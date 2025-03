Ist die Musik von „Emilia Pérez“ gut genug für einen Oscar? Nein!

Die Saga um Emilia Pérez ist vorbei. Gott sei Dank. Bei der Verleihung der Academy Awards am Sonntagabend beendete der umstrittene Film seine turbulente Preisverleihungssaison mit zwei Trophäen. Eine ging an Zoe Saldaña für die beste Nebendarstellerin. Die andere für den besten Original-Song für „El Mal“. Ein Lied, das klingt, als wäre es mit einem Übersetzungstool für Französisch-Englisch-Spanisch geschrieben worden, das schlechter ist als ChatGPT.

Sie erinnern sich vielleicht an die beiden Personen, die gestern Abend auf der Bühne sangen, als sie diesen Preis entgegennahmen. Und damit bei den Zuschauern kollektives Schaudern auslösten. Es handelte sich um die französischen Musical-Direktoren von Emilia Pérez , Camille und Clément Ducol. Wenn sie eine Trophäe verdient haben, dann für die Produktion und die Arrangements der Musik. Sie wissen eindeutig, was sie tun. Und dafür, dass sie Karla Sofía Gascóns Gesang mit Stimmfiltern retten konnten. Aber die Texte und Themen ihrer Lieder ließen zu wünschen übrig.

Die gleichen Probleme, die viele Menschen mit dem Film hatten – das Fehlen einer mexikanischen Perspektive in einer Geschichte, die in Mexiko spielt, die oberflächliche Erzählweise über Trans-Erfahrungen und das begrenzte Spanisch von Selena Gomez – betrafen auch den Soundtrack. Die einzige direkte Verbindung zu Mexiko-Stadt, wo ein Großteil der Handlung des Films spielt, ist das Eröffnungslied „Fierro Viejo“. Das nimmt Umgebungsgeräusche aus Mexiko-Stadt auf, kehrt aber nie zu den Klängen Mexikos zurück. Was für eine verpasste Gelegenheit, den Aufstieg der „musica mexicana“ zu nutzen. Insbesondere wenn so viele Künstler dieses Genres – darunter auch lokale Musiker – bereits über dieselbe Drogenkultur singen, die der Film erforscht. Oder ist zumindest irgendwo das Klimpern einer Charcheta zu hören?

‚Chingar‘ und ‚pinche‘ und ‚bombón‘. Wie von einer Checkliste abgehakt

„El Mal“, der mit einem Oscar ausgezeichnete Song, kommt etwa in der Mitte des Films. Darin verwendet Saldañas Figur Rita mexikanischen Slang, der sich gezwungen anfühlt. Voller Umgangssprache. Wie ‚chingar‘ und ‚pinche‘ und ‚bombón‘. Wie von einer Checkliste abgehakt.

Gascóns Opernstimme wird derweil durch Auto-Tune künstlich verstärkt. Die Szene mit „El Mal“ war vielleicht die bedeutungsvollste im Film, in der Rita sich auf einer Gala zwischen Tischen voller Politiker bewegt. Und sie einen nach dem anderen zur Rede stellt. Als Camille am Sonntag den Oscar entgegennahm, beschrieb sie „El Mal“ als ein Lied, das „dazu gedacht ist, Korruption anzuprangern“, da der Song letztlich politisch ist.

Keine Erwähnung der Transmenschen

Umso ironischer ist es, dass sie die Gelegenheit verpasst hat, auf der Bühne die jüngsten schrecklichen Angriffe auf Transmenschen anzusprechen. Die marginalisierte Gruppe, um die es in dem Film geht. Auch Zoe Saldaña hat es versäumt, Transmenschen in ihrer Dankesrede zu erwähnen. Und später viele enttäuscht, als sie sagte , dass sie nicht das Gefühl habe, dass das Herz des Films Mexiko sei, nachdem ein mexikanischer Reporter gefragt hatte, ob sich das Land durch den Film „verletzt“ fühle. Hinter den Kulissen der Zeremonie fragte ein Reporter von Rolling Stone den Regisseur Jacques Audiard, warum die Filmemacher die Trans-Community nicht erwähnt hätten. Er antwortete: „Da ich nicht als bester Film oder bester Regisseur ausgezeichnet wurde, hatte ich keine Gelegenheit zu sprechen. Aber wenn ich diese Gelegenheit gehabt hätte, hätte ich mich zu Wort gemeldet.“

Und dann gibt es noch die Songs von Selena Gomez. Wenn Gomez‘ Unfähigkeit, ihr R zu rollen, nicht so ablenkend wäre, hätte „Mi Camino“ ein perfekter Popsong sein können. Sogar ein solider Oscar-Anwärter. Die Worte des Refrains „Quiero quererme a mí misma/Querer, sí, mi vida“ sind einfach (wie viele Liedtexte im Film). Aber letztendlich eingängig. Allerdings verhindert Gomez‘ mangelnde Beherrschung des Spanischen, dass der Song funktioniert.

Übersetzungsfehler auch noch

Es gibt auch „Bienvenida“, das vollständig auf einer schlechten Übersetzung basiert. Der Ausdruck, nach dem sie anscheinend gesucht haben, war „de nada“. Was übersetzt „Gern geschehen“ bedeutet. Stattdessen verwendeten sie „bienvenida“. Was wörtlich „Willkommen“ bedeutet. Dieser kleine, aber entscheidende Übersetzungsfehler hätte leicht durch ein genaueres Verständnis der Sprache oder durch die Einbeziehung von mehr Mexikanern behoben werden können.

Es ist besonders verwirrend zu sehen, dass Emilia einen Musikpreis gewonnen hat, nachdem einer ihrer viralsten Clips von Menschen stammt, die sich über das Lied „La Vaginoplastía“ lustig machen, das die geschlechtsbejahende Pflege auf eine elementare Erklärung von „Mann zu Frau … Von Penis zu Vagina“ reduziert. Ganz zu schweigen davon, dass der Gesang auch in dieser Hinsicht ziemlich schrecklich war.

„Dies sind gottlose Zeiten“

„La Vaginoplastía“ ist zwar das offensichtlichste Beispiel dafür, wie unsensibel Trans-Themen behandelt wurden. Aber die Probleme setzten sich bei ‚El Amor‘ fort. Camille und Ducol interpretieren die nuancierten, intensiven Gefühle der Geschlechtsdysphorie falsch, indem sie Emilia als ‚halb er, halb sie‘ und ‚halb jefe‘ (männlich) und ‚halb Königin‘ empfinden. GLAAD drückt es einfach aus: Es ist einfach ‚keine gute Trans-Darstellung‘. Und um Katya aus RuPaul’s Drag Race zu zitieren, die Emilia ständig auf X zog: „Dies sind gottlose Zeiten.“

Der Sieg von Emilia Pérez in der Kategorie „Bester Original-Song“ war geschmacklos. Aber es ist nicht ganz überraschend, wenn man bedenkt, dass die Akademie viele Gruppen nicht angemessen repräsentiert, die Emilia Pérez porträtieren wollte. Transfrauen, Arbeiter in prekären Verhältnissen und Mexikaner. Da die Musik dieselben Probleme wie der Film anspricht, wird dieser Oscar-Gewinn immer mit einem Fragezeichen versehen sein.