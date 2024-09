Taylor Hawkins brachte Jane‘s Addiction wieder zusammen

Die Geschichte von Jane’s Addiction in den letzten zwei Jahrzehnten lässt sich als durchaus turbulent bezeichnen. Kunstpausen, Streitereien, Neuanfänge und Umbesetzungen zeichnen das Quartett um den schrillen Bandleader Perry Farrell aus.

Als Gitarrist und Mitbegründer Dave Navarro im Mai 2024 nach einer längeren Covid-Erkrankung zurückkehrte, war die Originalbesetzung erstmals seit 2010 wieder komplett. Ein Zusammentreffen mit Zündstoff.

Nicht ganz unschuldig an dieser Wieder-Wiedervereinigung: Taylor Hawkins, der im März 2022 verstorbene Drummer der Foo Fighters. Im US-Podcast „Rare Form Radio“ mit Host Todd Newman sagte der langjährige Instrumenten-Techniker Dan Cleary, dass Hawkins „eine große Rolle“ bei der Versöhnung gespielt hat. „Es war sein Traum, die Jungs noch einmal in der Ur-Formation spielen zu sehen.“

In der Tat fanden sich Jane’s Addiction für eine Reihe von Konzerten in Europa zusammen, bevor es im August in die USA ging.

Dort kam es Anfang September erneut zu Turbulenzen, als Perry Farrell Gitarrist Navarro während einer Show in Boston live auf der Bühne herum schubste und das Konzert abrupt beendete. Ihre gemeinsame Arbeit am Comeback-Album „Imminent Redemption“ schien schon wieder vergessen.

Jane’s Addiction sagten nach dieser Rangelei alle weiteren Termine umgehend Termine ab. Begründung. Frontmann Farrell habe ernste „psychische Probleme“.

Trotzdem der warmen Worte für ihren verstorbenen Mentor Taylor Hawkins, Perry Farrell nannte ihn seinen „besten Freund“, brachen die bandinternen Gegensätze wieder auf. Gitarrentechniker Cleary bestätigte, dass die letzte Live-Show komplett entgleist wäre. Im Backstage-Bereich der abgebrochenen Show in Boston hätte Farell Navarro ins Gesicht geschlagen.

Mittlerweile hat sich Farrell bei seinen Fans und Bandmitgliedern entschuldigt; „insbesondere bei Dave Navarro“.

Er streut Asche auf sein Haupt: „Unglücklicherweise hat mein Zusammenbruch zu einem unentschuldbaren Verhalten geführt. Ich übernehme die volle Verantwortung für diese Situation.“ Seine Frau Etty hat inzwischen erklärt, Farrell nehme sich Zeit, um „nachzudenken und zu heilen“.

Nachdem Jane’s Addiction die Pausentaste gedrückt haben, wurde ohne großes PR-Geklingel Single „True Love“. Bei so viel Liebe blieb auch Dave Navarro nichts anderes übrig, als sich versöhnlich zu geben. Er entschuldigte sich bei den Fans für „ein so schreckliches Resultat von etwas, das als unglaublich magische Tour begann“.