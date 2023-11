Jamie Lynn Spears im Dschungelcamp: Wird sie über Britney auspacken?

Am 19. November wird Jamie Lynn Spears gemeinsam mit elf weiteren Prominenten in den Dschungel ziehen. Sie nimmt an der britischen Version des Dschungelcamps „I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!“ teil und hatte bereits angedeutet, dass sie sich freue, Geschichten am Lagerfeuer zu erzählen. Ob ihre Schwester Britney Spears dabei Thema sein könnte, kann momentan nur gemutmaßt werden.

Empfehlung der Redaktion

„Ich kann eine Menge Scheiße einstecken“

Gegenüber der britischen Zeitung „The Sun“ sagte sie in jedem Fall: „Geschichten am Lagerfeuer erzählen? Ich freue mich schon darauf.“ Weiterhin führte die Sängerin und Schauspielerin aus: „Ich denke, dass die Teilnahme eine gute Möglichkeit für die Leute ist, mein wahres Ich zu sehen. Das ist eine Gelegenheit, ich selbst zu sein und etwas wirklich Cooles zu tun und in der Zwischenzeit ein paar tolle Erfahrungen zu machen.“

Sie sei allerdings darauf vorbereitet, einiges an Kommentaren einzustecken, gehe aber selbstbewusst an die Situation heran. Sie erklärte im Interview: „Ich denke, meine beste Eigenschaft ist die Tatsache, dass es viel braucht, um meine Gefühle zu verletzen. Ich kann eine Menge Scheiße einstecken und lasse mich nicht unterkriegen, und ich denke, das ist eine gute Eigenschaft, wenn man an einem Ort ist, an dem man mit vielen Dingen konfrontiert wird.“

Ob sie auch über ihre Schwester im Dschungelcamp zu sprechen kommen wird? Dazu hüllt sich die Jamie Lynn Spears in Schweigen.

Empfehlung der Redaktion

Wenig Vorfreude unter dem potentiellen Publikum

Die Instagram-Seite der Dschungel-Show veröffentlichte bereits ein Vorstellungsvideo von Jamie Lynn Spears, um sie als offizielle Teilnehmerin anzukündigen. Einige User waren nicht allzu begeistert, dass Britney Spears‘ Schwester bei dem Format teilnehmen wird. Selbst ihre Vorstellung als Sängerin und Schauspielerin erntete einen Negativkommentar: „Berichtigung: Ich bin am besten dafür bekannt, die kleine Schwester von Britney Spears zu sein. Und ich habe sie wie 💩 behandelt, weil ich mich nur für ihr Geld interessiere ☠️“. Eine andere Userin kommentierte: „Sie und die Schlangen sollten gut miteinander auskommen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren