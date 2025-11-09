Die White Stripes in der Rock & Roll Hall of Fame von Iggy Pop abgefeiert

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Es ist offiziell. Die White Stripes wurden in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Die feierliche Aufnahme fand am Samstag im Peacock Theater in Los Angeles statt, wo Jack und Meg White für ihren unauslöschlichen, zehn Jahre währenden Einfluss auf die Musik geehrt wurden.

Wie erwartet nahm Meg White nicht an der Zeremonie teil. Sie hat sich seit der Trennung der Band im Jahr 2011 vollständig aus der Musikbranche und der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Doch mehrere Künstler traten auf, um die Lücke zu füllen, die die legendäre Schlagzeugerin – eine der „100 größten Drummerinnen aller Zeiten“ laut ROLLING STONE – hinterlassen hat.

Olivia Rodrigo, Feist und Twenty One Pilots performen

Olivia Rodrigo und Feist präsentierten gemeinsam den White-Stripes-Klassiker „We’re Going to Be Friends“, während Twenty One Pilots, selbst ein Gitarren-Drums-Duo, mit einer energiegeladenen Version von „Seven Nation Army“ für Gänsehaut sorgten.

Die Laudatio hielt Iggy Pop, der als Ikone der Rockszene aus Detroit selbst eine enge Verbindung zur Band hat. Er führte das Publikum mit einem lauten „Seven Nation Army!“-Chor an, hielt sein Manuskript hoch und scherzte: „Mal sehen, ob ich diesen Scheiß lesen kann.“

Pop beschrieb das Duo als „ein Adam und Eva des 21. Jahrhunderts, die eine Rock-&-Roll-Band gründeten“ und lobte besonders Megs minimalistisches, aber kraftvolles Schlagzeugspiel, das „die Rakete des Lärms startete, die Jack White war“.

Jack White dankt „Onkel Iggy“ und Meg

Anschließend betrat Jack White in rotem Anzug und weißer Krawatte die Bühne. In seiner Dankesrede wandte er sich direkt an „Onkel Iggy“ und erzählte, dass Meg bei der Vorbereitung seiner Rede mitgewirkt habe: „Ich habe neulich mit Meg gesprochen; sie meinte, es tut ihr leid, dass sie heute nicht kommen konnte, aber sie ist sehr dankbar für all die Menschen, die sie über all die Jahre unterstützt haben. Das bedeutet ihr heute Abend sehr viel.“

White bedankte sich bei den musikalischen Vorbildern der White Stripes sowie bei legendären Duos der Popkultur – von Leiber & Stoller bis Abbott & Costello. „Ich war in vielen Bands, von denen Sie wahrscheinlich nie gehört haben“, sagte er. „Aber aus irgendeinem Grund hat dieses eine Duo die Menschen besonders berührt. Warum das so ist, wissen wir nicht – aber wenn es passiert, ist es das Schönste, was man als Künstler erleben kann.“

„Werdet besessen“ – Whites Appell an junge Künstler

Zum Abschluss richtete White bewegende Worte an den Nachwuchs: „An junge Künstler: Macht euch die Hände schmutzig, legt die Bildschirme weg, geht in eure Garage oder in euer kleines Zimmer und werdet besessen. Werdet leidenschaftlich. Wir alle wollen teilhaben an dem, was ihr erschaffen könnt.“

Auch Olivia Rodrigo, die nur zwei Monate vor der Veröffentlichung des White-Stripes-Albums Elephant (April 2003) geboren wurde, würdigte die Band. Sie erzählte bereits 2023 in einem Elle-Interview, dass sie mit dem Album aufgewachsen sei – besonders mit „The Hardest Button to Button“:

„Megs Drums glänzen auf diesem Song. Von dort an habe ich mich durch ihre restlichen großartigen Alben gehört und bin ein riesiger Fan geworden. Megs Schlagzeugspiel und die White Stripes haben mir eine wichtige Lektion über die Kraft der Einfachheit in der Musik erteilt. Sie haben mir gezeigt, dass ein wirklich großartiger Song keine aufwendige Produktion braucht – er muss dich einfach bewegen.“