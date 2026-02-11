„Dawson’s Creek“-Star James Van Der Beek: Tot mit 48

James Van Der Beek, der jugendlich wirkende Schwarm, der als Dawson Leery in der Erfolgsserie „Dawson’s Creek“ erstmals die Herzen Amerikas eroberte und im Laufe seiner Karriere in einer Vielzahl komödiantischer und dramatischer Rollen überraschte, ist am Mittwoch gestorben. Er wurde 48 Jahre alt.

„Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich verstorben“, schrieb Van Der Beeks Ehefrau Kimberly in einer Erklärung. „Er begegnete seinen letzten Tagen mit Mut, Glauben und Würde.

Es gibt viel zu teilen über seine Wünsche, seine Liebe zur Menschheit und die Heiligkeit der Zeit. Diese Tage werden kommen. Für den Moment bitten wir um ruhige Privatsphäre, während wir um unseren geliebten Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund trauern.“ Nach Van Der Beeks Tod startete Kimberly eine GoFundMe-Kampagne zur Unterstützung der Familie des Schauspielers.

Krebserkrankung 2024 öffentlich gemacht

Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben, doch im November 2024 hatte Van Der Beek öffentlich gemacht, dass er gegen Darmkrebs kämpfte. Der Schauspieler sprach mehr als 18 Monate nach Beginn seiner Behandlung über die Diagnose. Er sagte, dies habe ihm die Möglichkeit gegeben, die Nachricht und seine Reaktion darauf außerhalb der Öffentlichkeit zu verarbeiten und eine positive Perspektive zu gewinnen.

„Sobald ich die Diagnose bekam, wusste ich: Das wird meinem Leben viele glückliche Jahre hinzufügen. Ich werde Veränderungen vornehmen, die ich sonst nie gemacht hätte, sodass ich in 30 Jahren zurückblicke und sage: ‚Gott sei Dank ist das passiert‘“, sagte er bei „Good Morning America“, wo er auch zugab, nach der Diagnose „ein schluchzendes, verängstigtes Wrack“ gewesen zu sein.

„Es war ein längerer Weg, als ich je gedacht hätte. Er hat mir mehr abverlangt – mehr Geduld, mehr Disziplin, mehr Stärke, als ich wusste, dass ich sie habe. Ich wusste, dass ich stark bin. Ich wusste nicht, dass ich so stark bin. Aber ich fühle mich gut“, sagte der Schauspieler im vergangenen Dezember bei „Today“, nachdem er gezwungen gewesen war, ein „Dawson’s Creek“-Reunion zu verpassen. „In privaten Momenten breche ich natürlich zusammen, bekomme Angst und fühle mich schwach. Und das ist alles Teil des Weges. Der schwierigste Teil war die Geduld, die das erforderte, wenn ich, sagen wir, einen Plan machte und ihn dann nicht umsetzen konnte.“

Frühe Jahre und Durchbruch

James Van Der Beek wurde am 8. März 1977 in Connecticut als Sohn von Mutter Melinda, einer Tänzerin und Gymnastiklehrerin, und Vater James, einem ehemaligen Minor-League-Baseballpitcher, geboren. Er erbte die sportlichen Fähigkeiten seiner Eltern und glänzte im Football, bis ihn eine Gehirnerschütterung mit 13 Jahren für ein Jahr vom Spielfeld fernhielt. In dieser Zeit entdeckte er die Schauspielerei und erhielt die Rolle des Danny Zucko in der Schulproduktion von „Grease“.

Nachdem er seine Mutter überzeugt hatte, ihm einen Agenten zu besorgen, gab Van Der Beek 1993 im Alter von 16 Jahren sein professionelles Debüt Off-Broadway in Edward Albees Stück „Finding the Sun“ und im selben Jahr sein Bildschirmdebüt in „Clarissa Explains It All“. Der junge Schauspieler erhielt 1995 seine erste Filmrolle als Tyrann in „Angus“ sowie 1996 im Independentfilm „I Love You, I Love You Not“, bevor er dank „Dawson’s Creek“ einen Meilenstein seiner Karriere erreichte.

Plötzlicher Ruhm durch „Dawson’s Creek“

„Vor 25 Jahren heute … hat sich mein Leben verändert“, schrieb Van Der Beek 2023 in einem Instagram-Post zum Jubiläum der Serie. „Nicht allmählich, nicht Tag für Tag … sofort. Es war der Höhepunkt von fünf Jahren Vorsprechen, Hunderten Stunden auf der Bühne, Tausenden Stunden Reisen, Vorbereiten, Träumen, Hoffen, ‚Nein‘ hören und Gründe erfinden, weiterzumachen. Aber der Wandel geschah über Nacht.“

Es war nie seine Absicht gewesen, so berühmt zu werden. Bevor er die Rolle bekam, durch die sein Gesicht die Schlafzimmerwände von Teenagern in ganz Amerika zierte, sagte Van Der Beek Freunden, er wolle nur „Mandy-Patinkin-berühmt“ sein, erklärte er 2013 „Vulture“. „Er war großartig, er hat viel Theater gemacht, er hat Tonys gewonnen.“

Stattdessen ging der damals 20-jährige Van Der Beek von der Unterzeichnung seines ersten Autogramms 1998, als „Dawson’s Creek“ Ende Januar startete, zu „buchstäblich zwei Wochen später von einem wütenden, schreienden Mob aus Teenager-Mädchen überrannt zu werden … und in den hinteren Teil eines Polizeiwagens gestoßen zu werden, um dem Tumult zu entkommen.“

Erfolgsdruck und neue Rollen

Das Chaos hatte gerade erst begonnen. Die gewagte Serie mit den frischen Gesichtern war eine Sensation für das Netzwerk WB, und die junge Besetzung war schnell gefragt, während Fans jede Information über sie verschlangen. Für Van Der Beek und andere Darsteller führte das zu einer Wirbelwind-Zeit, in der sie jede Woche volle Stunden am Set arbeiteten und die Wochenenden mit Fotoshootings und anderer Promotion für die Serie verbrachten.

