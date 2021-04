Es gibt Zeiten, in denen das Horror-Genre plötzlich explodiert und ein großer Film nach dem nächsten auf die Leinwand kommt. Dann wiederum gibt es ganze Durststrecken, bei denen man sich fragt, ob in diesem wohl lebendigsten Genre von allen in diesem Medium alles bereits auserzählt ist.

Möglicherweise erlebt der Horrorfilm gerade wieder eine neue Blütezeit, mit außergewöhnlichen und unheimlichen Filmen wie „Get Out“, „A Quiet Place“, „Midsommar“, „It Follows“, „Berberian Sound Studio“, „Cabin In The Woods“, „Ich seh, ich seh“, „Under The Skin“, „So finster die Nacht“ oder „The Host“.

Ein kluger YouTuber hat sich die Mühe gemacht, die gesamte Geschichte des Horrorfilms von 1895 bis zum Jahr 2016 in einem 12-minütigen Video zusammenzufassen. Für jedes Jahr hat er dabei einen Film ausgewählt (was den einen oder anderen Cineasten erschrecken könnte, denn in den 70ern erschienen in manchen Jahren gleich ein halbes Dutzend großer Horrorfilme), von „The Execution Of Mary Stuart“ bis „The Witch“.

Natürlich mag die Auswahl nicht immer nachvollziehbar sein, doch beeindruckend ist schon allein, dass es dem kleinen Film gelingt, mit nur wenigen Bildern zu zeigen, welche suggestive Ausdruckskraft den Filmen zukommt.

Die Geschichte des Horrorfilms in 12 Minuten