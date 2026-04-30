Ehrlich, emotional, ungeschönt: Iron Maidens neue Dokumentation

Zu Beginn der Achtziger erlebte die Welt Iron Maiden auf einer prometheischen Mission, getrieben von einem tief in der Seele verwurzelten Drang, der Menschheit „Run to the Hills“ und „The Trooper“ zu schenken. Doch nach wenigen Jahren waren sie vom pausenlosen Touren zermürbt, gelegentlich auch untereinander. Eine neue Dokumentation zeigt, wie schlimm es wurde: Sänger Bruce Dickinson fleht Manager Rod Smallwood an, weniger Tourtermine anzusetzen, mit den Worten: „You can’t restring a voice.“ Am Ende verließen sowohl Dickinson als auch Gitarrist Adrian Smith in den goldenen Jahren der Band aus eben diesen Gründen die Gruppe. (Beide kehrten 1999 mit neuem Respekt zurück und sind seitdem geblieben.)

In dem Film „Burning Ambition“, der am 7. Mai in die Kinos kommt, vergleicht Dickinson den Tour-Alltag mit „fünf Jahren im goldenen Käfig“. In einer Szene rund um seinen Abgang 1993 sinniert er: „Is it all worth it, this madness?“

Seine Antwort heute ist keine rhetorische: „Der Wahnsinn lohnt sich“, sagt Dickinson, 67, mit einem Lachen per Zoom aus seinem Londoner Zuhause zu ROLLING STONE. „Wenn man weg ist, sieht man die Dinge mit nüchternem Blick und denkt: ‚Weißt du was? Das ist eigentlich verdammt cool. Die Welt braucht Iron Maiden.’“

Schmerz und Abschied

In einer anderen Szene von „Burning Ambition“ erinnert sich Smith, 69, der 1990 ausstieg, im Voiceover daran, dass abseits der Konzerte „alles andere schrecklich war“ in den späten Achtzigern. Er hörte auf, weil er in ein kreatives Loch gefallen war, und nachdem er eine Familie gegründet und in kurzlebigen Projekten wie ASAP mit Zak Starkey gespielt hatte, sah er die Dinge mit anderen Augen. „Ich konnte erkennen, wofür Iron Maiden steht“, sagt er per Zoom aus einem Hotel auf den Turks and Caicos Islands, wo er gerade mit einem weiteren Nebenprojekt, Smith/Kotzen, auf Tour ist.

Die Mitglieder von Iron Maiden blicken dieser Tage viel auf die Geschichte der Band zurück, während sie die 50-Jahr-Jubiläumsfeierlichkeiten des vergangenen Jahres bis in dieses Jahr hinein fortsetzen. 1975 vom Straßenkehrer und späteren Bassisten Steve Harris gegründet, stürmte die Gruppe mit der New Wave of British Heavy Metal und dem 1980er-Debüt „Iron Maiden“ in den Mainstream der Headbanger – ein Album, dessen Songs eine Blaupause für Gitarrenriffs lieferten, die galoppieren wie die „William Tell Overture“, für hymnische Refrains und eine unwahrscheinlich zuversichtliche, die-with-your-boots-on-Mentalität, die die Band von Metal-Vorläufern wie Black Sabbath und Led Zeppelin abhob. Nach mehreren Besetzungswechseln hielt Maiden-de-facto-Anführer Harris mit seiner unbeirrbaren Vision den Kurs.

„Steve wollte es auf seine Art machen, und wir haben uns dahinter eingereiht und ihm dabei geholfen“, sagt Smith über die Anfangsjahre der Band. Inzwischen gehören sie zu den größten und einflussreichsten Metal-Bands überhaupt und haben das Genre längst hinter sich gelassen – nicht zuletzt dank ihres makabren Maskottchens Eddie, dessen Konterfei Prominente von Miley Cyrus bis Justin Bieber schmückt.

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Rückblicke sind für die Gruppe eine Seltenheit – sie war in vergangenen Jahrzehnten dafür bekannt, Fans, die die Hits wollten, zu ignorieren und stattdessen ein neues Album in voller Länge zu spielen, wie 2006 mit „A Matter of Life and Death“. Selbst heute winkt Dickinson ab, wenn Leute sich darüber beschweren, dass neuere Maiden-Alben wie „The Book of Souls“ und „Senjutsu“ zu progressiv seien. „Hört euch andere Bands an“, sagt er und lacht. „Es ist eine freie Welt, mehr oder weniger.“ Aber in diesem Jahr würdigen sie ihr Erbe – und das hat nichts mit ihrer kürzlich bekannt gegebenen Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame zu tun, die sie ohnehin auslassen werden, weil die Zeremonie mit australischen Tourtermine kollidiert.

