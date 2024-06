Ian McKellen spielt 2024 im Noël Coward Theatre in London eine der Hauptrollen in „Player Kings“. Am Montag (17. Juni) sorgte der „Herr der Ringe“-Star kurzerhand für eine dramatische Situation, die so nicht im Script stand. Während einer Kampfszene stürzte McKellen von der Bühne und musste daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden. Am Dienstagabend (18. Juni) meldete er sich via X aus dem Krankenbett bei seinen Fans.

Ärzte versichern Ian McKellen schnelle Genesung

Zunächst war nicht klar, wie schlimm Ian McKellen sich bei dem Unfall verletzt hat. Der Mime soll vor Schmerzen geschrien und um Hilfe gerufen haben, schilderte ein „BBC“-Reporter die Lage vor Ort. Nun gibt McKellen selbst Entwarnung. „Ich möchte allen für ihre freundlichen Nachrichten und ihre Unterstützung danken“, heißt es zu Beginn des Tweets.

„Seit dem Unfall, der sich gestern Abend während einer Aufführung von Player Kings ereignete, wurden meine Verletzungen von einer Reihe von Experten, Fachärzten und Krankenschwestern, die für den Nationalen Gesundheitsdienst arbeiten, diagnostiziert und behandelt“, versicherte der Schauspieler.

„Ihnen bin ich natürlich zu größtem Dank verpflichtet. Sie haben mir versichert, dass meine Genesung vollständig und schnell verlaufen wird, und ich freue mich darauf, wieder arbeiten zu können“, schrieb er hoffnungsvoll.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sir John Falstaff kehrt auf die Bühne zurück

Ähnlich optimistisch hörte sich bereits früheres Statement von McKellens Pressesprecher gegenüber „IGN“ an. Darin hieß es: „Nach einer Untersuchung hat uns das hervorragende NHS (Noël Coward Theatre)-Team versichert, dass er sich schnell und vollständig erholen wird und Ian guter Dinge ist.“

Nachdem die Organisatoren die Vorführung für Dienstag (18. Juni) abgesagt hatten, soll es am Mittwoch (19. Juni) wie gewohnt weitergehen.

Scheint so, als hätte Ian McKellen nochmal Glück im Unglück gehabt und die Zuschauer:innen dürfen sich darauf freuen, den 85-Jährigen wieder in seiner Rolle des raufsüchtigen Trinkers Sir John Falstaff zu erleben.