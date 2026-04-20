Frank Zappas Nachlass belebt Vaulternative Records für unveröffentlichte Studioaufnahme von 1966 neu

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Bret Easton Ellis: „Musik hat mich geprägt wie sonst nichts“

Frank Zappas Nachlass hat sein Archivlabel Vaulternative Records erstmals seit fast einem Jahrzehnt wiederbelebt – um eine Mothers-of-Invention-Session aus dem Jahr 1966 zu präsentieren.

„Zappa ’66: Vol. 1 – Live at TTG Studios“ erscheint am 15. Mai und bringt Zappas Aufnahmen vom Oktober 1966 mit seiner Band ans Licht – entstanden in den Monaten nach der Veröffentlichung ihres wegweisenden Debütalbums „Freak Out!“ und bevor die Aufnahmen zu „Absolutely Free“ von 1967 begannen.

Das Album ist die erste Vaulternative-Records-Veröffentlichung seit „Chicago ’78“ im Jahr 2016 – Vaulternative Records ist ein Direct-to-Fan-Label, das Zappas verstorbene Witwe Gail und „Vaultmeister“ Joe Travers im Jahr 2002 gegründet haben – und der Auftakt eines ganzjährigen Plans zur Feier des 60. Jubiläums von „Freak Out!“ aus dem Jahr 1966.

Vaulternative kehrt zurück

„Wir freuen uns sehr, den Neustart von Vaulternative Records ankündigen zu können, der eine direkte Verbindung vom The Vault zu den Fans schafft“, erklärte Travers in einem Statement. „Franks AAAFNRAA-Philosophie – Anything Anytime Anyplace for No Reason At All – passt hier wirklich perfekt, denn das Material kann so viele Formen annehmen. Es könnte ein Interview sein, eine rohe Live-Aufnahme, etwas, woran Frank gearbeitet hat, das nie veröffentlicht wurde, oder ein vollständig ausgearbeitetes Konzert. Das Ziel ist es, die Dinge aufzuspüren und zu teilen, die die Fans am meisten zu schätzen wissen.“

Alle Vaulternative-Records-Veröffentlichungen werden exklusiv über Zappa.com, uDiscover Music und Sound of Vinyl erhältlich sein.

Im Vorfeld der Veröffentlichung von „Zappa ’66: Vol. 1 – Live at TTG Studios“ hat Vaulternative Records das bisher unveröffentlichte Instrumental „Move On“ geteilt:

Travers über die Sessions

„Ich habe beschlossen, das 60. Jubiläum zu nutzen und den besten Schnitt zusammenzustellen, den ich hinbekommen konnte, um zu zeigen, was an jenem Tag Anfang Oktober 1966 passiert ist, als The Mothers engagiert wurden, um der Welt zu zeigen, wofür sie verantwortlich waren“, fügte Travers hinzu. „The Mothers waren einzigartig, und Frank Zappa, 25 Jahre alt und noch im ersten Jahr als unter Vertrag stehender Künstler, war dabei, einen großen Eindruck zu hinterlassen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Zappa ’66: Vol. 1 – Live at TTG Studios“, das bereits vorbestellbar ist, enthält außerdem Ausschnitte aus einer seltenen Radio-Session von 1966 sowie Liner Notes von Travers und seltene Fotografien von Earl Leaf und Barry Feinstein.

„Zappa ’66: Vol. 1 – Live at TTG Studios“ – Tracklist