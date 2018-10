Hurricane und Southside haben die Headliner für 2019 bekannt gegeben. Vom 21. bis 23. Juni 2019 treten auf dem Eichenring Scheeßel und in Neuhausen ob Eck auf: The Cure, Die Toten Hosen, Mumford & Sons sowie die Foo Fighters.

Zu den außerdem bekannt gegebenen Bands zählen AnnenMayKantereit, Bosse, Papa Roach und Enter Shikari, dazu Muff Potter, Me First & The Gimme Gimmes, Schmutzki und Montreal. Weiterhin Frank Turner & The Sleeping Souls, The Wombats und OK Kid, plus 257ers, Trettmann, The Streets und Bausa, Ufo361, Die Orsons, Fünf Sterne Deluxe, Yung Hurn und Teesy.

Tickets für Hurricane und Southside:

Weitere Bands sollen demnächst bekanntgegeben werden. Hurricane-Tickets der zweiten Preisstufe sind nur noch heute, den 12. Oktober, zu kaufen. Danach greift die dritte Preisstufe mit 179€ zzgl. Müllpfand. Alle Infos und Tickets auf hurricane.de und southside.de.

Das bisherige Lineup:

Foo Fighters | Mumford & Sons | Die Toten Hosen | The Cure

AnnenMayKantereit | Bilderbuch | Papa Roach | Bosse

Frank Turner & The Sleeping Souls | Enter Shikari | The Wombats | 257ers

Trettmann | The Streets | Bausa | Ufo361 | Die Orsons | Muff Potter | OK Kid

Fünf Sterne Deluxe | Yung Hurn | Me First & The Gimme Gimmes

Teesy | Schmutzki | Montreal

Hurricane-Tickets gibt es nur noch bis einschließlich 12. Oktober für 169€ zzgl. Müllpfand über hurricane.de und eventim.de oder telefonisch unter 0180 6 – 853 653 (0,20€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf). Ab Samstag, den 13. Oktober, greift die dritte Preisstufe mit 179€ zzgl. Müllpfand. Die einmalige An- und Abreise mit den Zügen des Metronom ist wieder im Ticket mit enthalten – Beförderungsbedingungen auf hurricane.de. Besucher, die in einem Wohnmobil, Wohnwagen oder ähnlichem Gefährt anreisen, benötigen zur Zufahrt zum eigens reservierten WoMo-Parkplatz eine WoMo-Plakette. Diese gibt es ausschließlich online über die Festivalseite und beim telefonischen Kartenservice für 50€ pro Fahrzeug.

Southside-Tickets gibt es für 189€ zzgl. Müllpfand über southside.de und eventim.de oder telefonisch unter 0180 6 – 853 653 (0,20€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf). Die einmalige An- und Abreise zum Festival ist in allen Nahverkehrszügen Baden-Württembergs und Teilen Bayerns im Ticket enthalten. Besucher, die in einem Wohnmobil, Wohnwagen oder ähnlichem Gefährt anreisen, benötigen zur Zufahrt zum eigens reservierten WoMo-Parkplatz eine WoMo-Plakette. Alle WoMo-Plaketten sind leider bereits ausverkauft.