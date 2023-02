„Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“: Relaunch mit Original-Cast

Sony will die Horror-Film-Reihe um den Film „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ fortsetzen. In dem Relaunch werde die Originalbesetzung dabei sein. Es gebe Gespräche, dass Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze jr. wieder in ihre Rollen schlüpfen, berichtete „Deadline“. Das Projekt befinde sich bereits in einer frühen Entwicklungsphase. Die Regie werde Jennifer Kaytin Robinson übernehmen und das Drehbuch komme von Leah McKendrick.

Die neue Verfilmung soll an die Erfolge des aktuellen „Scream“-Teils anknüpfen, der 2022 in die Kinos kam. Man erhoffe sich, „Fans der alten Schule anzulocken, und gleichzeitig neue Gesichter auftreten zu lassen, um die Serie wieder zu beleben“. Das Franchise werde nicht neu gestartet, viel mehr handle es sich bei neuen Plänen um eine „Weitergabe der Fackel“ von der alten Besetzung zu einem neuen Cast.

Sony hat sich noch nicht offiziell zu dem Vorhaben geäußert. Bisher sind auch noch keine Einzelheiten zur Handlung des neuen Films bekannt. „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ kam 1997 ins Kino und surfte auf einer neuen Welle von Slasher-Filmen, die nach dem (Überraschungs-)Erfolg von Wes Cravens „Scream“ gedreht wurden. Der Film handelt von vier Freunden, die einen tödlichen Unfall vertuschen. Ein Jahr danach werden die Jugendlichen von einem Unbekannten mit Handhaken verfolgt und bedroht. 1998 und 2006 folgten Fortsetzungen der Geschichte.