Interpol wollen, dass ihr über den neuen Albumtitel „This Mirror Weighs a Ton“ rätselt

Die Musik klingt beschaulich – schwammige Gitarren, engelsgleiche Backing Vocals – als Interpol-Frontmann Paul Banks mit stakkato-hafter Überzeugung singt: „This mirror weighs a ton, but at least we act sudden.“ Diese Wendung, die sowohl dem achten Album der Band als auch dem Leadtrack seinen Titel gibt, ergibt ehrlich gesagt nicht allzu viel Sinn – und das ist gewissermaßen der Punkt, denn Banks kam darauf, während er Melodien und Vocals gleichzeitig improvisierte. Es ist hochgradig verfeinertes automatisches Schreiben, und die Band erklärte, es lege den Grundstein für den Rest des Albums, das am 28. August erscheint. Ebenfalls veröffentlicht wurde ein weiterer Song daraus: „See Out Loud“ – ähnlich kryptische Lyrics, dafür ein härterer Beat, etwas mehr Gitarre und ein Feeling, das noch stärker nach Interpol klingt.

Das Album nahm die Gruppe mit Produzent Andrew Wyatt (Rosalía, Charli XCX) in Wyatts Manhattaner Studio auf – das erste Mal seit mehr als einem Jahrzehnt, dass Interpol in ihrer Heimatstadt aufgenommen haben. Sie erklärten, ihren Sound diesmal mit Streichern, Holzbläsern, Akustikgitarre und vielschichtigeren Vokalharmonien erweitert zu haben. „See Out Loud“ enthält zudem das erste Mal seit „PDA“ auf „Turn on the Bright Lights“, dass Gitarrist Daniel Kessler Vocals beigesteuert hat.

„Ich stand direkt neben Andrew, als er anfing, diese unglaublichen Dinge mit dem Sound-Design zu machen – das war einfach so aufregend“, sagte Kessler über den Song „This Mirror Weighs a Ton“ in einem Statement. „Ich erinnere mich, dass ich dachte: Ich habe keinen Kontext dafür, was das für eine Art Musik ist – diese gewaltigen Crashes, noch bevor Paul überhaupt einen Vocal hatte. Logisch wäre gewesen, dass das vielleicht ein Instrumental wird. Dann stand Paul einfach auf, ging ins Hinterzimmer und fing an, diese Melodien zu singen – und plötzlich war klar, dass es das nicht werden würde.“

Wyatt über den Sound

„Ich fragte mich, wie es wäre, die Parts vollkommen lesbar zu lassen, denn jeder in dieser Band schreibt so großartige Parts. Und ihnen dann andere räumliche Dimensionen hinzuzufügen“, sagte Wyatt. „Es war etwas, das fast ein bisschen mehr nach Kammermusik klang – die musikalischen Ideen halten Nachforschungen stand, ohne dass die klangliche Behandlung das ganze Gewicht tragen muss. Es war auch schön, ein paar Tricks einzubringen, die ich mir über ein paar Jahrzehnte des Poprecord-Machens angeeignet habe.“

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Die Veröffentlichung werden sie diesen Sommer mit einer Reihe nordamerikanischer Termine unterstützen, bei denen sie abwechselnd als Vorband von Sombr auftreten oder selbst von Youth Lagoon, Loathe, Diiv und anderen unterstützt werden. Ticketdetails finden sich auf der Website von Interpol.

„This Mirror Weighs a Ton“ – Tracklist

1. „This Mirror Weighs a Ton“

2. „See Out Loud“

3. „Iron City“

4. „Wounded Soldier“

5. „Wings on Fire“

6. „Ever the Actor“

7. „So Rides the Reindeer“

8. „Darling Thoughts“

9. „Wake Up“

10. „Enemy“

11. „Bird and the Serpent“

12. „Sudden“

Interpol Tourdaten

31. Juli – Denver, CO @ Mission Ballroom **

2. Aug. – Jackson Hole, WY @ Snow King Mountain **

3. Aug. – Boise, ID @ Revolution Concert House **

4. Aug. – Salt Lake City, UT @ Red Butte Garden **

6. Aug. – Portland, OR @ McMenamins Edgefield ***

8. Aug. – Tacoma, WA @ Dune Peninsula ***

11. Aug. – San Francisco, CA @ The Warfield ****

14. Aug. – Santa Barbara, CA @ Santa Barbara Bowl ****

15. Aug. – San Diego, CA @ The Rady Shell at Jacobs Park ****

16. Aug. – Las Vegas, NV @ The Theater at Virgin Hotels Las Vegas ****

26. Sept. – Brooklyn, NY @ CBGB Festival

29. Sept. – Vancouver, BC @ Rogers Arena *

2. Okt. – Toronto, ON @ The Bowl at Sobeys Stadium *****

3. Okt. – Montreal, QC @ L’Olympia *****

4. Okt. – Boston, MA @ Roadrunner *****

6. Okt. – Pittsburgh, PA @ Stage AE *****

7. Okt. – Cleveland, OH @ The Agora *****

9. Okt. – Detroit, MI @ Masonic Jack White Theatre *****

10. Okt. – Columbus, OH @ KEMBA Live! Outdoors *****

11. Okt. – Chicago, IL @ The Salt Shed Fairgrounds *****

13. Okt. – St. Louis, MO @ The Factory *****

15. Okt. – Atlanta, GA @ The Eastern *****

16. Okt. – Atlanta, GA @ The Eastern *****

17. Okt. – Nashville, TN @ The Pinnacle *******

* Vorband von Sombr

** Vorband: Youth Lagoon

*** Vorband: Loathe

**** Vorband: Julie

***** Vorband: Diiv

****** Vorband: French Police

******* Vorband: Diiv und French Police