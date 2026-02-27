Warum sind Promis auf GoFundMe? Und warum geben wir ihnen so viel Geld?

Zunächst kam die Trauer. Nach dem Tod von James Van Der Beek und Eric Dane Anfang des Monats – beide starben an schweren Langzeiterkrankungen – strömten Fans in die sozialen Medien, um ihr Beileid auszusprechen. „Danke, James, dass du uns Dawson geschenkt hast“, schrieb jemand auf Van Der Beeks Instagram-Seite, in Anspielung auf seine Hauptrolle in der Teenie-Seifenoper der Neunziger „Dawson’s Creek“. Jemand anderes schrieb auf X, der Tod von „Grey’s Anatomy“-Star Dane habe ihn am Boden zerstört: „Wie ALS jemandem so schnell das Leben nimmt, bricht einem das Herz. McSteamy wird für immer weiterleben.“ Beide Männer hinterließen junge Familien, und im Zuge ihrer Tode richteten Freunde der Schauspieler jeweils GoFundMe-Seiten ein, um diese in schwerer Zeit finanziell zu unterstützen.

Dann kam der Gegenwind. Innerhalb weniger Tage begannen einige Fans zu hinterfragen, warum Promis, die sie für wohlhabend hielten, bei Normalbürgern um Geld bitten würden. „Wenn Millionäre Spendenaktionen brauchen, was bleibt dann für den Rest von uns?“, fragte ein Reddit-Kritiker. Ein anderer schrieb: „Ich klinge vielleicht wie ein Arschloch, aber… Wird das jetzt so ein Ding?“

Nun, die Antwort auf Letzteres lautet wahrscheinlich: ja. Der Diskurs rund um diese Crowdfunding-Kampagnen spiegelt sowohl das Unbehagen gegenüber dem Reichtum von Prominenten wider als auch das Ausmaß, in dem Gesundheitskosten selbst für die „Bessergestellten“ ins Unermessliche gestiegen sind – nicht nur für die Ärmeren. GoFundMe hat sich dabei zu einer Art Social-Media-Drehscheibe entwickelt, die die parasoziale Beziehung zwischen Fans und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens pflegt.

Parasoziale Bindung als Triebkraft

„Es ist ein natürlicher menschlicher Reflex, auf die Trauer eines anderen Menschen mit irgendeiner Form von Unterstützung reagieren zu wollen“, sagt Psychologieprofessorin Gayle Stever, die parasozialer Beziehungen erforscht. „Auch wenn es jemand ist, den man vielleicht nie getroffen hat, der aber trotzdem möglicherweise einen großen Einfluss auf einen hatte.“

Doch Experten sagen gegenüber dem ROLLING STONE, dass die Summen und die Aufmerksamkeit, die Danes und Van Der Beeks Kampagnen generiert haben, bedeuten: Der Trend, Geld für Prominente zu crowdfunden, wird sich wahrscheinlich fortsetzen – gerade angesichts der Geschichte, wer erfolgreich Geld sammelt und wer dabei leer ausgeht.

Am 11. Februar starb van der Beek, am bekanntesten für seine Rollen in „Dawson’s Creek“ und „Varsity Blues“, im Alter von 48 Jahren an Darmkrebs. Seine Frau Kimberly veröffentlichte die Nachricht in den sozialen Medien und stellte dabei einen Link zu seinem GoFundMe ein. Laut Van Der Beeks Seite hatte seine medizinische Versorgung seine Frau und seine sechs Kinder „mittellos“ hinterlassen, und sie bräuchten Spenden, um „grundlegende Lebenshaltungskosten zu decken, Rechnungen zu bezahlen und die Ausbildung der Kinder zu sichern“. Bislang hat sein Fonds 2,7 Millionen Dollar eingesammelt.

Spielberg und Saldaña unter den Spendern

Während einige größere Spenden von Prominenten wie Steven Spielberg und Zoe Saldaña kamen, stammten viele kleinere Beiträge von Fans aus aller Welt.

