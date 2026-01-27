Wie Jack White durch Mutter Teresa (95) einen Lach-Anfall bekam

Die White Stripes in der Rock & Roll Hall of Fame von Iggy Pop abgefeiert

Mutter Teresa steht nicht nur für gute Taten, im Fall von Jack White hat sie auch ein paar gute Witze auf Lager. Der Musiker teilte auf Instagram eine Anekdote rund um seine Mama Teresa, inzwischen schon stolze 95 Jahre alt.

Demnach rief sie ihren Sohn an, als die USA fast vollständig von einem Schneesturm eingenommen wurde. Bitterkalte Temperaturen und Lebensgefahr auf den Straßen war die Folge. Also erst einmal ein Grund, zuhause zu bleiben.

Whites Mum fragte ihren Sohn aus Detroit heraus via Facetime, wie es ihm geht, aber auf die humorvolle Art: „In den Nachrichten sagen sie, man solle während dieses Eissturms nach älteren Menschen sehen, also dachte ich, ich rufe dich mal an.“

Jack Whites Mutter bekam ihren Sohn mit 45 Jahren

Nach eigenen Angaben bekam der Sänger danach einen echten Lachanfall. Für sein Publikum ist die rüstige, ältere Dame noch fast unbekannt, dabei hat sie das Talent des versierten Gitarristen mindestens zur Hälfte mitgeprägt. „Ich liebe dich, Teresa. (Sie war 45, als sie mich bekam)“, ergänzte White in dem Post.

Offensichtlich spielt sie aber dennoch eine Rolle im Leben jener, die sich um den Musiker scharen. So antwortete Carla Azar, Schlagzeugerin bei White-Alben wie „Blunderbuss“ und „Lazaretto“, auf den Kommentar Whites: „Ich liebe Teresa so sehr. Vor Jahren habe ich sie gefragt, ob sie mich adoptieren würde. Sie sagte: „Nun, du bist möglicherweise nicht mehr in dem richtigen Alter, um adoptiert zu werden.“

Wir lernen, dass die Fähigkeit, die Welt nicht allzu ernst zu nehmen, mindestens einen kleinen Teil dazu beiträgt, älter zu werden.