Tour, Festival, Dokument

Stattdessen gehen sie auf eine Tour namens Run for Your Lives, mit Setlists, die sich stark auf das Repertoire vor Dickinsons Abgang konzentrieren. Außerdem haben sie ihr eigenes zweitägiges Eddfest in Knebworth, England, auf die Beine gestellt, das auch Auftritte ehemaliger Mitglieder umfasst – darunter Sänger Blaze Bayley, Dickinsons Ersatz in den Neunzigern, sowie die Maiden-Supergroup Maiden United mit dem einstigen Gitarristen Dennis Stratton, der nur auf „Iron Maiden“ zu hören war.

Und dann ist da natürlich „Burning Ambition“, benannt nach einer obskuren Maiden-B-Seite – ein Film, der laut Dickinson „dem unabhängigen Beweis so nahe kommt wie möglich“, dass die Welt Iron Maiden braucht. Für dieses Projekt ließen sie ungewohnt offen einen Außenstehenden ins Innere: Filmemacher Malcolm Venville, der bereits Dokumentationen über Lincoln, Roosevelt und Churchill gedreht hat, erhielt Zugang zu ihren Archiven – und zu ihnen selbst – um ein Porträt von Iron Maiden und ihren Fans zu zeichnen.

Mit Eddie-Animationen und Talking-Head-Interviews mit prominenten Fans wie Javier Bardem, Metallicas Lars Ulrich, Chuck D und Simon Gallup von den Cure verfolgt die Doku die Ursprünge der Band im Londoner East End bis hin zu einer treuen Fangemeinde, die sie heute in Arenen und Stadien sieht. Die Band selbst war nur hinter der Kamera bei Interviews dabei. Venville, 63, schreibt per E-Mail, sein Ziel sei es gewesen, „nicht nur ihre Geschichte zu zeigen, sondern das Ausmaß dessen, was sie aufgebaut haben“.

Wunden und Wahrheit

„Man will keine Heiligenlegende über Iron Maiden“, sagt Dickinson. „Man will die Schattenseiten und alle Knochen, denn Maidens Geschichte ist zwar eine Geschichte brennenden Ehrgeizes, aber auch eine Geschichte des Triumphs über Widrigkeiten und Tragödien – all das, was zu einer großen Familienbeziehung gehört. Das kann man nicht von innen heraus erzählen, weil jeder seine eigene Version der Realität hat.“

„Der Film ist ziemlich emotional“, sagt Smith. „Es gibt ein paar heikle Momente, Dinge, die einem wirklich nahegehen.“ Am härtesten trafen Smith die Passagen über Bandmitglieder, die gegangen sind und – anders als Dickinson und er selbst – nicht zurückgekehrt sind: Sänger Paul Di’Anno, dessen lederharter, rauer Gesang die ersten beiden Alben von Maiden prägte, und Schlagzeuger Clive Burr, dessen vielschichtiges Spiel die Galopprhythmen der Band zu eigenständigen Drum-Riffs verwandelte, bis er nach der Aufnahme des Meilensteins „The Number of the Beast“ von 1982 ausstieg. Di’Anno starb 2024, Burr 2013. Auch die Aufnahmen von Nicko McBrain, Maidens dienstältestem Schlagzeuger, der sich 2024 – ein Jahr nach einem Schlaganfall – vom Touren zurückzog, gingen Smith nahe.

