Ohne Einwanderer gibt es kein Burger-Business mehr

Iron Maiden werden vermutlich kein Konzert in der Las Vegas Sphere geben. Frontmann Bruce Dickinson äußerte sich kürzlich in einem Interview mit Eddie Trunk für SiriusXM sehr deutlich dazu.

Auf die Frage, ob sich die Band ein Konzert in der futuristischen Arena vorstellen könne, sagte Dickinson: „Nein. Maiden dreht sich um die Beziehung zur Band und zum Publikum. Die Sphere wäre für uns einfach nicht passend, wir würden uns damit unwohl fühlen.“

Er fügte hinzu: „Wir bewegen uns auf der Bühne, interagieren mit den Fans, das würde in der Sphere nicht funktionieren.“

Las Vegas Sphere: Hightech-Arena für Top-Acts

Die Las Vegas Sphere wurde 2023 eröffnet und gilt als hochmoderne Arena. Sie hat bereits Auftritte von U2, Phish, The Eagles und den Backstreet Boys beherbergt. Für die Zukunft ist ein weiterer Sphere-Standort in Abu Dhabi geplant.

Während manche Bands den Auftritt in der Sphere als Meilenstein sehen, scheinen Iron Maiden diesen Schritt nicht nachvollziehen zu können.

Besonderes Set und neue Bandbesetzung

Auf ihrer aktuellen „Run For Your Lives“-Tour spielten Iron Maiden ein spezielles Set, das ausschließlich Songs der ersten neun Studioalben enthielt, von ihrem selbstbetitelten Debüt bis zu „Fear of the Dark“. Neun der 17 Songs wurden seit vielen Jahren nicht mehr live präsentiert, darunter „Murders In The Rue Morgue“ und „Killers“, das zuletzt 1999 auf der Bühne zu hören war.

Die Tour markierte zudem den ersten Auftritt mit dem neuen Schlagzeuger Simon Dawson, der den langjährigen Drummer Nicko McBrain ersetzte. McBrain hatte letztes Jahr angekündigt, sich vom Touring zurückzuziehen, nachdem er 2023 einen leichten Schlaganfall erlitt, der zu einer teilweisen Lähmung seiner rechten Seite führte.

Todesfälle bei Iron Maiden

In diesem Sommer verstarb außerdem Paul Mario Day im Alter von 69 Jahren. Day war 1975 der erste Sänger von Iron Maiden und wurde kurz darauf von Dennis Wilcock ersetzt, der wiederum durch Paul Di’Anno ersetzt wurde. Di’Anno sang auf den ersten beiden Alben der Band und verstarb 2024 im Alter von 66 Jahren.

Während Iron Maiden sich also nicht für die Sphere begeistern lassen, scheinen Metallica sehr interessiert an einem Auftritt in der futuristischen Arena zu sein. Drummer Lars Ulrich erklärte in einem Interview mit Howard Stern auf SiriusXM, dass die Band die Location „unglaublich spannend“ finde. Konkrete Pläne gebe es zwar noch nicht, aber die Idee werde nach der Tour 2026 definitiv weiter geprüft.