2025 in die nächste Runde. Tickets für die Open-Air-Veranstaltungen gibt es bereits zu shoppen – und nun werden mit weiteren Act-Verkündungen weitere Anreize geschaffen. Insgesamt wurden 45 neue Artists für die Zwillingsevents offengelegt.

Die Neuzugänge im Überblick

Vor bis zu 140.000 Besucher:innen werden in diesem Jahr spielen:

The Prodigy

Apache 207

Sam Fender

Deftones

Parcels

The Wombats

Girl in Red

Flogging Molly

Swiss & Die Andern

Landmvrks

Motionless in White

Antilopen Gang

070 Shake

Jimmy Eat World

Querbeat

Royal Republic

Mehnersmoos

102 Boyz

Zartmann

Hot Water Music

Souly

Tiefbasskommando

Zeal & Ardor

Thrice

The Backseat Lovers

Freddie Dredd

Irie Révoltés

Turbostaat

Lagwagon

Kadavar

Blackout Problems

Djo

Dayseeker

Bibiza

Circa Waves

The Kiffness

Apashe & Brass Orchestra

Creeds

Bennett

Pretty Pink

Bad Nerves

Big Special

The Murder Capital

Nova Twins

Friedberg

Seht hier bereits alle bestätigten Acts, zusammen mit den 45 frischen:

Mehr zum Hurricane und Southside

Weitere Bands und Solo-Artists sollen laut Veranstaltenden bald bekannt gegeben werden. Aktuell gibt es Tickets für die beiden Festivals ab 239 bzw. ab 279 Euro – inklusive Camping.