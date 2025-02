R.E.M., Mudhoney & Co. sammeln mit Compilation Spenden für Betroffene der L.A.-Brände

Um diejenigen zu supporten, die bei den Bränden in Los Angeles ihr Zuhause und mehr verloren haben, wird nun eine Platte mit dem Titel „Good Music to Lift up Los Angeles“ veröffentlicht – der Erlös, der damit generiert werden kann, geht als Hilfe an die L.A. Food Bank und den California Community Foundations Wildfire Recovery Fund. Lest hier, welche Artists auf der Compilation vertreten sein werden.

90 Acts helfen mit

An „Good Music to Lift Up Los Angeles“ sind laut GOOD Music 90 Künstler:innen beteiligt. Unter anderem mit musikalischen Beiträgen darauf vertreten: R.E.M., Faye Webster, Blondshell, The War On Drugs, Mac DeMarco und Mudhoney.

Zwar gibt es noch keine offizielle Tracklist zu dem Album, jedoch machte GOOD Music schon ein paar Details zu den Songs der Platte öffentlich. So werden unter anderem ganz neue Songs, Demos, Cover sowie Live-Performances auf der LP zu finden sein.

Das Album kann exklusiv auf Bandcamp erstanden werden und kostet umgerechnet knapp 19 Euro. Erscheinen wird das Werk am Freitag, den 7. Februar, wobei es nur 24 Stunden verfügbar sein wird. Auch Bandcamp verzichtet auf die Erlöse der Platte und spendet die gesamten Einnahmen an die Organisation MusiCares.

Alle Künstler:innen, die auf dem Album zu hören sein werden:

Alycia Lang

Animal Collective

Annie Dirusso

The Armed

Bel

Blondshell

Brotherkenzie

Cassandra Jenkines

Centro-Matic ft. Jason Isbell & Salder Vaden

Chelsea Wolfe

Chris Cohen

Cold War Kids

Courtney Barnett

Cumgirl8

Cunningham Bird

Dawes

Death Cab for Cutie & The Postal Service

The Dip

Dirty Projectors & Stargaze

Dr. Dog

Eggy

Faye Webster

Fidlar

Flock Of Dimes

Friko

George Alice

Gustaf

HEALTH

The Heavy Heavy

Hippo Campus

The Hold Steady

Hotline TNT

Hurray For The Riff Raff

I’m With Her

Interpol

IRO

James Henry Jr.

Jason Isbell and the 400 Unit

Jeff Tweedy

Josh Ritter

K.Flay

King Gizzard & The Lizard Wizard

La Lom

Lala Lala

Little Dragon

Local Natives

Lucius

Mac DeMarco’s ‘Piece of the Fuck’

Madi Diaz

Manchester Orchestra

The Midnight

Miki Ratsula

Militarie Gun

Miya Folick

MJ Lenderman

Modest Mouse

Momma

Mudhoney

My Morning Jacket

Neal Francis

Neko Case

The New Pornographers

Nick Thune

pachyman

Perfume Genius

Pool Kids

Porches

PUP

Real Estate

R.E.M.

Richy Mitch & The Coal Miners

Ricky Montgomery

RY X

Shannon Lay

Silversun Pickups

Soccer Mommy

Soul Asylum

Spiritual Cramp

Sycco

SYML

Tenacious D

Theo Katzman

This Is Lorelei

Toro Y Moi

Tunde Adebimpe

TV on the Radio

Ty Segall

The War On Drugs

Water From Your Eyes

Watkins Family Hour ft. Gaby Moreno

Die Musikszene macht sich stark für Los Angeles

Doch GOOD Music ist mit der Idee, eine Compilation für die Betroffenen der Brände rund um Los Angeles zu erschaffen, nicht alleine gewesen. Am 17. Januar veröffentlichte Leaving Records eine Platte mit dem Titel „Staying: Leaving Records Aid to Artists Impacted by the Los Angeles Wildfires“, um ebenfalls Spenden für Opfer der Feuer zu sammeln. Auf dem fast siebenstündigen Werk sind unter anderem André 3000, Julia Holter, Reggie Watts, Laraaji und Baths zu hören.