Schauspielerin Jamie Lee Curtis hat am Samstag (7. Oktober, Tag des Angriffs der Hamas auf Israel) auf Instagram ein Foto von mehreren Kindern geteilt, die zum Himmel schauen, und versah den Post mit der Bildunterschrift „Terror from the Skies“ („Terror aus dem Himmel“) sowie einem Emoji der israelischen Flagge. Das berichtete „Yahoo News“. Damit wollte sie ihre Unterstützung für Israel ausdrücken.

Kinder aus Gaza: Der Ursprung des Bildes

Das Foto wurde ursprünglich von der in Gaza ansässigen Fotojournalistin Samar Abu Elouf aufgenommen – die die Szene in ihrem eigenen Post jedoch so beschrieb: „Palästinensische Familien suchen mit ihren Kindern Zuflucht im nördlichen Gazastreifen.“

