Harrison Ford spricht über seine Depression

Harrison Ford spricht offen über seine frühere klinische Depression. In einem Interview für den „Awards Chatter“-Podcast des „Hollywood Reporter“ schilderte der renommierte Schauspieler freimütig die psychischen Probleme, mit denen er Anfang der 1960er-Jahre während seines Studiums am Ripon College in Wisconsin zu kämpfen hatte. Ford zufolge führte seine soziale Isolation damals zu Depressionssymptomen.

„Ich hatte ein Einzelzimmer und Kurse, die ich besuchen musste, aber ich wagte mich kaum raus. Ich stand aus meinem Einzelbett auf, ging ans Telefon, bestellte eine Pizza, legte mich wieder hin und wartete, bis sie ankam. Ich aß die Pizza, warf die Verpackungen in die Ecke und schlief wieder ein“, erzählte Ford.

„In den seltenen Fällen, in denen ich tatsächlich in den Unterricht ging, berührte ich oft die Außentür des Gebäudes und drehte dann um“, fuhr er fort. „Ich war mehr als deprimiert. Ich glaube, ich war krank. Ich war sozial krank, psychisch nicht gesund“, fügte der Schauspieler hinzu.

Ford erklärte weiter, dass ihn diese düstere Phase seines Lebens letztlich zur Schauspielerei geführt habe. „Am College fand ich nirgendwo Anschluss, bis ich zufällig – in dem Versuch, meinen Notendurchschnitt zu verbessern – einen Kurs namens ‚Drama‘ belegte, ohne die vollständige Kursbeschreibung gelesen zu haben“, sagte er im Podcast. Von da an wurde die Schauspiellegende in die Welt des Theaters hineingezogen und entdeckte schnell ihr Talent. „Ich glaube, ich fand einfach meinen Platz unter Geschichtenerzählern. Das hat meine Welt verändert, mein Leben verändert“, so Ford.

Der Weg nach Hollywood

Knapp ein Jahrzehnt nach dem College stand Ford in dem Film vor der Kamera, der seine Karriere ins Rollen brachte: „American Graffiti“ – und brachte ihn mit jemandem zusammen, der sein Leben erneut verändern sollte: George Lucas, dem Schöpfer von „Star Wars“ und „Indiana Jones“. Bevor er berühmt wurde, arbeitete er als Tischler, während er versuchte, in Hollywood Fuß zu fassen.