„James war mit seiner Rolle als Dawson ein Teil meiner Kindheit“, schrieb eine Fans namens Alexandra aus Frankreich, die 23 Dollar spendete. „Das Ergebnis dieser Spendenaktion ist ein Beweis für seinen Einfluss auf die Welt und dafür, wie sehr er geliebt wurde.“

Acht Tage später starb Dane, der an ALS litt, im Alter von 53 Jahren. Die daraufhin eingerichtete GoFundMe-Seite wurde vorübergehend auf Eis gelegt, während das Trust-and-Safety-Team der Plattform den Spendenaufruf prüfte, um sicherzustellen, dass die Erlöse tatsächlich Danes Familie zugutekommen. Nach dieser Überprüfung ist die Witwe des Schauspielers, Rebecca Gayheart, nun als Begünstigte eingetragen – unklar bleibt jedoch, ob und welche Rolle sie bei der Einrichtung der Kampagne spielte. Bislang hat Danes GoFundMe 466.937 der angestrebten 500.000 Dollar eingesammelt.

Fans in eigener Not spenden

Auf Danes Seite spendete eine Fans namens Petra 13 Dollar und schrieb: „Kein Promi-Verlust hat mich je so getroffen wie dieser. Ein Mann seines Kalibers, so jung gestorben an einer so grausamen Krankheit… das ist unfassbar und tief erschütternd.“

Einige der Spenden für Dane und Van Der Beek kommen von Menschen, die selbst kaum über die Runden kommen. Eine Fans namens Sarah spendete 5 Dollar an Van Der Beeks Familie und schrieb, sie leiste „diese symbolische Spende zur Unterstützung“, obwohl sie selbst ernsthafte Schwierigkeiten habe, unbezahlte Rechnungen und das Risiko einer Zwangsräumung. Eine Mutter namens Cristina spendete 5 Dollar an Danes Kampagne mit einer Entschuldigung: „Ich habe Krebs im Stadium 4 und lebe von der Sozialhilfe, deshalb konnte ich nicht mehr spenden, tut mir leid. Ich habe selbst eine kleine Tochter und weiß, wie schrecklich es ist, eine unheilbare Krankheit zu haben und ein Kind zurückzulassen.“

Während die Spenden für Van der Beek und Dane einströmten, begannen Menschen in den sozialen Medien, die eingesammelten Summen für bekannte Schauspieler zu kritisieren – und das Leben der trauernden Familien zu sezieren und ihnen „Abzocke“ vorzuwerfen. (Der Durchschnittsbetrag einer GoFundMe-Kampagne liegt laut einer Studie bei etwa 2.500 Dollar.)

Streit ums Geld und Klasse

Van Der Beek hatte in der Vergangenheit über die fehlenden Residualzahlungen aus seiner Rolle als Dawson gesprochen und in den Monaten vor seinem Tod Memorabilia aus seinen Serien und Filmen verkauft, um Behandlungskosten zu decken. Als sein GoFundMe in weniger als 48 Stunden über 2 Millionen Dollar einsammelte, wuchs der Gegenwind. Kommentatoren fragten, warum Fans dabei helfen sollten, den Lebensstandard seiner Familie aufrechtzuerhalten – darunter Zahlungen für eine 36 Hektar große Ranch in Austin im Wert von 4,8 Millionen Dollar, die die Familie gemietet hatte. (Die Vertreter des Schauspielers teilten „People“ mit, dass Van Der Beek vor seinem Tod „mit Hilfe von Freunden über einen Trust eine Anzahlung für die Texas-Ranch gesichert“ habe – was daraus wurde, ist unklar.)

Als Dane wenige Tage nach Van Der Beek starb und auch seine Freunde einen GoFundMe starteten, prangerten einige Nutzer in den sozialen Medien die Klassenungleichheit an.