Der Film enthält auch Archivmaterial mit gegenseitigen Sticheleien und abfälligen Kommentaren mehrerer Musiker über das Kommen und Gehen verschiedener Mitglieder. „Es ist wie das Gepäck, das man durchs Leben trägt“, sagt Smith. „Wir sind wirklich eine Familie. Wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten, weil die Einsätze hoch waren, aber ich glaube, die Band hat Integrität. Wir haben versucht, die Dinge richtig zu machen.“

Harris und seine Bedenken

Harris, 70, hat gegenüber dem Film eine gewisse innere Zerrissenheit gezeigt. „Ich finde, sie hätten eigentlich darauf hinweisen sollen, dass das eine Dokumentation über Iron Maiden ist, nicht von Iron Maiden, denn das sind wir nicht“, sagte er kürzlich. „Wir hatten nicht die Kontrolle, die wir normalerweise haben, wenn wir so etwas selbst machen. … Ich glaube, wir hätten es ein bisschen anders gemacht, und mehr sage ich dazu nicht.“

„Die Absicht war nie, den Fans Iron Maiden zu erklären“, sagt Venville. „Das brauchen sie nicht. Es ging darum, ihnen etwas zurückzuspiegeln, das sich wahr anfühlt.“

Als Smith „Burning Ambition“ zum ersten Mal sah, haute ihn das Archivmaterial aus den Socken. „Da ist Zeug von mir, als ich noch sehr, sehr jung war“, sagt er. „Es fühlt sich fast an wie ein anderes Leben.“

Anfänge und Aufstieg

Der Gitarrist stieß im November 1980 zu Maiden, ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung des gleichnamigen Debüts. Er war mit Maiden-Gitarrist Dave Murray aufgewachsen, und seine Band Urchin hatte mit Maiden auf der Bühne gestanden. Obwohl sie kein Punk waren („Wir mochten Punks eigentlich überhaupt nicht“, sagte Harris einmal zu ROLLING STONE), agierten sie wie ein DIY-Punk-Kollektiv: Sie bauten sich eine Fangemeinde mit einer selbst produzierten und vertriebenen EP, „The Soundhouse Tapes“, und unzähligen Auftritten auf. „Die Band hat immer leicht außerhalb des Establishments operiert. Sie ist fast wie eine große Kultband“, sagt Smith. „Ich glaube, unsere Fans haben sich mit dem Kampf identifiziert, mit der Tatsache, dass wir es auf die harte Tour gemacht haben.“

Di’Anno, der Sänger von Iron Maiden, als Smith dazustieß, hatte kurze Haare und eine einzigartig ruppige Stimme, hielt dem Tourbus aber nicht stand. „Paul hat den Druck, glaube ich, sehr stark gespürt“, sagt der Gitarrist. „Er verlor recht oft seine Stimme. Als ich zur Band kam, wirkte er auf mich wie ein unbekümmerter Typ. Er schien mir kein harter, ehrgeiziger Mensch zu sein. Er wollte einfach Spaß haben. Ich glaube, er war fast erleichtert, als er die Band verließ.“ Er hält inne und fügt hinzu: „Ich hoffe, Paul hatte nach Maiden noch ein bisschen Glück im Leben.“ (Di’Annos Leben ist das Thema einer unabhängig produzierten Dokumentation, die noch in diesem Jahr erscheinen soll.)

Dickinson, der zuvor bei den New-Wave-of-British-Heavy-Metal-Vertretern Samson gesungen hatte, stieß im September 1981 dazu, sechs Monate nach der Veröffentlichung von „Killers“, und sein opernhafter und doch maskuliner „Luftschutzsirenen“-Schrei hob sie sofort von jeder anderen Metal-Band ab. „Es ist wie Broadway“, kommentiert Anthrax‘ Scott Ian in „Burning Ambition“. Doch was den extrovertierten Dickinson zu einem Gewinn für Iron Maiden machte, war sein unaufhaltsamer Antrieb. Einer der Gründe, warum Venville eine Maiden-Doku drehen wollte, ist, dass Dickinson ein unkonventioneller Frontman war: Er verfolgte parallel zu seiner Karriere als Sänger von „Hallowed Be Thy Name“ Nebenlaufbahnen als Verkehrspilot, Fechter, Romanautor, Moderator und Unternehmer.

Dickinson und sein Antrieb

„Der Gedanke, dass er eine der größten Bands der Welt auf erbarmungslosen Welttourneen anführen, sich zum Linienpiloten qualifizieren und dann Verbesserungsvorschläge für das Pilotenausbildungshandbuch von British Airways machen kann, sagt einiges über seine Mentalität aus“, sagt der Regisseur. „Er macht keine halben Sachen. Und dann ist da Steve Harris, fast sein Gegenteil: ein stiller Perfektionist, leise besessen. Diese Spannung zwischen beiden erschien mir wie der Motor. Der eine ausgreifend, der andere präzise.“

