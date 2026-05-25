Drake schreibt Chartgeschichte: Neue Albumtrilogie belegt die Top drei

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Drake hat Chartgeschichte geschrieben: Seine neue Albumtrilogie – „Iceman“, „Habibti“ und „Maid of Honour“ – belegt die ersten drei Plätze der aktuellen Billboard 200 und macht den Rapper damit zum ersten Künstler überhaupt, der gleichzeitig Platz eins, zwei und drei hält.

„Iceman“ führt die Liste an: In seiner ersten Veröffentlichungswoche kam das Album auf 463.000 äquivalente Albumeinheiten, der Großteil davon – 449.000 Einheiten – entfiel auf Streaming, das 462,2 Millionen On-Demand-Streams umfasste, wie „Billboard“ berichtet. Einen Tag nach dem Release verkündeten sowohl Spotify als auch Amazon Music, dass Drake dank seines Dreifach-Drops zum meistgestreamten Künstler ihres jeweiligen Dienstes an einem einzigen Tag im Jahr 2026 aufgestiegen sei.

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„Habibti“ landete mit 114.000 äquivalenten Einheiten auf Platz zwei, knapp vor „Maid of Honour“ auf Platz drei mit 110.000 Einheiten. Wie „Iceman“ waren auch „Habibti“ und „Maid of Honour“ ausschließlich digital verfügbar – per Kauf oder Stream –, eine physische Veröffentlichung ist bislang nicht geplant.

Besser als „For All the Dogs“

„Iceman“ übertraf damit die Erstverkaufszahlen von Drakes vorherigem Album, „For All the Dogs“ aus dem Jahr 2023, das ebenfalls auf Platz eins einstieg und dabei 402.000 äquivalente Einheiten verzeichnete.

Zugleich markiert „Iceman“ Drakes 15. Nummer-eins-Album auf der Billboard 200 – womit er mit Taylor Swift gleichzieht und nun gemeinsam mit ihr die meisten Nummer-eins-Alben aller Solo-Künstler hält. Unter allen Künstlern führen die Beatles mit 19 Nummer-eins-Alben weiterhin das Feld an. Da alle drei Alben in den Charts platziert sind, hat Drake laut „Billboard“ außerdem Future als Rapper mit den meisten Top-10-Alben überholt.