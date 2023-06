Über 40 Jahre ist es jetzt her, dass Harrison Ford im Blockbuster „Jäger des verlorenen Schatzes“ (im Original „Raiders of the Lost Ark“) zum ersten Mal auf archäologische Action-Tour ging. Mega-erfolgreich, versteht sich. Die Schnitzeljagd durch Dschungelpaläste und Gruselgruften hat über die Jahre gar eine eigene Filmsprache und -Ästhetik geprägt.

Mit dem nun gestarteten fünften Teil der Saga soll der krönende Abschied des mittlerweile 80-jährigen Hauptdarstellers mit Lederhut und Peitsche noch einmal üppige Einnahmen für den Disney Konzern einspielen.

Doch noch dreht sich das Schicksalsrad nicht mit dem gewünschten Speed. Wie die weltgrößte Themenpark-Website „Inside the Magic“ (ITM) berichtet, scheint das für den weiteren Erfolg wichtige erste Kino-Wochenende in den USA eher lau anzulaufen. Jedenfalls gemessen an den hohen Erwartungen der Disney-Strategen.

In ersten Hochrechnungen bilanziert „Dial of Destiny“ (so der Originaltitel) ein erstes „enttäuschendes“ Einspielergebnis von etwa 60 Millionen US Dollar. Was laut Box-Office-Experten etwa 40 Millionen US Dollar unter dem ersten Kassensturz von „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ liegt. Im 2008er-Teil des Kinospektakels wurde die 100-Millionen-Dollar-Latte noch knapp übersprungen.

Zum Vergleich: Disneys jüngsten 2023er-Eröffnungs-Bilanzen, etwa bei „Die kleine Meerjungfrau“, liegen bei 117 Millionen Dollar; die Sciene-Fiction-Schlacht „Guardians of the Galaxy, Vol. 3“ kommt auf 118 Millionen. Dagegen klingen die 60 Mios beim neuen „Indy“ schon etwas dürftig.

Das „ITM“-Magazin weist zwar darauf hin, dass erst die final abgerechneten Kinokarten ein endgültiges Blockbuster-Ranking erlauben. Doch Disney soll bereits im Vorfeld des internationalen Roll Outs die Werbe- und Marketing-Maßnahmen intensiviert haben.

Eine neue Taktik für den europäischen Markt besteht darin, Inhabern von Jahreskarten des „Disneyland“-Parks nahe Paris Freikarten für „Indiana Jones“ anzubieten. Ganz ähnlich dem Anschub-Programm, das Anfang Juni auch bei „Die kleine Meerjungfrau“ installiert wurde.

Im Detail gestalten sich die Maßnahmen wie folgt:

Am 8. und 9. Juli sind Inhaber der so genannten „Infinity“- oder „Magic+“-Jahreskarte (plus ein Gast) eingeladen, eine französische Vorführung von „Dial of Destiny“ zu besuchen.

Die Vorführungen finden an beiden Tagen um 18.00 und 20.45 Uhr im „Discoveryland“- Theater im französischen Disneyland statt. Für Jahreskarteninhaber sind ab sofort kostenlose „Indiana Jones“-Tickets auf der entsprechenden Website von Disneyland Paris erhältlich.

In Fachkreisen wird derweilen darüber spekuliert, ob das Finale der Indiana-Jones-Hatz noch eine nächste Kino-Generation in hoher Zahl erreichen kann. Oder lediglich Kino-romantisch veranlagte Boomer mit dem Mix von Humor und Wissenschaftler-Charme zu ködern sind.