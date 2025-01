Jane’s Addiction im Studio: Ohne Perry Farrell

Drei Monate, nachdem eine Reunion-Tour von Jane’s Addiction plötzlich endete, nachdem es zu einem Streit auf der Bühne gekommen war, scheint die Band nun wieder gemeinsam im Studio zu sein. Allerdings ohne Sänger Perry Farrell.

Eric Avery hat ein Video von einer kürzlich stattgefundenen Aufnahmesession geteilt, bei der er Stephen Perkins‘ Schlagzeugspiel mit Bass untermalte. „Ich schreibe ein paar neue Zeilen zu Stephens Schlagzeugspiel. Ich freue mich darauf, etwas von Mr. [Dave] Navarro dazu zu bekommen. 2025!“, schrieb Avery in der Bildunterschrift. Perkins hat Averys Video auch auf seinem Instagram-Account geteilt.

Eric Avery auf Instagram:

Es ist nicht das erste Mal, dass das Trio nach einer Trennung von Jane’s versucht, ohne Farrell gemeinsam Musik zu machen. Nach der ersten Trennung der Gruppe im Jahr 1991 schlossen sich Navarro und Avery für ein Projekt zusammen, das später Deconstruction heißen sollte. Obwohl Perkins‘ Teilnahme angeblich vom Plattenlabel von Jane’s Addiction abgelehnt wurde, da man eine Verwechslung mit einer anderen Band befürchtete, in der der Schlagzeuger spielte. Farrells Porno for Pyros.

Deconstruction veröffentlichte 1994 ein selbstbetiteltes Album, bevor Navarro zu den Red Hot Chili Peppers wechselte. Vielleicht nicht ganz zufällig hat Navarro in der vergangenen Woche auf Instagram in Erinnerungen geschwelgt. An die einzige Deconstruction-LP, die kürzlich bei Streaming-Diensten wiederveröffentlicht wurde.

Deconstruction 2.0?

„Ich denke, dass ein Teil der Magie zwischen Eric und mir musikalisch definitiv in diesem Projekt zum Ausdruck kommt“, schrieb Navarro. „Ich würde sagen, es ist eher filmisch und klanglich als traditionell songorientiert. Vielleicht war es deshalb für manche schwer zu hören. Nachdem ich es nach all den Jahren noch einmal angehört habe, glaube ich, dass diese Platte einige meiner Lieblingsaufnahmen und das Zusammenspiel zwischen Es Bass und meiner Gitarre enthält.“

Es ist unklar, ob die erneute Zusammenarbeit von Navarro, Perkins und Avery den Beginn von Deconstruction 2.0 oder ein ganz anderes Projekt bedeutet. Zum Zeitpunkt der plötzlichen Trennung von Jane’s Addiction im September hatte die Band an neuer Musik gearbeitet. Darunter eine unglücklich terminierte neue Single.

Dave Navarro auf Instagram:

Die ohnehin schon turbulente „Core Four“-Reunion-Tour von Jane’s Addiction wurde abgesagt, nachdem Farrell Navarro während des Konzerts der Band in Boston angegriffen hatte. Die Band begründete dies mit einem „anhaltenden Verhaltensmuster und den psychischen Problemen unseres Sängers Perry Farrell“.

Sie fuhren fort. „Unsere Sorge um seine persönliche Gesundheit und Sicherheit sowie um unsere eigene lässt uns keine andere Wahl. Wir hoffen, dass er die Hilfe findet, die er braucht. Und bedauern zutiefst, dass wir nicht in der Lage sind, all unseren Fans, die bereits Tickets gekauft haben, entgegenzukommen. Wir sehen keine Lösung, die entweder eine sichere Umgebung auf der Bühne gewährleisten oder es uns zuverlässig ermöglichen würde, jeden Abend eine großartige Leistung zu erbringen.“

Bald nach der plötzlichen Trennung sagte Farrells Frau, der Sänger habe „bereits Termine bei einem HNO-Arzt und einem Neurologen“. Und er werde sich nach der Konfrontation Zeit nehmen, „um nachzudenken“.