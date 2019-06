Jay-Z ist Milliardär – als erster Rapper überhaupt

Netflix fügt ständig neue Serien und Filme zur Mediathek hinzu. Wir zeigen Ihnen die besten und wichtigsten Netflix-Neuerscheinungen.

Streaming-Riese Netflix hat eine große Mediathek voller Filme, Serien, Dokus und weiteren Formaten. Ständig kommen neue Titel hinzu und da kann man schon mal leicht den Überblick verlieren. ROLLING STONE zeigt Ihnen deshalb die wichtigsten Netflix-Neuerscheinungen im Überblick. Inhaltsverzeichnis Neu auf Netflix: Unsere Empfehlungen Neu auf Netflix: Serien Neu auf Netflix: Filme Neu auf Netflix: Unsere Empfehlungen The Doors Verfügbar ab/seit: 01.06.2019 People are strange. The Doors are strange. Jim Morrison is strange. In diesem Kultfilm von 1991 zeichnet Oliver Stone die Geschichte einer der legendärsten Rock-Bands aller Zeiten nach. Besonderes Augenmerk wird auf das Leben und Werden des schillernden Frontmanns…