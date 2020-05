Iron Maiden: Bruce Dickinsons Noch-Ehefrau Paddy Bowden tot aufgefunden

Iron Maiden bereiten ihre Tournee für 2021 vor.

Iron Maiden haben auf ihrer Website die neuen Tour-Daten für 2021 bekannt gegeben – die Ersatztermine für den Corona-bedingten Ausfall in diesem Jahr. Darunter vier Auftritte in Deutschland und einen in Österreich. Iron Maiden live 2021 – „Legacy of the Beast“: Juni 2021 Fri 11 - POL, Warsaw PGE Narodowy Sun 13 - GER, Bremen Bürgerweide Tue 15 - CZE, Prague Sinobo Stadium Wed 16 - AUT, Wiener Neustadt Stadium Open Air Sat 19 - SPA, Barcelona Olympic Stadium Mon 21 - POR, Lisbon Estadio Nacional Thu 24 - ITA, Bologna Sonic Park Sat 26 - GER, Stuttgart Mercedes-Benz Arena (Stadium)…