Jack White live in Deutschland und Schweiz 2022: Tickets, Termine, Vorverkauf

Foto: Third Man Records, DAVID JAMES SWANSON.. All rights reserved.

Jack White kommt 2022 für fünf Konzerte nach Deutschland und in die Schweiz: Zwischen dem 30. Juni und 15. Juli ist er in Köln, Leipzig, Berlin, Zürich und Frankfurt zu sehen. Zwei neue Alben wird der Ex-White-Stripes-Gitarrist vorstellen: „Fear of the Dawn“ kommt im April, „Entering Heaven Alive“ im Juli.

Jack White: THE SUPPLY CHAIN ISSUES TOUR

30.06.2022 Köln Palladium

02.07.2022 Leipzig Haus Auensee

04.07.2022 Berlin Verti Music Hall

14.07.2022 Zürich Samsung Hall

15.07.2022 Frankfurt Jahrhunderthalle

