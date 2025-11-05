Iggy Pop: Die 20 besten Duette

Iggy Pops Begabung, Texte zu improvisieren, die so kraftvoll und sehnig sind wie sein Körper, hat ihn in seiner 50-jährigen Karriere zu einem natürlichen Duettpartner gemacht. Obwohl David Bowie vielleicht sein bekanntester musikalischer Partner war, hat Iggy mit einer unglaublich vielfältigen Gruppe von Musikern gesungen. Den frühesten Punks und New-Wave-Musikern der 70er Jahre, minimalistischen klassischen Komponisten, elektronischen Polyglotten und Popstars, deren Karrieren ohne seinen Einfluss nicht möglich gewesen wären. Und von denen viele noch nicht einmal geboren waren, als die Stooges gegründet wurden. Hier sind 20 seiner faszinierendsten Kooperationen.

The Stooges, „I Wanna Be Your Dog” (feat. John Cale) (1969)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Stooges-Manager Danny Fields engagierte Lou Reeds ehemaligen Partner bei Velvet Underground, um das Debütalbum der Band zu produzieren, was sich als inspirierte Wahl erwies. Cale steuerte einige brillante musikalische Akzente bei. Sein beharrlich dröhnendes Klavier und die eindringlichen Schlittenglöckchen in „I Wanna Be Your Dog” sowie seine Viola, die den Grundton für das 10-minütige „We Will Fall” liefert.

Noch wichtiger war jedoch, dass Cale dank seines Einblicks in die Dynamik der Gruppe den schlampigen Punks eine fast professionelle Performance entlocken konnte. „Er bemerkte, dass die Jungs nicht so gut spielten, wenn ich nicht herumtanzte”, erinnerte sich Iggy später. „Das tun sie einfach nicht. Ich vermute, dass sie das irgendwie zutiefst peinlich finden. Und genau deshalb ist es aufregend und baut irgendwie Barrieren ab … Je mehr ich tanzte, desto mehr senkten sie den Kopf und starrten auf ihre Zehen, und desto besser spielten sie. Aber es war anstrengend. Verdammt anstrengend.”

„Lust for Life“ (mit David Bowie) (1977)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Er hat mich wieder zum Leben erweckt“, sagte Iggy über David Bowie nach dem Tod seines Freundes Anfang dieses Jahres. „Die Freundschaft bestand im Grunde darin, dass dieser Typ mich vor dem sicheren beruflichen und vielleicht auch persönlichen Untergang gerettet hat. So einfach ist das.“ Bowie lernte Iggy 1971 kennen, und im folgenden Jahr produzierte der Thin White Duke das letzte Studioalbum der Stooges, „Raw Power“.

Die Intervention, auf die Iggy sich bezieht, fand 1976 statt, nach der Auflösung der Stooges, als Pop außer Kontrolle geriet und sich in eine psychiatrische Klinik der UCLA einweisen ließ. Bowie besuchte Iggy und lud ihn auf Tournee ein. Die beiden Männer kämpften gemeinsam in West-Berlin darum, clean zu werden. In Deutschland produzierte Bowie zwei von Iggys wegweisenden Alben, „The Idiot“ und „Lust for Life“. Sie komponierten den Titelsong des letzteren Albums, während sie auf dem Boden lagen und Bowie auf der Ukulele seines Sohnes Duncan einen Riff spielte, der sich um den Rhythmus des Rufzeichens des Armed Forces Network drehte.

In den Achtzigern nahm Bowie seine eigenen Versionen der Songs auf, die er und Iggy in den Siebzigern gemeinsam geschrieben hatten. Darunter den Hit „China Girl“, der Pop in einer schwierigen Phase finanziell half.

„Play It Safe“ (feat. Simple Minds) (1980)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Während Iggy in den Rockford Studios im ländlichen Wales „Soldier“ aufnahm, beschlossen er und Bowie, dass sie einen männlichen Refrain brauchten, um „I want to be a criminal/Play it safe“ im Stil eines Fußballgesangs zu singen. Zur gleichen Zeit nahm auch eine junge schottische New-Wave-Band in den Rockford Studios auf, wodurch Simple Minds zu Gast auf einem Iggy-Pop-Track wurden.

„Auf seine diplomatische Art sagte Bowie: ‚Warum treten die Leute, die professionell singen, nicht näher an das Mikrofon heran, und diejenigen, die das nicht tun, treten weiter zurück?‘“, erzählte Simple-Minds-Sänger Jim Kerr später dem Magazin „Mojo“. „So kam es, dass ich mich zwischen David Bowie und Iggy Pop wiederfand und diesen Song sang.“

Apropos Sandwiches: Die Sessions stellten auch Kerrs Erwartungen hinsichtlich Bowies Ernährung völlig auf den Kopf. „Ich erinnere mich, dass David Bowie viel Käse aß und dachte: Ich hätte nicht gedacht, dass David Bowie ein Käseesser ist.“

„Repo Man“ (feat. Steve Jones, Nigel Harrison und Clem Burke) (1984)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Iggy Pop war in schlechter Verfassung, als Regisseur Alex Cox ihn persönlich in seiner Wohnung besuchte und ihn bat, einen Song für seinen späteren Kultklassiker „Repo Man“ aufzunehmen. Iggy war eben Iggy und hatte kein Problem damit, schnell eine Punk-Supergroup zusammenzustellen. Steve Jones, den Gitarristen der Sex Pistols, sowie Nigel Harrison und Clem Burke, die Rhythmusgruppe von Blondie.

Chas Ferry, ein Assistenzingenieur bei der Session, behauptet, dass die vier Musiker den Song in 20 Minuten vor Beginn der Aufnahme zusammengestellt und dann „Repo Man” in zwei Takes eingespielt hätten. Woraufhin Iggy verkündete: „Nun, ich finde, das ist gut genug. Es sei denn, jemand hat ein Problem damit.”

Ryuichi Sakamoto, „Risky“ (1987)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im selben Jahr, in dem er seine Oscar-prämierte Filmmusik für „Der letzte Kaiser“ komponierte, stellte Ryuichi Sakamoto in Zusammenarbeit mit dem Bassisten und Produzenten Bill Laswell ein überwiegend instrumentales Album zusammen. „Nat Geo“ erkundete internationale Musikstile und modernste Elektronik und wartete mit einem Ensemble auf, zu dem auch Bootsy Collins und Sly Dunbar gehörten.

Iggy steuerte den einzigen englischsprachigen Gesangspart des Albums bei. Er beginnt „Risky“ mit den Worten „Born in a corporate dungeon/Where people are cheated of life/I knew I could never stay home“ (Geboren in einem Unternehmenskerker/Wo Menschen um ihr Leben betrogen werden/Wusste ich, dass ich niemals zu Hause bleiben könnte), bevor er in den tiefen Crooning-Stil übergeht, den er in den Achtzigern für sich entdeckt hatte.