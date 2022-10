„In The Blood“: Neue Dokumentation über Rolling-Stones-Live-Bassist Darryl Jones

Mit „Darryl Jones: In The Blood“ ist eine neue Dokumentation über den Live-Bassisten der Rolling Stones erschienen. Zu sehen gibt es den Film, bei dem Eric Hamburg Regie geführt hat, seit 07. Oktober auf Amazon und AppleTV+. Darin kommen auch seine Bandkollegen Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood zu Wort, außerdem Charlie Watts.

#DarrylJonesInTheBlood, the new documentary featuring @officialKeef, @MickJagger, and more is in theaters and on Amazon & Apple TV today!

Watch it here: https://t.co/cVxBSmQJCy pic.twitter.com/1ofhHoKI8P

