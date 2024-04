Interpol haben am Samstag (20. April) ein kostenloses Konzert vor 160.000 Zuschauern in Mexiko-Stadt gespielt. Der Gig fand auf dem Zócalo statt, einem historischen Platz in der Hauptstadt Mexikos. Nicht mit dabei war Drummer Samuel „Sam“ Fogarino. Für ihn saß Chris Broome am Schlagzeug.

Noch nie haben die New Yorker trotz zahlreicher Festivalauftritte ihre Songs vor einem derart großen Publikum aufgeführt. Die Band um Sänger Paul Banks spielte während ihres 21 Stücke umfassenden Sets Klassiker wie „Obstacle 1“ und „Evil“. Jeweils sechs Tracks gab es von ihrem vielfach gerühmten Debüt „Turn On The Bright Lights“ und sechs weitere vom ebenfalls von Kritikern und Publikum gelobten Nachfolger „Antics“ zu hören.

Interpol und ihre treuen mexikanischen Fans

Während Interpol sich offenbar einen Karrieretraum erfüllten, war das Konzert auch das bisher meistbesuchte in Mexiko in diesem Jahr. Schon im Vorhinein hatte die Gruppe angedeutet, dass der Gig auch ein Geschenk an die treuen mexikanischen Fans sein sollte. Bereits zwei Tage zuvor waren Interpol in einer kleineren Location bei einem Privatkonzert in Mexiko-Stadt aufgetreten.

Ab Mai geht die Band auf Tour (unter anderem auch als Support der Smashing Pumpkins) und ist auch auf zahlreichen Festivals zu sehen. Zuletzt veröffentlichten Interpol 2022 ihr Album „The Other Side of Make-Believe“.