Dickinson selbst sieht sich und Harris als gar nicht so verschieden. Die Zähigkeit, die durch Maidens Texte pulst – die oft aus der Literatur schöpfen – ist eine gemeinsame DNA der beiden. „Diese Entschlossenheit spiegelt definitiv Steve wider, aber auch mich“, sagt er. Als Beispiel erinnert Dickinson daran, wie er, als Ärzte 2014 Kehlkopfkrebs bei ihm diagnostizierten, als Erstes fragte: „Wann kann ich wieder singen?“ Die Antwort lautete: „etwa zehn Monate.“ „Ich sagte: ‚Das schlage ich’“, strahlt Dickinson. „Und so sind wir nun mal, und das sind wir immer noch.“

Dickinsons Gesundheit ist inzwischen wiederhergestellt, allerdings mit „allerlei Ersatzteilen“ am Körper. „Ich habe zwei künstliche Hüften, eine gerissene Achillessehne, die vor fünf Jahren genäht wurde, diverse Prellungen und Beulen“, sagt er. „Aber ich renne immer noch wie ein Wahnsinniger herum, und die Stimme läuft bestens.“ Und er fügt hinzu: „Ich habe gerade ein Soloalbum fertiggestellt: 16 Tracks in 21 Tagen, alles hundert Prozent live. Das ist wie die Anti-KI-Generation.“

Flucht und Gemeinschaft

Dickinson ist überzeugt, dass Iron Maidens Zweck – spektakuläre Live-Erlebnisse zu bieten – „unverfroren eskapistisch“ ist. „Wenn man ins Kino geht, ist das eine Flucht, je nach Film“, erklärt er. „Und man darf sich aussuchen, welchen Film man schaut. Ich habe keine Lust, eine Doku darüber zu sehen, wie Bono afrikanische Kinder rettet, so bewundernswert das auch sein mag. Ich will Jason Statham dabei zusehen, wie er die Bösen zur Strecke bringt, weil ich gerade in der Stimmung dafür bin. Und die Leute entscheiden sich für Iron Maiden, weil sie Lust auf genau dieses Ding haben.“

„Burning Ambition“ zeigt, wie Iron Maiden es sich zur Aufgabe gemacht haben, Fans auf der ganzen Welt diese Flucht zu ermöglichen – und stützt sich dabei stark auf Material aus ihrer VHS „Iron Maiden Behind the Iron Curtain“, die eine Tournee durch Polen, Ungarn und Jugoslawien im Jahr 1984 dokumentiert. „Wir haben immer versucht, in neue Gegenden vorzudringen, und niemand hatte das wirklich getan“, sagt Smith. „Diese Zuschauer hatten so etwas wie uns noch nie gesehen. Sie kannten einen Teil unserer Musik, aber ich hatte fast Mitleid mit ihnen. Sie lebten in einer so kargen Welt. Ich erinnere mich, wie wir ins beste Hotel in Warschau gingen – und die hatten nur eine einzige Sache auf der Speisekarte.“

„Was wir tun, ist den Menschen die Möglichkeit geben, aus der beschissenen Welt, in der wir leben, zu flüchten und auf Augenhöhe mit anderen Menschen zusammenzukommen – egal ob Ärzte, Banker, Klempner, Maurer, egal welche Religion, egal welche Nationalität, egal welche Hautfarbe“, sagt Dickinson. „Wir schließen niemanden aus.“

Bardem liest die Lyrics

Etwa in der Mitte der Dokumentation gibt es eine Archivszene, in der Bruce Dickinson die Geduld mit einem Interviewer verliert, der die Lyrics von „Run to the Hills“ falsch deutet. „Es ist ein Anti-Indianer-Tötungs-Song“, besteht der Sänger. „Der ganze Punkt ist: ‚So war es, und es ist nicht wie in den Cowboy-Filmen.’“

Dann schneidet die Kamera zu Javier Bardem, der den Song neu verortet, indem er die Lyrics langsam wie ein Gedicht vorträgt und dem Ich-Bericht einer Cree-Figur, die um Befreiung aus der Versklavung durch Weiße fleht, ein ganz anderes Gewicht verleiht.

„Das ist ein Wow-Moment“, sagt Dickinson.

Tiefe hinter dem Metal

„Die Art, wie er die Worte las, klang sehr eindringlich“, sagt Smith.

