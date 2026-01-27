Exklusiv: Michael J. Fox feiert Schauspielcomeback: „F*** Parkinson!“

Michael J. Fox kehrt nach sechs Jahren erstmals wieder vor die Kamera zurück. In einem neuen Clip aus Staffel drei von „Shrinking“, der heute exklusiv bei ROLLING STONE Premiere feiert. Der Schauspieler und Aktivist ist darin an der Seite von Harrison Ford zu sehen.

Der kurze Ausschnitt stammt aus der Auftaktfolge der neuen Staffel mit dem Titel „My Bad“, die morgen, am 28. Januar, bei Apple TV startet. In der Szene sitzt Paul, die von Harrison Ford gespielte Figur – ein Therapeut, der selbst an Parkinson erkrankt ist –, in einem Wartezimmer einer Arztpraxis.

Neben ihm nimmt Gerry Platz, gespielt von Michael J. Fox.

Begegnung im Wartezimmer

Gerry, dessen Parkinson-Erkrankung deutlich weiter fortgeschritten ist, eröffnet das Gespräch, indem er Paul die Hand schüttelt und trocken bemerkt: „Leichtes Zittern – ich würde töten, um so ein verdammtes Zittern zu haben.“ Paul entgegnet, dass er unter Steifheit und Schmerzen auf der linken Körperseite leide, um anschließend lakonisch hinzuzufügen: „Ich sage meiner Freundin, Sex hilft dagegen, aber sie ist Ärztin, also weiß sie, dass ich Scheiße erzähle.“

Als Paul sagt, er fühle sich „dumm, sich bei dir zu beschweren“, winkt Gerry ab: „Ach bitte. Wir sitzen doch alle im selben Scheißzug Richtung Elend.“ Wenig später ergänzt er: „Genug gejammert, ich bin noch hier. Also: Scheiß auf Parkinson.“

Ein kurzer, eindringlicher Moment

Zunächst zögert Paul, Gerrys Aufforderung, es ihm direkt zu sagen, nachzukommen. Doch als er schließlich zu seinem Termin aufgerufen wird, dreht er sich noch einmal um und sagt: „Scheiß auf Parkinson.“ Gerry wiederholt es – und merkt dann überrascht an: „Was zum Teufel? Ich war doch zuerst hier!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fox’ Mitwirkung an der dritten Staffel von „Shrinking“ wurde bereits im vergangenen Frühjahr bestätigt. Es ist sein erster Schauspielauftritt seit seinem Rückzug aus dem aktiven Schauspielgeschäft im Jahr 2020, als er in zwei Episoden von „The Good Fight“ zu sehen war.

Rückkehr nach sechs Jahren Pause

Seitdem lieh Fox seine Stimme einem animierten Kurzfilm mit dem Titel „Back Home Again“ und trat in mehreren Dokumentarfilmen auf – einer über sein eigenes Leben und ein weiterer über die Suche nach der DeLorean-Zeitmaschine aus „Back to the Future“.

„Shrinking“ bringt Fox zudem wieder mit Bill Lawrence zusammen, dem Mitschöpfer der Serie, der in den Neunzigerjahren auch die erfolgreiche Sitcom „Spin City“ verantwortete, in der Fox die Hauptrolle spielte. Außerdem hatte Fox einen kleinen Gastauftritt in Lawrences weiterer Erfolgsserie „Scrubs“.

Ensemble und Gastauftritte

Neben Fox wird Staffel drei von „Shrinking“ weitere Gastauftritte bieten, unter anderem von Daniels, Sherry Cola, Candice Bergen und Isabella Gomez. Zur Stammbesetzung gehören Harrison Ford, Jason Segel, Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell und Ted McGinley.