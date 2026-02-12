James Van Der Beek: Hollywood trauert um „einen der Guten“

Das Vermächtnis von James Van Der Beek wird nach seinem Tod im Alter von 48 Jahren von ehemaligen Co-Stars, Freunden und Weggefährten in Hollywood gewürdigt. Van Der Beek, der in „Dawson’s Creek“ und „Varsity Blues“ sowie in weiteren Filmen und Serien mitspielte, kämpfte gegen Darmkrebs und hinterlässt seine Ehefrau Kimberly Brooks und ihre sechs Kinder.

Anteilnahme aus Hollywood

„Ich sende Liebe und Licht an eure wundervolle Familie“, schrieb sein „One Tree Hill“-Co-Star Chad Michael Murray auf Instagram. „James war ein Gigant. Es tut uns so so so leid, was ihr gerade durchmacht. Seine Worte, seine Kunst und seine Menschlichkeit haben uns alle inspiriert – er hat uns inspiriert, in jeder Hinsicht besser zu sein. Gott segne euch.“ Sarah Michelle Gellar ergänzte: „Ich bin so traurig für eure wundervolle Familie. Während James’ Vermächtnis immer weiterleben wird, ist das ein riesiger Verlust – nicht nur für eure Familie, sondern für die Welt. Scheiß Krebs.“

Murray und Gellar gehörten zu den Namen, die unter dem Beitrag zum Tod von Van Der Beek ihr Beileid ausdrückten. „Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich eingeschlafen“, schrieb die Familie Van Der Beek in der Bildunterschrift. „Er begegnete seinen letzten Tagen mit Mut, Glauben und Anmut. Es gibt viel zu teilen über seine Wünsche, seine Liebe zur Menschheit und die Heiligkeit der Zeit.“

Weggefährten erinnern sich

„Ich bin so erschüttert“, schrieb Emma Slater, die bei „Dancing With the Stars“ an der Seite von Van Der Beek auftrat. „Er ist und wird für mich immer Familie sein. Ich liebe Sie so sehr, James. Der Mann, der Sie sind, darauf können Sie stolz sein. Ich bin so dankbar, dass ich da sein durfte, um mich von Ihnen zu verabschieden.“

Seine „Dawson’s Creek“-Kollegin Busy Philipps trauerte in einem Social-Media-Post: „Mein Herz schmerzt heute zutiefst für uns alle … für jeden, der James kannte und liebte, für alle, die seine Arbeit liebten oder das Vergnügen hatten, ihn kennenzulernen, für all seine engen Freunde und die Gemeinschaft, die ihn während seines Kampfes gegen diese Krankheit umgab, besonders für seine Eltern sowie seinen Bruder und seine Schwester.“ Sie fügte hinzu: „James Van Der Beek war einer von einer Milliarde, und er wird für immer fehlen.“

Emotionale Abschiedsworte

Mary-Margaret Humes, seine Serienmutter in „Dawson’s Creek“, erinnerte in einem bewegenden Beitrag an ihren Co-Star. „James, mein anmutiger Krieger, Sie haben einen harten Kampf gegen alle Widrigkeiten mit stiller Stärke und Würde geführt“, schrieb sie. „Ich werde Sie dafür immer lieben und bewundern. Unsere letzten Gespräche … erst vor wenigen Tagen … bewahre ich für immer sanft in meinem Herzen.“

Stacy Keibler blickte in einer ausführlichen Instagram-Würdigung auf Van Der Beeks letzte Tage zurück. „Diese letzten Tage mit Ihnen zu verbringen, war ein wahres Geschenk Gottes. Ich war noch nie so präsent in meinem Leben. Wenn man weiß, dass Zeit heilig ist, verschwendet man keinen einzigen Atemzug“, sagte sie. „Wir haben hier auf Erden einen Guten verloren … aber der Himmel hat etwas Außergewöhnliches gewonnen. Ich werde bei jedem Sonnenuntergang an ihn denken. Jedes Mal, wenn ich einen Regenbogen am Himmel sehe, werde ich wissen, dass er da ist.“

Weitere Stimmen aus Film und Musik

Schauspielerin Jaime Ray Newman, die in der Bühnenproduktion „The Gift“ an der Seite von Van Der Beek spielte, wurde eine enge Freundin der Familie. „Wir sind zutiefst erschüttert. James, eine Freundschaft wie deine, erlebt man nur einmal im Leben“, schrieb sie auf Instagram. „Du und @vanderkimberly wart in unseren dunkelsten Momenten der Trauer und in unseren größten Freuden an unserer Seite. Unsere Liebe zu euch reicht über Raum und Zeit hinaus. Ruhe in Frieden, lieber Freund.“

