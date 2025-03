Hurricane & Southside: Jan Böhmermann, Lucy Dacus & mehr dabei

Hurricane Festival 2024: Die besten Bilder vom Wochenende in Scheeßel

Das Hurricane Festival in Scheeßel und das Southside Festival in Neuhausen ob Eck gehen vom 20. bis 22. Juni 2025 in die nächste Runde. Tickets für die Open-Air-Veranstaltungen gibt es bereits zu shoppen – und nun werden mit weiteren Act-Verkündungen weitere Anreize geschaffen. Insgesamt wurden 17 neue Artists für die Zwillingsevents offengelegt.

Die Neuzugänge im Überblick

Vor bis zu 140.000 Besucher:innen werden in diesem Jahr spielen:

Rise Against

Jan Böhmermann

Kneecap

Slowdive

Lucy Dacus

Kate Nash

Dotan

Hot Milk

Paris Paloma

Kalte Liebe x Caiva

Kafvka

Steiner & Madlaina

Marlo Grosshardt

Sawyer Hill

Mothica

Luisa Neubauer

Zuletzt wurden unter anderem Deftones, Sam Fender, The Prodigy, Apache 207, Annenmaykantereit, Alligatoah, Biffy Clyro, Green Day und Nina Chuba fürs Line-up bekannt gegeben. Weitere Bands und Solo-Artists sollen laut Veranstaltenden bald bekannt gegeben werden. Aktuell gibt es Tickets für die beiden Festivals ab 249 bzw. ab 279 Euro – inklusive Camping.