„Es war erschöpfend“, erinnerte sich Van Der Beek 2013 gegenüber „Vulture“. „Es passierte alles so schnell, und ich hatte das Gefühl, ich hätte gar nicht um so viel gebeten. Ich erschien an einem Set, und jemand legte mir eine größere Portion auf den Teller, als ich erwartet hatte. Ich hatte sicher nicht die Perspektive, um zu schätzen, wie selten diese Gelegenheit im Leben ist.“

Selbst wenn er nicht erkannt wurde, konnte Van Der Beek nirgendwo hingehen, ohne den ikonischen Vorspannsong der Serie zu hören, Paula Coles „I Don’t Want to Wait“. Das Lied wurde für den Schauspieler, der die Straße nicht entlanggehen konnte, ohne „in Angst vor Teenager-Mädchen“ zu leben, wie er 2017 gegenüber „The Guardian“ scherzte, zum Synonym für das Pandämonium.

Vom Teenie-Idol zum Charakterdarsteller

Jahrzehnte später reagierte der Schauspieler noch immer körperlich, wenn er das Lied hörte: „Wenn ich beim Karaoke wäre und es anfinge zu laufen, gibt es einen Teil von mir – und ich bin ein verdammter erwachsener Mann mit vier Kindern –, der immer noch unter dem Tisch verschwinden will. Ich war in einer Apotheke in Philadelphia, und es lief, und ich geriet sofort in eine seltsame Panik.“

Es ist daher nachvollziehbar, dass Van Der Beek gegen Ende von „Dawson’s Creek“ bereit war für eine kantigere Rolle, nachdem er 1999 in „Varsity Blues“ für seine dramatische Darstellung Anerkennung erhalten hatte.

Der Film „Rules of Attraction“ von 2002 zeigte eine dunklere Seite Van Der Beeks als Sean Bateman, einen Drogendealer und jüngeren Bruder von Patrick Bateman aus „American Psycho“, der in ein Liebesdreieck mit einer Jungfrau und deren bisexuellem Ex-Freund gerät. Rückblickend sagte Van Der Beek 2013 in einer Reddit-Fragerunde, der Film habe ihm die Möglichkeit gegeben, ein Ventil zu finden „für das Spektrum menschlicher Erfahrungen, das ich nicht kanalisieren konnte, während ich den sensibelsten Teenager der Welt spielte. Das Ganze fühlte sich wie ein Exorzismus an.“

Spätere Karriere und Familie

In den Jahren nach dem Ende von „Dawson’s Creek“ 2003 übernahm er Gastrollen in langlebigen Serien wie „How I Met Your Mother“, „Criminal Minds“ und „One Tree Hill“ sowie Nebenrollen in „CSI: Cyber“ 2015, der kurzlebigen Serie „Mercy“ 2010 und „Don’t Trust the B in Apartment 23“ 2013.

Letztere Serie zeigte Van Der Beeks komödiantisches Talent, indem er eine fiktionalisierte, überzeichnete Version seiner selbst spielte, die verzweifelt versuchte, ihre Karriere neu zu starten. „Es war großartig, hineinzugehen und alle Reste von Ego oder Selbstschutz zu zerstören, die vielleicht noch übrig waren“, sagte er 2017 „The Guardian“. „Jede Empfindlichkeit, jedes Etikett, um das man kämpft oder das man bewahren will – es ist der Tod jeder interessanten oder lohnenswerten Ausdrucksform.“

Obwohl Van Der Beek im Laufe seiner Karriere kontinuierlich arbeitete, schienen sich seine Prioritäten zu verschieben, als er Vater wurde. Der Schauspieler lernte seine Ehefrau Kimberly im Juli 2009 kennen, und die beiden heirateten im August 2010 still, nachdem sie angekündigt hatten, ihr erstes von sechs Kindern zu erwarten.

Notfall-Bluttransfusionen

„Wir haben gesehen, wie sich unser Leben mit jedem Kind verändert hat“, sagte er 2019 gegenüber „People“. „Wir haben gesehen, wie Chancen gewachsen sind, und wir haben den positiven Effekt auf unsere anderen Kinder erlebt. Und die zusätzliche Liebe, die ins Haus kommt, bringt alle auf eine Weise zum Leuchten, die kaum zu leugnen ist.“

Die Geburt von Sohn Jeremiah erfolgte, nachdem das Paar fünf Schwangerschaftsverluste erlitten hatte, darunter zwei beinahe tödliche Fehlgeburten Ende 2019 und 2020, bei denen Kimberly Notfall-Bluttransfusionen benötigte. „Da ist viel Schock, absolute Furcht, Unglaube und dann Hilflosigkeit, begleitet von Angst“, sagte der Schauspieler über das Erleben der Verluste und gesundheitlichen Krisen seiner Frau. „Aber man geht hindurch und nimmt es Atemzug für Atemzug. Man muss zulassen, dass es sich in einem Tempo entfaltet, das für einen funktioniert.“