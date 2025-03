Oscars 2025: Kein Gedenken an Michelle Trachtenberg – Fans sauer

Am 26. Februar 2025 ist die amerikanische Schauspielerin Michelle Trachtenberg im Alter von 39 Jahren überraschend verstorben. Bei der 97. Oscar-Verleihung am 2. März 2025 im Dolby Theatre in Los Angeles wurde jedoch nicht an den „Gossip Girl“- und „Buffy“-Star erinnert. Viele Fans reagieren enttäuscht und empört.

Denn wie jedes Jahr wurde auch bei der diesjährigen Oscar-Verleihung im Memoriam-Segment an zahlreiche Schauspieler:innen und Filmikonen gedacht, die im vergangenen Jahr von uns gegangen sind. Darunter waren unter anderem Gene Hackman, Maggie Smith und David Lynch. Doch Trachtenberg fehlte – warum?

Was war da los?

Wurde sie vergessen? Zählte sie als Mimin mit eher kleinen Rollen in „17 Again“, „Harriet the Spy“, „Gossip Girl“ und „Buffy“ nicht genug für das Segment? Viele Fans der Schauspielerin beschwerten sich aber über das Auslassen von Michelle Trachtenberg in dem Part der Oscars in den sozialen Medien, aber eine Begründung von Seiten der Academy gibt es bis jetzt noch nicht.

Auf X hieß es unter anderem von einer Person: „Michelle Trachtenberg hat ihre Blumen verdient. #Oscars, das ist so traurig.“ Und eine andere ließ auf der sozialen Plattform zum Beispiel verlauten: „Ach, f*ckt euch alle, weil ihr Michelle Trachtenberg nicht aufgenommen habt. So respektlos #Oscars.“

Die Reaktionen auf „X“:

Unbekannte Todesursache

Nach der Bekanntmachung von Trachtenbergs Tod haben zahlreiche Fans und viele ihrer Co-Stars die Schauspielerin in den Socials gewürdigt. Darunter Alyson Hannigan, Sarah Michelle Gellar und Blake Lively. In einer Instagram-Story erinnerte sich Lively an ihr erstes Zusammentreffen mit Trachtenberg: „Das war der erste Tag, an dem ich Michelle traf“, schrieb Lively zu einem gemeinsamen Erinnerungsfoto. „Sie war pure Energie. Man wusste, wenn sie einen Raum betrat, weil sich die Schwingung veränderte. Alles, was sie tat, tat sie zu 200 %.“

Die Ursache des Todes der Mimin ist nicht bekannt, da ihre Familie keine Autopsie durchführen lassen wollte. Einigen Quellen zufolge hatte sie jedoch vor kurzem eine Lebertransplantation.