„Ohne unsensibel klingen zu wollen, aber reiche Prominente, deren Familien GoFundMes starten und ihre Popularität nutzen, um überwältigende Spenden zu generieren, während die Wirtschaft am Boden ist und Menschen Schwierigkeiten haben, sich das Nötigste zu leisten – das fühlt sich nicht richtig an“, schrieb ein Reddit-Nutzer. „Traurig, dass er weg ist, aber er war Teil einiger der erfolgreichsten Serien der TV-Geschichte. Ich bin sicher, seine Kollegen und die Produktionsfirmen können statt der Öffentlichkeit für seine Familie spenden.“

Milano und Walsh verteidigen die Kampagnen

Alyssa Milano verfasste einen Substack-Beitrag, in dem sie dem Gegenwind entgegentrat und argumentierte, man solle nicht einfach von der finanziellen Lage jemandem ausgehen, nur weil er oder sie einmal ein erfolgreicher Schauspieler war. „Ein bekanntes Gesicht aus einer geliebten Serie vor fünfzehn Jahren garantiert keinen dauerhaften Wohlstand“, schrieb Milano. „Die Vorstellung, dass man nach einer Erfolgsserie dauerhaft vor finanzieller Verwundbarkeit geschützt ist, entspricht einfach nicht der heutigen Realität.“ Milano argumentierte, dass Freunde der Schauspieler mit dem Einrichten von GoFundMe-Kampagnen schlicht den Hut herumgehen ließen – so wie es Gemeinschaften oft tun, wenn jemand krank ist oder trauert.

Ähnlich verteidigte Danes frühere „Grey’s Anatomy“-Kollegin Kate Walsh auf Instagram die Kampagne für seine Familie: „Viele Menschen haben das Missverständnis, dass Schauspieler reich sind, aber wenn sie diese schwächenden Erkrankungen durchmachen, geht ihnen das gesamte Geld durch.“

Dane und van der Beek sind nicht die einzigen Promis, für die in diesem Monat GoFundMes gestartet wurden. Freunde von Miss J. Alexander aus „America’s Next Top Model“ haben eine Kampagne für medizinische Kosten im Zusammenhang mit seiner Genesung von einem Schlaganfall gestartet, der ihn gehunfähig zurückgelassen hat. Miss Js Schlaganfall ereignete sich 2022, wurde aber erst kürzlich in der neuen Netflix-Doku-Serie „Reality Check: Inside America’s Next Top Model“ erstmals öffentlich bekannt. „Wir hoffen, eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung sowie laufende physische, sprach- und ergotherapeutische Behandlungen zu finanzieren“, heißt es auf seiner Seite. Bislang wurden etwa 27.870 der angestrebten 50.000 Dollar gesammelt.

Systemversagen statt Einzelfälle

GoFundMe ist für viele, die Arztkosten nicht stemmen können, zunehmend zur Lebensader geworden. Es ist wahrscheinlich, dass wir immer mehr Prominente sehen werden, die solche Kampagnen starten, sagt Aaron Davis, ein gemeindenaher Public-Health-Forscher an der University of Washington, der sich mit medizinischem Crowdfunding befasst. Davis, der die Pronomen they/them verwendet, führt das auf steigende Behandlungskosten sowie auf den schnellen Erfolg von Van Der Beeks und Danes Kampagnen zurück.

„Wir werden es einfach immer häufiger sehen, solange die Gesundheitskosten weiter steigen und es keine gesellschaftliche, keine staatliche Reaktion, keine universelle Krankenversicherung gibt“, sagt Davis. „Wir bewegen uns nicht in Richtung einer Demokratisierung der Versorgung und einer besseren Zugänglichkeit.“

Fans haben schon früher ihren Lieblingsstars unter die Arme gegriffen. Stever, die Psychologin, erinnert daran, wie Fans der Serie „Star Trek: Deep Space Nine“ für Schauspieler Aron Eisenberg gesammelt haben, als er sich einer zweiten Nierentransplantation unterziehen musste. Seine neue Niere kam sogar von einem Fan.

Parasoziale Beziehungen und ihre Grenzen

Stever sagt, viele Fans hätten sich damals als potenzielle Spender angeboten. „Das ist ein besonders interessanter Fall, denn das ist weit mehr als Geld“, sagt Stever. Eisenberg starb 2019.