„Ich habe sie noch nie von einem großen Schauspieler als Gedicht vorgetragen gehört“, sagt Dickinson. „Ich spürte eine Melancholie und Traurigkeit darin.“

Venville sagt, das sei der Kern des Films. „Es steckt eine Tiefe in ihrer Arbeit, die leicht zu übersehen ist“, sagt er. „Geschichte, Literatur und Philosophie sind in der Musik verankert.“

Obwohl „Burning Ambition“ Iron Maidens Geschichte erzählt, zeigen Momente wie Bardems Vortrag, warum die Band eine so glühende Anhängerschaft hat. „Die eigentliche Offenbarung war das Publikum“, sagt Venville. „Die Fangemeinde besteht nicht nur aus Kutten tragenden Headbangern; sie ist global, organisiert und tief miteinander verbunden. Sie funktioniert fast wie ein eigenes Ökosystem.“

Auf die Frage, was er sich erhofft, dass „Burning Ambition“ bei Maiden-Fans auslöst, antwortet Venville schlicht: „Dass sie sich gesehen fühlen.“

Wenn der Film beginnt, ist die erste Stimme, die man hört, Dickinsons, der einem Publikum sagt: „It doesn’t matter whether you’re male, female, Muslim, Christian, Catholic, Jewish, it doesn’t matter: If you’re a Maiden fan, you’re an Iron Maiden fan.“ Ein Gedanke, der Venville so gut gefiel, dass er ihn gleich zweimal im Film verwendete.

Das große Bild

Dickinson war überrascht, ihn mehrfach zu hören, steht aber dazu. „Manchmal muss man so einen Scheiß sagen“, sagt Dickinson – und verweist auf die vielen Missverständnisse darüber, wofür die Gruppe steht: vom Mangel an Frauen bei den frühen Konzerten über Satanismus-Vorwürfe wegen „The Number of the Beast“ bis hin zur Art, wie er beim „Trooper“ stolz eine Union Jack schwenkt. Doch die Kritiker liegen falsch.

„Maiden ist wie ein riesiger Regenschirm, unter den die Menschen schlüpfen können“, sagt Dickinson. „Und sobald sie darunter sind, spielt es keine Rolle, woher sie kommen oder wer sie sind. Unterm Schirm sind sie alle Iron-Maiden-Fans.“

„Ich glaube, die Leute wären überrascht, wer Maiden-Fans sind“, sagt Smith. „Die neue Regierungschefin Japans ist ein Maiden-Fan; sie spielt Schlagzeug. Vielleicht werden wir jetzt ein bisschen mehr vom Mainstream wahrgenommen. Ein paar unserer Songs liefen in bekannten TV-Serien. Wir haben das nie angestrebt, aber die Leute sehen uns in einem etwas anderen Licht.“

Iron Maiden haben es immer abgetan, wenn andere ihr Erbe einmauern wollten. Sie wurden zweimal für die Rock Hall nominiert, bevor sie in diesem Jahr aufgenommen wurden, und 2018 ließ Dickinson kein gutes Haar an der Institution. „Ich halte die Rock & Roll Hall of Fame für absoluten und vollständigen Schwachsinn“, sagte er. „Sie wird von einem Haufen selbstgerechter verdammter Amerikaner geführt, die Rock & Roll nicht erkennen würden, wenn er ihnen ins Gesicht schlüge.“

Macht er sich also Sorgen, dass eine auf das Vermächtnis ausgerichtete Dokumentation wie ein Schlusspunkt der Iron-Maiden-Karriere wirken könnte? „Wenn Sie Schlusspunkt sagen, meinen Sie nicht Grabstein, oder?“, fragt er lachend. Dann pariert er den vermeintlichen Seitenhieb mit einer Parodie auf einen Maiden-Song: „In a grave new world.“

Nachdem er sich wieder gefangen hat, blickt er auf das große Ganze. „Fünfzig wird immer eine große, symbolische Zahl sein“, sagt er. „Wir zeigen keinerlei Anzeichen, dass wir aufhören wollen, aber wir werden es. Irgendwann wird es passieren. Wie es passiert, wann es passiert – das wissen wir nicht.“

Dann gewinnt er – im übertragenen wie im wörtlichen Sinne – einen neuen Blickwinkel. „Statt ein Schlusspunkt ist diese Dokumentation eher ein Rahmen“, sagt Dickinson. „Ein Rahmen, durch den man den Rest unserer Karriere betrachten kann.“