Oscars: Raye rechtfertigt ihre kritisierte „Skyfall“-Performance

Als erstmalige Oscar-Teilnehmerin hatte Raye große Fußstapfen zu füllen. Die Singer-Songwriterin, die sich mit dem Song „Oscar Winning Tears“ bekannt gemacht hat, sang zum Abschluss der James-Bond-Hommage Adeles orchestrale Ballade „Skyfall“. Und sagte gegenüber Entertainment Tonight , dass es eine gewaltige Aufgabe war, das preisgekrönte Lied zu singen.

„Es war eine so aufregende Darbietung. Außerdem kann niemand Adele so singen wie Adele. Und das ist beängstigend“, sagte Raye. ‚Es war erschreckend. Aber gleichzeitig auch so unglaublich.“

„Skyfall‘, der Titelsong des gleichnamigen Films von 2012, erhielt damals den Oscar für den besten Original-Song. Und war der erste und einzige Oscar-Gewinn für die ‚Hello‘-Sängerin. Adele sang das Lied bereits bei der 85. Oscar-Verleihung. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Spionagefilmreihe. Der Song belegte Platz 29 in der „Adele Songs Ranked“-Liste von Rolling Stone und wurde als „filmischer Klassiker, der mit der für 007 nötigen Intrige, dem Mysterium und der Sinnlichkeit eskaliert“, beschrieben.

Am Sonntag der 97. Oscars traten Lisa von Blackpink und Doja Cat auch im Rahmen der James-Bond-Hommage auf, bei der die Produzenten der Filmreihe, Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, geehrt wurden. Broccoli und Wilson, die Tochter und der Stiefsohn des James-Bond-Produzenten Albert „Cubby“ Broccoli sind, erhielten bei den Governors Awards Ehren-Oscars.

„Es war so elektrisierend. Wir haben einfach eine tolle Chemie. Und ich liebe diese Mädchen“, sagte Raye über ihre ‚Born Again‘- und Oscar-Partnerinnen. „Sie sind so nett und fleißig und inspirierend.“

Trotz ihrer Nervosität sagte Raye, die mit geschlossenen Augen auftrat, dass sie am Ende der Aufführung Unterstützung von der Oscar-nominierten Schauspielerin Ariana Grande erhalten habe.

„Als ich meine Augen öffnete, stand Ariana vorne. Sie stand auf und klatschte“, sagte Raye. „Es ist egal, was andere denken. Denn Ariana hat es geliebt. Und ich bin damit zufrieden.“