Regisseur Roger Avary, der Van Der Beek in „The Rules of Attraction“ inszenierte, veröffentlichte eine Würdigung auf X. Er schrieb, er habe heute erfahren, dass sein lieber Freund James Van Der Beek, mit dem für die Komödie gearbeitet habe und der ihm und seiner Familie in schwersten Zeiten eine Stütze gewesen sei, in der vergangenen Nacht verstorben sei. Er habe gewusst, dass Van Der Beek mit Mut und Mitgefühl gegen eine schreckliche Krankheit kämpfte, und sei dankbar für ein kürzlich geführtes philosophisches und existenzielles Telefonat. Und er habe noch nie jemanden wie ihn gekannt, selten eine so enge kreative Verbindung gespürt, sein Herz sei gebrochen, und seine Gedanken und Gebete seien bei seiner Ehefrau und den Kindern. Am Ende seines Posts schrieb Avary: „Gott segne dich, James. Ich liebe dich für immer.“

Reaktionen zahlreicher Stars

Noah Beck, der den Sohn von Van Der Beeks Figur in der Filmreihe „Sidelined“ spielte, teilte ein gemeinsames Set-Foto. „Mann, das tut weh“, schrieb er. „James, du warst der Beste. So freundlich, so fürsorglich, so aufmerksam, so talentiert, ein großartiger Vater und eine absolute Inspiration als Mensch. Ich fühle mich unglaublich glücklich, dich kennengelernt und mit dir als meinem Vater vor der Kamera gestanden zu haben. Du warst der beste Mentor, den ich mir wünschen konnte.“

Filmemacher Jason Reitman schrieb in seiner Instagram-Story, er vermisse seinen Freund James Van Der Beek und fühle sich glücklich, dessen Freundlichkeit, Authentizität und Edelmut am Set und in der Freundschaft erlebt zu haben. Sein Herz sei gebrochen. Lin-Manuel Miranda postete ein Foto mit Kimberly Brooks und den Van-Der-Beek-Kindern und schrieb, sein ganzes Herz sei heute bei der Familie. Krysten Ritter, die mit ihm in „Don’t Trust the B—- In Apartment 23“ spielte, teilte ein gemeinsames Foto aus New York und schrieb, es seien heute wirklich schwere Nachrichten.

Anteilnahme aus der Musikszene

Musiker Gabe Saporta und seine Ehefrau Erin Fetherston veröffentlichten einen gemeinsamen Beitrag über ihren engen Freund. „Du wurdest von der ganzen Welt geliebt, aber für uns warst du Onkel James. Danke für deine Freundschaft. Dafür, dass du immer da warst. Dafür, dass du stets die Extrameile gegangen bist“, schrieben sie. „Es war eine Ehre, an deinem Tisch zu sitzen und dich einen besten Freund nennen zu dürfen. Die Lücke, die du hinterlassen hast, kann niemals gefüllt werden, aber wir werden unser Bestes tun, deine wundervolle Familie mit Liebe zu überschütten und in deinem Sinne weiter zu tanzen – denn du wusstest immer um die Bedeutung von Freuden.“

Auch die Musikerinnen Banks und Hayley Kiyoko äußerten sich auf Instagram. Kiyoko schrieb, es tue ihr unendlich leid für die Familie, er habe stets mit Freundlichkeit und Liebe geführt, sein Licht werde weiterstrahlen. Banks fügte hinzu, sie sende so viel Liebe, ihr Herz sei bei der Familie.

Abschließende Worte

„Wir senden eurer wundervollen Familie so viel Liebe. Gute Reise, James. Du hast diese Welt zu einem besseren Ort gemacht“, schrieb Lance Bass in einem Kommentar. Katharine Foster teilte: „Das sind einfach zutiefst erschütternde Nachrichten. Es tut mir so leid für euren Verlust. Gott segne euch alle.“ Ein weiterer Kommentar, von Jennifer Garner, lautete: „Was für ein herzzerreißender Verlust. So viel Liebe für dich, Kimberly, und für deine Kinder in dieser sensiblen Zeit.“

„Ich liebe dich, James. Ich weiß, dass du im Himmel mit Liebe umsorgt werden wirst. Die Van Der Beeks werden in unseren täglichen Gebeten sein, und wir werden Geld sammeln, um deine wundervolle Familie zu unterstützen. Danke für dein Werk und dafür, dass du einer der Guten warst“, sagte Paul Walter Hauser, der die GoFundMe-Spendenaktion der Familie Van Der Beek erneut teilte.