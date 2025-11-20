Die 20 wildesten Momente des Iggy Pop

Es gibt extrem, es gibt legendär – und dann gibt es Iggy Pop. Seit seinen Anfängen mit den Stooges, als er Studentenverbindungen in Ann Arbor und Kleinstadtbewohner in Michigan provozierte, machte Iggy das Exzessive zu seiner Kunst. Selbstverstümmelung, Selbstentblößung und Selbstzerstörung. Seine riskante Theatralik verlangte vom Publikum, zu reagieren, mitzumachen oder sich aus dem Staub zu machen. Und Sex und Gewalt hörten nach Ende der Show kaum auf. Hier sind 20 von Iggys wildesten Momenten, sowohl auf als auch hinter der Bühne.

Iggy erscheint völlig nackt auf dem Cover von „Little Caesar” (1979)

„Wir sind keine 50-jährigen Kunstmäzene“, verkündete der New Yorker Schriftsteller Dennis Cooper in der ersten Ausgabe seines Magazins. „Wir sind junge Punks, genau wie ihr.“ Und in 12 Ausgaben war Coopers Zine, das sich zu einem Journal entwickelte, der Ort, an dem avantgardistische Poesie und Punk-Glamour ihre Beziehung vollendeten. Ausgabe 8 von Little Caesar prangte das charakteristische Bild des Magazins. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von Iggy in seiner muskulösen Blütezeit.

Die muskulöse Definition seines Oberkörpers und seine selbstbewusste Ausstrahlung waren so auffällig, dass sein bedeutender, äh, Beifahrer vielleicht nicht einmal das Erste war, was man bemerkte. Die Siebziger gingen zu Ende, aber Iggy Pop stand erst am Anfang.

Iggy und Bowie treten in „Dinah!“ auf (15. April 1977)

„Iggy Pop gilt als Begründer des heutigen Punkrock“, informierte die Tagesfernseh-Doyenne Dinah Shore ihre Zuschauer aus der amerikanischen Mittelschicht in einem überraschend sachkundigen Ton.

Nach einem Auftritt spricht Dinah mit sanfter, mütterlicher Besorgnis zu Iggy: „Du hast dich mit einer Flasche geschnitten.“ Das Publikum lacht, nachdem Iggy auf charmanteste Weise erklärt: „Ich habe mich wegen so etwas behandeln lassen.“

Bowie bringt Iggy Kokain in die Psychiatrie (1974)

Nachdem seine Versuche einer Solokarriere gescheitert waren und ihn seine Sucht überwältigte, checkte Iggy in das neuropsychiatrische Institut der UCLA ein, in der Hoffnung, clean zu werden. Oder zumindest die Polizei für eine Weile von sich fernzuhalten. Bald kam ein berühmter Besucher aus seiner Vergangenheit mit einem Geschenk vorbei.

„Wir marschierten mit einer Ladung Drogen für ihn ins Krankenhaus“, erzählte Bowie Blender im Jahr 2002 . „Es ging ihm nicht gut, das war alles, was wir wussten. Wir dachten, wir sollten ihm ein paar Drogen mitbringen, weil er wahrscheinlich seit Tagen keine mehr gehabt hatte!“ Iggys Betreuer lehnten das Geschenk höflich ab. „Das war ein Krankenhaus, in dem man seine Drogen an der Tür abgeben musste“, wie Bowie es ausdrückte. Aber die wiederhergestellte Verbindung zu Bowie sollte bald die nächste Phase in Iggys Leben und Karriere einläuten.

„Murder of a Virgin“ (11. August 1974)

Nach dem Ende der Stooges humpelte Iggy nach L.A., wo er sein erstes Solo-Konzert in Rodney Bingenheimers English Disco gab, mit einer Performance, die er „The Murder of a Virgin“ nannte. „ „Wollt ihr Blut sehen?”, fragte Iggy das Publikum, das ihm zustimmend zurief.

Dann peitschte Gitarrist Ron Asheton, gekleidet in einer Nazi-Uniform, auf Iggys Drängen hin Iggy wiederholt aus. Iggy begann, einen schwarzen Zuschauer mit rassistischen Beleidigungen zu beschimpfen, in der Hoffnung, den Mann dazu zu bringen, ihn mit dem Steakmesser zu erstechen, das er mit auf die Bühne gebracht hatte. Da dies nicht gelang, beendete er den Auftritt, indem er sich selbst ein X in die Brust ritzte.

Iggy kämpft gegen Biker (Februar 1974)

Im Februar 1974 wurden die Scorpions, eine Biker-Gang aus Detroit, zu Iggy Pops berühmtesten Feinden. Die Rock & Roll Farm in Wayne, Michigan, war ihre Stammkneipe. Und sie waren nicht begeistert von dem dünnen Kerl im Trikot auf der Bühne. Sie machten ihrem Unmut Luft, indem sie Iggy mit Eiern bewarfen, woraufhin dieser in die Menge sprang. Und prompt von einer kräftigen Bikerfaust gestoppt wurde.

Die Band rettete sich in Sicherheit, und während eines Auftritts beim Radiosender WABX forderte Iggy die Scorpions auf, bei der bevorstehenden Show der Stooges im Michigan Palace in Detroit zu erscheinen, die auch ihre letzte sein sollte. Die letzte Show der Stooges, die auf dem Live-Album „Metallic K.O.“ festgehalten wurde, war der Höhepunkt all dessen, was zuvor geschehen war. Nie zuvor hatte Iggy ein Publikum so bösartig provoziert. Nie zuvor hatte ein Publikum so heftig reagiert.

Der Kritiker Lester Bangs fasste es treffend zusammen: „Niemand wird getötet. Aber Metallic K.O. ist das einzige Rockalbum, das ich kenne, auf dem man tatsächlich Bierflaschen gegen Gitarrensaiten schlagen hört.“ Entgegen der Legende scheint jedoch kein Mitglied der Scorpions beim letzten Konzert aufgetaucht zu sein.

Toledo lässt Iggy auf die Nase fallen (1974)

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere fürchtete und gehorchte das Publikum Iggy Pop. Doch als die Tournee der Stooges außer Kontrolle geriet und Columbia bekannt gab, dass es Iggys Vertrag nicht verlängern würde, witterte das Publikum das Scheitern und wandte sich gegen die Band.

Zweimal stürzte sich Iggy – mit weißem Make-up und Fliege – in Toledo in die Menge. Beide Male trat die Menge, die wahrscheinlich wegen der Stooges-hassenden Headliner Slade da war, beiseite und ließ den Sänger auf die Nase fallen.

