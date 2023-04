Hurricane und Southside 2023: Marteria im Mittelpunkt der finalen Bandwelle

Foto: picture alliance / Gregor Fischer/dpa, Gregor Fischer. All rights reserved.

Marteria und viele weitere neue Acts komplettieren das Musikprogramm des Hurricane- und Southside-Festivals vom 16. bis 18. Juni 2023 – eine schöne Ergänzung zu den bereits bestätigten Headlinern Muse, Die Ärzte, Billy Talent, Kraftklub, Placebo, Casper, Peter Fox und Queens Of The Stone Age. Dazu steht nun auch das Billing der Warm-up-Partys fest.

Neben Rap-Star Marteria treten die beiden Senkrechtstarterinnen Domiziana und Fortella auf, dazu The Pale White aus Newcastle und Beauty School Dropout aus Los Angeles. Nur auf dem Hurricane wird außerdem TYNA dabei sein.

Beide Festivals beginnen auch in diesem Jahr mit einer Warm-up-Party am Donnerstagabend. Für das Hurricane: Antje Schomaker, Zugezogen Maskulin, Rogers und Querbeat. Zugezogen Maskulin werden außerdem mit „ZUM DORFKRUG Live“ einen exklusiven Podcast vom Festival aufnehmen. Beim Southside sollen Frittenbude, Schmutzki, Rikas und Beauty & The Beats für eine intensive erste Nacht sorgen.

Tickets ab 119,- Euro, das gesamte Line-up und alle Infos gibt es auf den Festival-Websites vom Hurricane und Southside Festival sowie auf Eventim.de.