Die Sozialen Medien haben die Verbindung zwischen Stars und ihren Fans vertieft, erklärt Stever. Die ersten Studien zu parasozialen Beziehungen in den Achtzigern drehten sich um Soap-Opera-Stars und Nachrichtensprecher – das waren damals die Menschen, mit denen man sich täglich vertraut fühlte. Früher trafen Fans ihre Stars bei Conventions oder Signierstunden, was diese parasozialen Beziehungen mit der Realität verknüpfte. Soziale Medien ermöglichen inzwischen noch direkteren Zugang zu Prominenten und verwischen die Grenzen zwischen einseitiger und wechselseitiger Interaktion. Crowdfunding-Seiten gehen noch einen Schritt weiter und geben Fans die Möglichkeit, ihre Unterstützung auch finanziell zu zeigen.

„Wir haben Gefühle für Menschen, mit denen wir uns verbunden fühlen, und wenn es ihnen schlecht geht, unterstützen wir sie – und erkennen dabei, dass nicht alle Prominenten zwangsläufig wohlhabend sind“, sagt Stever.

Problematisch wird es allerdings, wenn finanzielle Unterstützung zum Beliebtheitswettbewerb verkommt. Der Einsatz von Technologie für medizinisches Crowdfunding verstärkt gesellschaftliche Vorurteile, sagt Davis. Davis ist besorgt, dass das Verlassen auf GoFundMes den Fortschritt von Gesundheitsreformen bremsen kann, weil es für manche Menschen einen Notbehelf darstellt, ohne das systemische Problem zu lösen.

„Es ist fast wie eine andere Version des Bootstrapping-Mythos – wenn du ein bisschen härter arbeitest, eine überzeugende Geschichte erzählst und sie mit genug Menschen teilst, wirst auch du versorgt“, sagt Davis – und weist darauf hin, dass Menschen mit mehr Ressourcen auch bessere Kommunikationsmittel und -möglichkeiten haben. „Und das entspricht einfach nicht der Realität der meisten Menschen.“

Im Mai 2023 veröffentlichte Davis die Ergebnisse einer Studie über rassistische und geschlechtsspezifische Disparitäten bei „höchst erfolgreichen“ medizinischen Crowdfunding-Kampagnen – definiert als solche, die mehr als 100.000 Dollar einsammelten. Das Ergebnis: Je mehr marginalisierte Identitäten jemand hat, desto unwahrscheinlicher sind Spenden. Männer hatten häufiger sehr erfolgreiche Kampagnen als Frauen, und 80 Prozent dieser Kampagnen betrafen weiße Personen.

Wer wird wirklich unterstützt?

Weiße Männer hatten mit 186.180 Dollar den höchsten Median-Betrag gesammelt – das waren 30.000 bis 50.000 Dollar mehr als bei anderen Rasse-Gender-Gruppen. Von den Kampagnen, die mindestens 100.000 Dollar einsammelten, wurden nur 0,06 Prozent von Schwarzen Frauen repräsentiert, von denen so gut wie keine auch nur annähernd ihr Ziel erreichte.

Davis befürchtet, dass Menschen, die sehen, wie Van Der Beeks Kampagne so schnell so viel Geld einsammelt, glauben könnten, dass Crowdfunding auch ihre Gesundheitsprobleme lösen werde.

„Die Realität ist: Es sind nur wenige, die durch diese Plattformen tatsächlich Erfolg dabei haben, ihre Behandlungskosten zu decken“, sagt Davis.

Anstatt zu urteilen, welche trauernden Familien medizinische Unterstützung verdienen und welche nicht, sagt Davis, müssten wir als Gesellschaft kritisch hinterfragen, was unsere politischen Führungskräfte, der Staat und die Systeme besser machen müssten.

„Ich glaube nicht, dass einer dieser Herren hätte crowdfunden müssen“, sagt Davis. „Es hätte Strukturen in Hollywood und innerhalb ihrer Netzwerke geben müssen, die für die Menschen sorgen. Und ganz normale Bürger ohne Bekanntheit verdienen es genauso, versorgt zu werden.“