Ike Willis, Frank Zappas treuer Sänger und Gitarrist, mit 70 gestorben

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Ike Willis, der Sänger und Gitarrist, der ein Jahrzehnt mit Frank Zappa verbrachte und in dessen dreiteiliger Rockoper „Joe’s Garage“ die Hauptrolle übernahm, ist am Samstag, dem 16. Mai, gestorben. Das bestätigte seine Familie gegenüber ROLLING STONE. Er wurde 70 Jahre alt.

Eine Todesursache war zunächst nicht bekannt. In einem JamBase-Interview aus dem Jahr 2022 hatte Willis offenbart, dass bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert worden war.

In einem Statement erklärte Willis‘ Familie, sie sei „tief erschüttert“, diese Nachricht mitteilen zu müssen. Er starb in North Las Vegas „im Kreise seiner Liebsten“.

Abschied von einem Ausnahmemusiker

Das Statement der Familie weiter: „Ike war nicht nur ein großartiger Vater, sondern ein Musiker, dessen unverwechselbare Stimme, sein Humor und seine Kunstfertigkeit bleibende Spuren in der Musikwelt hinterlassen haben. Seine jahrelange Zusammenarbeit mit Frank Zappa machte ihn zu einer geliebten Figur in der Zappa-Community, wo die Fans ihn nicht nur wegen seines Talents schätzten, sondern auch wegen seiner Großzügigkeit, seines Witzes und der Freude, die er auf jede Bühne mitbrachte. Über seine Arbeit mit Zappa hinaus hat Ike immer wieder neue Musikergenerationen inspiriert. Seine Zeit als Mentor junger Künstler – darunter sein Engagement als Lehrer bei der School of Rock – spiegelte seine tiefe Überzeugung wider, dass Musik geteilt, weitergegeben und mit Liebe gelehrt werden sollte.

„Zu Hause war er einfach Dad: voller Spaß, Wärme und grenzenlosem Lachen über alte Looney-Tunes-Cartoons. Er brachte uns wunderschöne Bräuche bei und lehrte uns, die Akzente und Sprachen einiger der Menschen aus den großartigen kulturellen Orten zu sprechen, die er auf der ganzen Welt besucht und bespielt hatte – und gab uns so einen Einblick in seine Reisen. Und er liebte seine ursprünglichen, old-school Lakers von ganzem Herzen. Das sind die Erinnerungen, die uns für immer bleiben werden.“

Abschließend dankte die Familie für „die überwältigende Welle der Liebe von Fans und Freunden aus aller Welt. Während wir weiterhin die letzten Details zusammentragen und diesen tiefen Verlust verarbeiten, bitten wir um Geduld und Rücksichtnahme. Danke, dass ihr sein Leben, seine Musik und sein Vermächtnis ehrt.“

Zappa-Kollegen nehmen Abschied

Mehrere ehemalige Zappa-Mitstreiter verfassten Nachrufe, darunter die Schlagzeuger Vinnie Colaiuta und Chad Wackerman. „Ike war unglaublich viel Spaß“, schrieb Wackerman über Willis auf Facebook. „Seine Fähigkeit, kreativ und humorvoll zu sein, bereitete Frank auf der Bühne so viel Freude. Er war ein talentierter Gitarrist, aber mehr noch einer der unglaublichsten Sänger, mit denen ich die Ehre hatte zu arbeiten. Manche Abende auf der Bühne liefen mir bei seinem Gesang Schauer über den Rücken.“

Willis war fast ein Jahrzehnt lang fester Bestandteil von Zappas Welt: 1978 stieß er zur Band und spielte und nahm mit ihr bis zum Ende von Zappas letzter Tour 1988 auf. Neben „Joe’s Garage“ war er auf Alben wie „Tinsel Town Rebellion“, „The Man From Utopia“, „Shut Up ’n Play Yer Guitar“ und dem weiteren monumentalen Dreifachwerk „Thing-Fish“ zu hören. Willis steuerte Gesang und Gitarre außerdem zu mehreren Live-Alben bei, darunter die „You Can’t Do That on Stage Anymore“-Reihe.

Willis wurde in St. Louis geboren und aufgewachsen und begann schon als Kind Gitarre zu spielen. Zappa lernte er als Student kennen, als er zur Haustechnik der Washington University in St. Louis gehörte. Als Zappa dort ein Konzert gab, kam Willis backstage mit ihm zusammen. Zappa fragte, ob Willis seine Songs kenne – und dank eines Freundes tat er das tatsächlich. Zappa war von Willis‘ Spiel so beeindruckt, dass er den jungen Musiker nach dessen Abschluss zu einem offiziellen Vorspielen einlud.

„Joe’s Garage“ – eine Hauptrolle fürs Leben

Willis‘ erstes großes Projekt mit Zappa war „Joe’s Garage“, eine ambitionierte Rockoper, die viele von Zappas Lieblingsthemen aufgriff: Redefreiheit, Zensur, schräger Sex, Liebe, Religion, die Schattenseiten der Musikindustrie und autoritäre Herrschaft. Zappa betraute Willis damit, den namensgebenden Protagonisten Joe zu verkörpern – einen ganz normalen Teenager mit Garagenband, der sich zum Anhänger von „L. Ron Hoovers Church of Appliantology“ wandelt, dann als Häftling seine Strafe damit verbringt, sich Gitarrensoli vorzustellen, und schließlich als Vorbestrafter in einer Welt zu überleben versucht, in der Musik verboten ist.

In einem Interview von 2018 sagte Willis, Zappa habe großes „Vertrauen“ in ihn gehabt, und erinnerte sich daran, was ihn beim Bandleader auszeichnete: „Er hat mir eines Tages gesagt, als wir ‚Joe’s Garage‘ aufnahmen, das Wichtigste, was ihm an mir gefiel, war die Tatsache, dass ich das Eine tat, wozu kein anderes Bandmitglied in der Lage war – nämlich im Wesentlichen Anweisungen zu befolgen … Ich hatte den leichtesten Job der Welt und musste nur tun, was der Boss sagte!“

Willis war eine seltene Konstante in einem Zappa-Universum, in dem Musiker ständig kamen und gingen. Er stand treu zu Zappa, und Zappa schätzte nicht nur Willis‘ Sinn für Humor, sondern auch sein enzyklopädisches Musikwissen.

Eigene Band und Zappa-Erbe

Abseits von Zappa hatte Willis seine eigene Gruppe, die Ike Willis Band, die 1987 ihr Debütalbum „Should’a Gone Before I Left“ veröffentlichte. 1998 folgte ein zweites Album: „Dirty Pictures“. Nach Zappas Tod 1993 tourte Willis regelmäßig mit seiner eigenen Band, blieb aber auch intensiv in verschiedene Zappa-Tribute-Projekte eingebunden.

„Die Tatsache, dass ich das immer noch tue – ich tue es für sie und für Frank“, sagte Willis gegenüber JamBase über den verstorbenen Musiker und seine treuen Fans. „Es war mir ein Privileg, auftreten zu dürfen und Teil der Umlaufbahn dieser Person zu sein.“