Dies sind die geilsten Fotos von Iggy Pop, die Sie je sehen werden

Till „Geigerzähler“ Lindemann posierte für weitere Fotos in Tschernobyl.

Till Lindemann teilte auf Instagram weitere Fotos von seinem Sonntagsausflug nach Prypjat, den er während seiner „F&M“-Tour unternommen hatte. In zwei stillgelegten Hallen der ukrainischen Geisterstadt posierte er für Schwarzweiß-Bilder. Einmal steht er stramm, auf dem anderen Motiv sitzt Lindemann auf dem Fabrikboden in angemessenem Sicherheitsabstand zu einem ausgelaufenen Faß, dessen getrocknete Flüssigkeitsrinne am Boden von einem Graffito übermalt wurde. Ein Fan kommentierte das Bild mit Worten, mit denen man vielleicht nicht ganz Unrecht hat: „the only place without coronavirus right now.“ Ein anderer kommentierte das Geschehen so: „Some catch corona others catch Tchernobyl radiations.“ Till Lindemann auf Instagram: https://www.instagram.com/p/B9zOBR7ppTx/…